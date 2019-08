Visita de Trump divide a fronterizos

Conforme se acercaba la hora para que el presidente Donald Trump arribara al hospital del Centro Médico Universitario –UMC– para visitar a las víctimas que resultaron heridas en la masacre del pasado 3 de agosto, simpatizantes, opositores y pacifistas coincidieron en la acera frontal del nosocomio.

Con consignas a favor y en contra y ante la mirada expectante de la Policía los diversos grupos expusieron sus puntos de vista sobre la visita presidencial, la cual para unos fue un gesto de apoyo y solidaridad a la ciudad mientras que para otros fue una postura hipócrita.

“El no es responsable de los actos que acaban de suceder por una persona psicópata, un enfermo mental. Yo puedo controlar mis acciones, mi mente pero él como presidente no puede controlar las mentes de los demás”, afirmó Blanca Trout, mientras sostenía una manta en la que le daban la bienvenida a Trump y a su esposa Melania.

Vistiendo con los colores propios del partido –azul, blanco y rojo– banderines y pancartas en las que brindaban el apoyo al presidente decenas de integrantes del Partido Republicano se plantaron con aplomo y mostraron su júbilo ante la llegada de su líder.

Aunque no pudieron verlo ni dialogar con él dijeron sentir su solidaridad con El Paso. “Lo veo muy bien, en un gesto que debe agradecerse y así lo debemos ver todos, aquí no importa si es rojo, blanco, amarillo o otros colores” expresó Daniel Trejo, quien expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del atentado en contra de la comunidad hispana.

Aunque el presidente Trump llegó a la ciudad alrededor de las dos de la tarde fue a las 2:30 p.m. cuando arribo a las instalaciones del hospital donde convalecen los sobrevivientes. “Miren ahí está el presidente, ya está entre nosotros”, dijo Rebeca Solís al ver a la distancia el convoy presidencial que se condujo por la calle Valverde para ingresar al hospital.

Fue en ese momento cuando los ánimos se caldearon porque fue justo cuando llegó también un grupo de personas que habían acudido al mitin organizado por el precandidato presidencial Beto O’Rourke y la congresista federal Verónica Escobar, en el parque Washington, cercano al centro hospitalario.

Para evitar algún disturbio cerca de 40 agentes del escuadrón antimotines del Departamento de Policía aparecieron en la calle Alameda formando una valla de seguridad.

A menos de 100 metros también estacionaron un par de vehículos blindados y varias patrullas para evitar el paso a toda persona. Soldados destacamentados en Fort Bliss también hicieron presencia en las inmediaciones del perímetro de seguridad.

Vestida con un traje típico de México Cristal Morán se apostó en medio de un grupo de simpatizantes del partido republicano y sin decir ninguna palabra pero levantando un letrero, en el que mostraba su rechazo a la visita presidencial.

“Vine a decirle a Trump que no es bienvenido aquí y que por culpa de él están ocurriendo masacres como la ocurrida aquí al promover el racismo y la discriminación entre el pueblo estadounidense”, dijo la mujer hispana provocando un abucheo de los simpatizantes del presidente.

“Esta es una circunstancia social no es política, que quede claro, si algún representante oficial electo diga que no quieren al presidente esa persona no tiene el derecho de hablar por mi ni por el resto de los demás que estamos”, manifestó Trout tras preguntar en voz alta a los asistentes si estaban de acuerdo con la visita del presidente Trump. Todos corearon un sí.

Irma Muñoz, una mujer que se declaró pacifista expresó en tono pausado “vine a apoyar y promover paz y vida y darle la bienvenida al presidente quien viene a levantar el ánimo en un momento difícil. Debemos aprovechar esta ocasión”

Para ella al igual que otros asistentes, esta no es la ocasión para pelear, “ahorita hay mucho odio entre la gente, entre ambos partidos y se les olvida cual es el objetivo de la visita del presidente. Es momento de orar por las familias en desgracia”, puntualizó.

“El Paso está esperando su apoyo que nos represente y que vaya a hablar por nosotros con las personas convalecientes, que lleve nuestro mensaje de paz y amor”, dijo Trout.

Y es que para muchos de los asistentes, a pesar del enfrentamiento natural al hablar de política, la solidaridad y fortaleza mostrada por la comunidad sin importar al partido demócrata o republicano al que pertenezcan se ha manifestado.

“Estamos aquí para unir fuerzas sin importar el color de la piel y con una misma convicción que nos une el dolor de El Paso y debemos estar en la misma sintonía”.

Después de casi dos horas de permanecer en las calles cercanas al hospital y ante los incandescentes rayos del sol el teniente Mendoza, de EPPD, se acercó a los manifestantes para informar que el presidente ya se había retirado y al mismo tiempo agradecer su civismo y comportamiento durante la estadía.

A las 16:28 de la tarde tanto el contingente policiaco como de los grupos de manifestantes se dispersaron ante la retirada de Trump quien partió de la ciudad luego de reunirse con elementos de las diversas agencias policiacas en el Centro de Emergencias del 911, ubicado en el noreste de la ciudad.