Viudo que conmovió al país debe tres meses de renta

Luego de que Antonio Basco, quien perdiera a su esposa en el pasado tiroteo del 3 de agosto en Walmart de El Paso, detallara ante cámaras que, a pocas semanas del atentado, se encontrara sin casa y viviendo en su camioneta, El Diario de El Paso logró hablar con su rentero.

Rico Durán, se identificó como casero de la vivienda que actualmente está rentando Basco y por la cual, debe 3 meses de alquiler.

“Yo le rento, pero desde que pasó la tragedia tiene dos meses y lo que va de este que no me paga la renta y me ha dicho que, pues no la va a pagar”, dijo Durán.

Basco hizo portadas en medios nacionales, luego de que alegara que no cuenta con familiares en El Paso e invitó a ‘todo aquel que lo quisiera acompañar’ a velar los restos de quien fuera en vida su esposa por más de 20 años, Margie Reckard, una de las víctimas mortales del tiroteo.

Conmovió a El Paso y al mundo entero tras invitar a toda la comunidad al funeral de su amada Margie, quien fue asesinada a los 63 años.

Miles de personas, incluyendo algunas que viajaron cientos de millas, acudieron al funeral y al entierro. Cientos de arreglos florales fueron recibidos para honrar a Basco y a su esposa.

Durán declaró que su familia necesita el dinero del alquiler mensual de Basco, ya que, con este, se completa el pago completo de su hipoteca.

“Nosotros somos humildes, la casa se la rento y yo vivo enfrente, con ese dinero me ayudo para pagar mi casa. Yo me quedé debiendo, por lo que tuve que pedir un prestamos y ahora estoy endeudado”, comentó el casero.

Hasta el cierre de esta redacción, Basco no pudo ser contactado.

El 18 de septiembre a Basco se le entregó un cheque por poco más de 39 mil dólares, de acuerdo con una publicación en redes sociales de la persona que abrió la cuenta en favor de Basco.

El dinero que fue reunido mediante una campaña de la página GoFundMe.com, en donde a pocos días del atentado, miles de personas donaron lo poco o mucho para apoyar a Basco, quien ese entonces clamó que era indigente y no contaba un lugar en donde residir.

El viudo también declaró el jueves a una televisora local que se encontraba durmiendo en su camioneta y que lo único que recibía monetariamente, era lo poco que sacaba con su negocio de lavado de autos móvil.

Según las declaraciones Basco acarrea consigo un remolque con sus maquinas de lavado automotriz en una camioneta del año Ford Escape, donada a mediados de agosto por la agencia local Casa Ford.

Archivos periodísticos informan que, a pocas horas del funeral de su esposada Basco le fue robada su vieja camioneta, la cual acababa de sacar del taller, en Casa Ford, donde la arreglaron y le dieron mantenimiento de forma gratuita.

Horas más tarde, la camioneta fue encontrada chocada y con destrozos, informó Vanessa Kondow, despachadora de un servicio local de grúas.

Tras esta situación, los gerentes de la agencia de autos decidieron apoyar a Basco y regalarle una camioneta Ford Escape 2019, también azul, nueva.

Además de una persona de Alpine, Texas, regaló de manera anónima a Basco una máquina de lavado a presión, para que pueda operar su servicio de lavado de autos a domicilio, con el que gana la vida.

“Ahora si él no me paga [Basco], no sé cómo le voy a hacer, tengo hijos y me da miedo perder la casa. Hablé con él y le tengo que dar 45 días para que se mueva, pero no me ha pagado nada”, comentó Durán.

Basco paga 750 dólares mensuales por una casa en la zona central de El Paso, cuenta ya con poco más de 4 años residiendo en dicha vivienda, según el rentero.

“Él ya se puso en el plan de que dijo que iba agarrar dinero, pero que no iba a pagar nada. ¡Imagínese que me quiten la casa! ¿Qué hacemos después? Él toma mucho”, dijo Durán a El Diario de El Paso.

“Aquí ya toda la gente nos conoce, tenemos más de quince años en esta casa, pero, pues, a ver qué es lo que pasa con él y espero que en verdad se responsabilice de sus pagos”, expresó.

