Vive El Paso situación alarmante por Covid-19

Como “alarmante” es descrita la situación que vive la región de El Paso debido al incremento constante de casos positivos de Covid-19, los hospitales a su máxima capacidad y la saturación de los sitios de prueba con resultados que demoran hasta cinco días, según algunos residentes.

El administrador de la Ciudad, Tommy Gonzales, dijo en una reunión del Concejo Municipal que la región experimentó un aumento del 80 por ciento de casos en las últimas dos semanas.

“Tenemos un promedio de más de quinientos casos por 100 mil habitantes. Estos números representan una comunidad de alta transmisión con casi un 11 por ciento de tasa de positividad, pero cuando comparamos eso con el estado, estamos a la mitad, pero sigue siendo alarmante que hayamos aumentado de esta manera”, dijo Gonzales.

El administrador de la Ciudad dijo que se ha visto también un incremento de hospitalizaciones con 325 pacientes actualmente internados.

“Esta cifra representa casi el 18 por ciento de la capacidad total del hospital”, agregó.

Ryan Mileke, portavoz del Centro Médico Universitario (UMC) dijo que el hospital ha visto un aumento de pacientes que no están vacunados por lo que la capacidad del hospital continuara fluctuando a medida que continúen los contagios.

“Seguimos viendo un crecimiento en la cantidad de pacientes que no han sido vacunados y ahora experimentan efectos graves del virus Covid-19. Nuestra capacidad ha fluctuado y seguirá fluctuando a diario. Vale la pena señalar que los hospitales de trauma de Nivel 1 como el nuestro, incluso antes de la pandemia, verían aumentos en la demanda de camas / salas de cuidados críticos debido a una amplia variedad de traumas presentados en nuestro Departamento de Emergencias. Esto daría lugar a un mínimo de camas y habitaciones de cuidados intensivos disponibles” dijo el portavoz

“A día de hoy, la mayoría de nuestras salas se están utilizando para cientos de casos que no son de Covid-19. Si bien la dotación de personal para cuidados críticos ha sido históricamente un desafío para los hospitales aquí y en todo el país, estamos administrando nuestros equipos de manera efectiva y somos capaces de dotar de personal de manera adecuada a las necesidades actuales de atención de los pacientes”, añadió.

El administrador de la Ciudad dijo que el Departamento de Salud Pública emitió una actualización de su guía para mitigar la escasez de personal para abordar el aumento actual que están experimentando los hospitales.

“Esta guía está destinada a ayudar a los trabajadores de la salud a regresar al trabajo para garantizar una cobertura adecuada en los hospitales locales que autorizan el funcionamiento de las instalaciones de atención médica bajo el estándar de crisis para implementar su propio plan interno de escasez de personal”, añadió.

(DESCANSO)

Se saturan sitios de prueba

Gonzales dijo que, además, los sitios de prueba han duplicado su demanda.

“Hemos visto que la demanda casi se duplicó, por lo que agregamos más personal y añadimos horas de operación extendidas para asegurarnos de que la comunidad tenga acceso a las medidas preventivas necesarias”.

A pesar de las medidas implementadas por la Ciudad, los residentes de El Paso han dicho que no es suficiente ya que deben esperar de tres a cinco días para ver sus resultados.

“Yo me hice la prueba el martes y aún no veo mis resultados. Te dicen que te los entregan en un periodo de veinticuatro horas, pero ya han pasado dos días”, dijo un residente de 27 años de El Paso, que pidió no ser identificado.

“Es inaceptable. No entiendo de que sirve que nos digan que nos hagamos la prueba si no tenemos los resultados lo antes posible. Puedo estar infectado y ya he pasado 3 días contagiando a las demás personas y yo ni siquiera se que tengo el virus”, añadió.

Exova, un laboratorio que procesa las pruebas en cualquiera de los sitios de la ciudad dijo que la razón principal del retraso en el procesamiento se debe al aumento de las pruebas.

Informaron que su tiempo de procesamiento está más cerca de los 3 a 4 días en este momento en comparación con el tiempo de respuesta habitual de 24 a 48 horas al que están acostumbrados los habitantes de El Paso.

El jefe del Departamento de Bomberos de El Paso, Mario D’Agostino dijo que los suministros para pruebas de PCR continúan abastecidos, aunque conseguir pruebas rápidas ha sido más complicado.

Instó recurrir a otros lugares donde se ofrezca la prueba del Covid-19, con tal de hacerlo lo más pronto posible.

“Instamos a todos los residentes a que utilicen todos los medios que tengan, ya sea acudiendo a un proveedor privado, una clínica, una farmacia o cualquier persona que ofrezca pruebas. Hágase las pruebas donde pueda tan pronto como pueda”, finalizó.