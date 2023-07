Violó policía a ex novia ‘porque vio a un músico’

La obsesión por una mujer llevó a un oficial del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) a cometer delitos que le pueden llevar a pasar hasta 20 años en prisión.

Hace unos meses se reveló que Guadalupe Sosa había violado la seguridad informática de EPPD para buscar datos de su antigua novia y su supuesta actual pareja.

La semana pasada trascendió que hace cinco años Sosa violó a su entonces novia –a la misma que espió– después de que según él mirara a otro hombre, según aparece en los documentos judiciales.

“Esto es lo que obtienes por mirar a otro hombre”, dijo Guadalupe Sosa cuando supuestamente agredió sexualmente a la mujer después de acusarla de mirar fijamente a un miembro de una banda que tocaba durante la fiesta de cumpleaños de un amigo.

Sosa, que estaba fuera de servicio en el momento del presunto incidente, fue arrestado el 7 de julio bajo sospecha de agresión sexual. Esa misma semana, aparte de Guadalupe fueron detenidos otros cuatro elementos de EPPD por diversos cargos.

El estatuto de limitaciones para la agresión sexual es de hasta 10 años a partir de la fecha del incidente, por lo que la detención es válida. La víctima denunció la supuesta agresión sexual a la Policía en junio.

Este es el segundo cargo criminal que enfrenta Sosa en relación con la mujer. Fue arrestado el 17 de junio bajo sospecha de violación de la computadora, acusado de usar ilegalmente una base de datos de la Policía el año pasado para buscar información sobre la ex novia y un hombre que había visto con ella.

Sosa, quien ha estado en el Departamento durante 15 años, fue relevado de su cargo y puesto en licencia administrativa por el resto del proceso de despido, confirmó EPPD.

Sosa y la mujer estuvieron en un bar la noche del 28 de abril de 2018 para celebrar el cumpleaños del novio de la compañera de cuarto de la mujer.

Entonces, el policía y su pareja comenzaron a discutir en el bar porque Sosa la acusó de mirar a otro hombre. El compañero de cuarto le dijo a la Policía que el hombre que Sosa acusó a la mujer de mirar era miembro de una banda que tocaba en el bar, reporta el afidávit.

La presunta víctima le dijo a la Policía que ella y Sosa salieron del bar alrededor de la 1 a. m. del 29 de abril de 2018 para evitar más peleas. Luego fueron a su casa en el Este El Paso.

La mujer entonces se preparó para acostarse y se acostó para dormir. Sosa se acostó junto a ella e intentó tener sexo con ella, dice la declaración jurada.

La mujer le dijo a Sosa que no quería tener sexo con él, dice la declaración jurada.

Sosa supuestamente se subió encima de la mujer, sostuvo sus manos contra el colchón para evitar que se levantara y comenzó a agredirla sexualmente, dice la declaración jurada.

La mujer gritó varias veces: “Para, me duele”.

Sosa supuestamente continuó agrediéndola y le dijo: “Eso es lo que obtienes por mirar a otro hombre”, dice la declaración jurada.

La supuesta agresión sexual duró dos minutos.

Por la mañana, la mujer le contó a su compañera de cuarto sobre el incidente.

La presunta víctima le dijo a la Policía que recibió un recuerdo de Snapchat el 28 de abril de 2022 de la fiesta de 2018.

Según la declaración jurada, ella luego le envió un mensaje de texto a Sosa, diciendo: “Hoy hace 4 años me violaste... tal vez lo olvidaste. Tal vez pensaste que lo había olvidado. Pero nunca lo olvidaré. Cómo te rogué y lloré para que pararas. Me sujetaste para que pudiera sentir el dolor a propósito... estaba incrédula”.

Sosa supuestamente respondió: “Recuerdo que estaba borracho, pero no tan borracho y no, nunca lo olvidaré. No soy la misma persona... Peco... y pido perdón... lo siento, rezaré para que sanes... no espero olvidar".

Los investigadores que indagaron las acusaciones luego entrevistaron a la compañera de cuarto de la mujer el 15 de junio. La compañera de cuarto corroboró su historia de lo que sucedió en el bar, según muestra la declaración jurada.

La compañera de cuarto le dijo a la Policía que recibió una llamada el 29 de abril de 2018 de la mujer. La mujer le dijo a la compañera de cuarto que no sabía qué hacer con lo que Sosa le había hecho y que estaba confundida porque estaban en una relación, dice la declaración jurada.

Luego, la mujer le dijo a la compañera de cuarto que había sido agredida sexualmente.

La “roomate” le dijo a la mujer que independientemente de si habían estado juntos durante un año o 20 años, si la persona no quiere que la toquen de cierta manera o tener relaciones sexuales, tiene derecho a decir que no, dice la declaración jurada. La compañera de cuarto le aconsejó que buscara ayuda.

Luego, Sosa fue interrogado por la Policía el 29 de junio.

Los investigadores le dijeron a Sosa que su ex novia lo acusaba de agresión sexual, a lo que el policía respondió: “Ha estado en la parte de atrás de mi cabeza. Sé que ella hizo esas acusaciones o declaraciones en ese entonces”.

Sosa dijo que él y la mujer se pelearon en la fiesta de 2018 por problemas de celos. Afirmó que ambos estaban intoxicados.

Una vez que llegaron al departamento, dijo Sosa a los investigadores, él y la mujer tuvieron “sexo duro”, dice la declaración jurada.

Al día siguiente, la mujer afirmó que Sosa la había violado, dijo Sosa a los investigadores.

Le dijo a los investigadores que él y la mujer tenían un lenguaje corporal o un indicador que era una señal de que el sexo había sido demasiado rudo, dice la declaración jurada. El indicador fue “golpes de mano en el cuerpo”, dice la declaración jurada.

Sosa supuestamente le dijo que “nunca le hizo tapping para que se detuviera o le dijera que no”.

Afirmó a los investigadores que la mujer le dijo que no hizo tapping porque le tenía miedo, dice la declaración jurada.

Sosa dijo a los investigadores que la mujer seguía diciendo: “Me violaste, me violaste”, pero él siguió diciéndole que no fue una violación, según la declaración jurada. Sosa y la mujer continuaron discutiendo sobre eso todo el día, dijo a los investigadores.

Más tarde ese día, Sosa le dijo: “Sabes, si crees que te violé, entonces lo siento”, dice la declaración jurada. Sosa dijo a los investigadores que dijo esto porque no quería seguir peleando con ella.

Los mensajes de texto se le mostraron a Sosa. Confirmó que los había enviado.

Los investigadores preguntaron por qué Sosa había reconocido la agresión sexual en los mensajes de texto. Sosa respondió que lo reconoció porque “estaba trabajando para volver a estar juntos”, dice la declaración jurada.

Sosa supuestamente buscó la información el 24 de febrero de 2022 y el 16 de mayo de 2022.

Inicialmente dijo que no recordaba haber usado la base de datos, pero luego les dijo a los investigadores: “Sí lo hice, lo hice”, dice la declaración jurada.

Sosa fue arrestado el 17 de junio en relación con un cargo de violación de la seguridad informática. Fue ingresado en la Cárcel del Condado de El Paso y liberado con una fianza de 5 mil dólares el mismo día, según muestran los registros de la Cárcel del Condado de El Paso.

Luego fue arrestado nuevamente menos de un mes después bajo sospecha de agresión sexual. Fue ingresado en la Cárcel del Condado de El Paso el 7 de julio con una fianza de 30 mil dólares. Pagó la fianza ese mismo día, según muestran los registros de la cárcel.

