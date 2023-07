Violó regidora paseña ordenanza de ética

La representante de la Ciudad de El Paso, Cassandra Hernández, violó la ordenanza de ética al usar repetidamente su tarjeta de combustible financiada por los contribuyentes y al darle acceso a su esposo a la tarjeta, dictaminó la Comisión de Revisión de Ética de la Ciudad el jueves por la noche.

Los Comisión también votó por unanimidad para enviarle una carta de amonestación. La decisión se tomó después de dos días de discusiones.

La Comisión de Ética no tomará ninguna otra acción contra Hernández y el asunto ahora se considera cerrado ya que sus violaciones no serán remitidas al Concejo municipal, según un asesor legal externo.

“Leímos, escuchamos, evaluamos y discutimos”, dijo el presidente de la Comisión de Revisión de Ética, Casey Williams. “Espero que se haya enviado un mensaje al público de que estos temas son importantes”.

En un comunicado el viernes, Hernández calificó la reprimenda como “profundamente preocupante” y dijo que estaba siendo castigada porque la Ciudad le emitió una tarjeta de gasolina sin orientación sobre su uso.

“Si la Comisión realmente cree que estos asuntos son importantes, es esencial que apliquen el mismo estándar en todos los ámbitos y emitan reprimendas similares a todos los miembros del Concejo municipal. Además, deben tomar una postura proactiva para abogar por el establecimiento de una política de tarjetas de gasolina coherente y aplicable”, dijo Hernández.

La carta de amonestación es la segunda sanción más grave de que dispone la Comisión. De acuerdo con las leyes de la Ciudad, se emite cuando la Comisión determina que las irregularidades se “cometieron intencionalmente o por incumplimiento” de las reglas de ética de la Ciudad.

Hernández es el segundo concejal que enfrenta una reprimenda por parte de la Comisión de Ética. Larry Romero fue reprendido en 2016 por la repavimentación de calles en su distrito. El administrador de la Ciudad, Tommy González, recibió una carta de amonestación, una sanción menor, en ese mismo caso.

La sanción más grave en la ordenanza de ética de la Ciudad es la recomendación de que el Concejo municipal destituya a una persona de su cargo.

La Comisión de Revisión de Ética encontró que Hernández violó dos disposiciones de la ordenanza de ética, con base en una denuncia presentada en su contra por George Zavala, residente en el Distrito 3 de la representante.

Hernández ha estado bajo escrutinio por su uso de una tarjeta de combustible emitida por la Ciudad luego de una auditoría del programa que descubrió que gastó 6 mil 700 dólares en 2022, significativamente más que sus pares. Hernández también gastó significativamente más que los funcionarios electos actuales y anteriores desde septiembre de 2019 hasta abril, según un análisis de El Paso Matters.

La Comisión de Ética, compuesta por funcionarios no electos, escucha quejas sobre supuestas violaciones de la ordenanza de ética de la Ciudad, incluidas aquellas por parte de funcionarios electos. Se llevan a cabo audiencias para revisar las quejas si son remitidas por la Oficina del Fiscal de la Ciudad o por un asesor legal externo. La Comisión determina si se produjeron violaciones y qué sanción imponer.

Elena Grasheim, designada por Hernández para la Comisión de Ética, se recusó de la audiencia desde el miércoles después de que la Comisión abordara temas de rutina en la agenda de la reunión. Grasheim asistió virtualmente al comienzo de la reunión y se desconectó momentos antes de que comenzara la audiencia.

Zavala, durante la audiencia, dijo que quería que la Comisión recomendara la destitución del cargo luego de una discusión a veces emocional.

“Hay personas que luchan por no poder pagar sus facturas, que no pueden llenar su vehículo 2022 o su vehículo 2020”, dijo Zavala. “Tienen que caminar, tienen que pensar ‘No puedo tomar mi (medicamento) para la diabetes, pero tengo que pagar mis impuestos’ y luego tenemos un gasto oficial en la tarjeta de gasolina como si nada, sin repercusiones. Ninguno. Es gente en blanco y negro”.

Entre las preocupaciones que surgieron después de la auditoría y que se mencionaron en la queja de Zavala estaban que Hernández estaba cargando combustible en varios vehículos en días consecutivos y en ocasiones en las que estaba fuera de la ciudad. También apareció un video del esposo de Hernández, Jeremy Jordan, supuestamente usando su tarjeta de combustible para llenar su camión, que Zavala incluyó como evidencia.

Hernández negó haber actuado mal durante el riguroso interrogatorio de los comisionados.

Durante la audiencia, Hernández reconoció públicamente por primera vez que le permitió a Jordan usar su tarjeta emitida por la Ciudad para poner gasolina en su vehículo, una afirmación que ella negó anteriormente. Ella dijo que la pareja usa los vehículos de la familia indistintamente a lo largo de un día determinado para cumplir con sus viajes relacionados con el trabajo y las obligaciones familiares.

Hernández refutó que hubiera algún beneficio personal por el uso de la tarjeta de combustible, uno de los capítulos de la ordenanza de ética en cuestión, cuando el comisionado Ryan Woodcraft la interrogó.

“No estoy de acuerdo con que haya habido algún beneficio personal porque he podido demostrar todos nuestros gastos personales de combustible en nuestro hogar que compensarían cualquier preocupación de beneficio personal”, dijo Hernández sobre los estados de cuenta bancarios familiares que proporcionó que mostraban alrededor de $2 mil 500 en compras personales con tarjetas de combustible.

Hernández sostuvo que no violó la ordenanza de ética o la política de la Ciudad porque no existía ni existe una política que se aplicara al uso de las tarjetas de combustible por parte de los funcionarios electos.

Cuando se le preguntó si Hernández entendía por qué puede haber una percepción pública de incorrección en el uso de fondos públicos por parte de la comisionada Richarda Momsen, Hernández inicialmente no respondió directamente. Más bien, respondió diciendo que no era la única funcionaria electa mencionada en el informe de auditoría por el alto gasto de la tarjeta de combustible.

Momsen luego preguntó si Hernández sentía que la percepción del uso de su tarjeta de combustible era ética.

“Mi percepción es que todo el uso de mi tarjeta de combustible fue para mi trabajo relacionado con las más de mil reuniones al año que realizo, y para organizar todos los eventos que realizo en nombre de mis electores y todo el trabajo más allá y el uso de mi combustible ha sido para viajes relacionados con el trabajo”, dijo Hernández.

La auditoría publicada en mayo encontró que no existía una política para que los funcionarios electos usen las tarjetas, o una política para el uso de tarjetas de combustible para vehículos personales. El programa de tarjeta de combustible fue diseñado para vehículos propiedad de la Ciudad, como flotas para calles y mantenimiento, así como para los departamentos de Policía y Bomberos.

Edmundo Calderón, el auditor interno jefe de la Ciudad que realizó la auditoría, recomendó que la Ciudad termine el programa de tarjetas de combustible para funcionarios electos. En cambio, recomendó que la Ciudad considere un estipendio de gasolina similar a los que están vigentes para algunos empleados de la Ciudad, como el personal de liderazgo ejecutivo.

Una auditoría de noviembre de 2020 del programa Streets and Maintenance Fuel Card encontró que no había una política vigente para el uso de las tarjetas de combustible. Se estableció una política en 2021 luego de la auditoría, pero no abordó el uso de las tarjetas por parte de funcionarios electos o para vehículos personales.

Los funcionarios electos recibieron las tarjetas de combustible para el contrato actual con Alon Brands, Inc. en 2019.

Una investigación realizada por la Policía de El Paso determinó que no se violó ninguna política de la Ciudad y que Hernández no cometió ningún delito. La investigación policial también determinó que los funcionarios electos nunca deberían haber recibido las tarjetas de combustible según la política existente de la Ciudad.

El administrador interino de la Ciudad, Cary Westin, finalizó el programa de tarjetas de combustible para funcionarios electos esta semana, dijo en un comunicado por correo electrónico a El Paso Matters.

“En la respuesta de la gerencia a la auditoría, recomendé eliminar las tarjetas de combustible e iniciar una política o programa para proporcionar a cada miembro del Concejo una asignación de vehículo, en función del programa existente de asignación de vehículos para el personal”, dijo Westin en el comunicado.

Westin agregó que el personal está recolectando tarjetas de combustible en poder de los funcionarios electos y anticipó recolectar todas las tarjetas para el final de la semana.

Cualquier programa de concesión de vehículos tendría que ser aprobado por el Concejo municipal. Ningún tema para tal programa estaba en las agendas de las reuniones de esta semana.

Hernández devolvió su tarjeta de gasolina emitida por la Ciudad y pagó a la Ciudad $6 mil 700 en mayo por el combustible que compró en 2022.

El uso de su tarjeta de combustible desde septiembre de 2019 hasta abril ascendió a $13,330.

También se presentaron quejas de ética contra los representantes de la Ciudad Alexsandra Annello y Brian Kennedy en relación con las tarjetas de combustible. Las denuncias serán revisadas por la Comisión de Ética más adelante.