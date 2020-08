Vigilan Servicio Postal para evitar sabotaje de Trump

“El correo siempre va a estar aquí porque es la sangre de este país y si no hay correo no hay comunicación”, afirmó, Oscar Cabral, secretario de Finanzas del Sindicato de Carteros del Servicio Postal de los Estados Unidos -USPS- luego de un recorrido realizado por el Centro de Distribución y Procesamiento de El Paso, ubicado 8401 Boeing Dr., al que estuvo presente la congresista federal por el Distrito 16 Verónica Escobar .

La visita de supervisión se produce después de que personas de todo el país experimentaron los efectos devastadores de la campaña del presidente Donald Trump y el director general de correos Louis DeJoy para sabotear las elecciones de 2020 al retrasar el correo, incluidos los medicamentos y los pagos que salvan vidas, y manipular al USPS para privar de sus derechos a los votantes, se dijo.

Y es que el propio USPS ha advertido que los votantes, incluso si envían sus boletas dentro de las fechas límite estatales, pueden quedar privados de sus derechos en Texas y otros 45 estados y Washington, DC debido a estas acciones.

“Quería ver lo que estaba pasando con nuestro correo, hemos recibido muchas llamadas de preocupados sobre como les va a afectar los cortes y el esfuerzo del presidente para eliminar el correo y pretender que compañías privadas estén involucradas”, dijo Escobar.

Para la legisladora el presidente Trump tiene miedo de perder la elección y no quiere que los votantes emitan su voto. emos Su estrategia es atacar el correo porque es del modo que piensa quitar el voto.

“Quiere atacar nuestras elecciones. El esta iniciando ataques para que a la gente le de miedo votar por correo tal y como lo hizo en 2016 en el caso de Rusia. Esta iniciando ataques para que la gente tenga miedo de votar por correo aunque todos saben que es muy seguro”.

Alberto Anchondo, vicepresidente de la Union Local de USPS dijo que no obstante la confianza que priva los empleados están preocupados por los cambios que se han implementado en la oficina sin consultar al sindicato ni a los trabajadores.

“Mucha gente no sabe que está pasando o que va pasar de un día a otro ahora que se han presentado problemas financieros aparentemente por un impuesto que se tiene que pagar al gobierno cada año, el cual es de 5 millones de dólares.

Portando una camiseta con la leyenda el “El Servicio de Correo no esta a la venta” -USPS not for sale- mostró su descontento a la pretensión del presidente Trump de querer vender la agencia federal al mejor postor.

“Es lo bonito de los Estados Unidos, nosotros no estamos de acuerdo con él y tenemos nuestra libertad de hablar de lo que esta mal para que se corrijan las cosas y aquí ellos quieren tomar ventaja, sin embargo aquí nuestros carteros salen en el sol, la lluvia, nevando en todos los tiempos, sin parar.

Reiteró que más de 400 carteros, entre hombres mujeres y veteranos hacen muy buen trabajo para que los contribuyentes tengan su entrega sin importar en que rumbo de la ciudad vivan gracias al trabajo en equipo que hacen con los cerca de 400 personas que les preparan la correspondencia en el interior.

En su recorrido la congresista Escobar pidió a la población a que tenga confianza en el servicio postal, al igual que ella la tiene y dijo que en bancada pidieron parra todos los cambios realizados por el director general DE USPS Louis DeJoy recientemente, mismos que ordenó dar marcha atrás ante las críticas.

“Nos dijo que iba a parar los cambios hasta después de la elección y eso está bien pero no suficiente queremos que a parte de eso tiene que asegurarnos todos que van a proteger el correo para que el público tenga confianza total.

Cabral coincidió con Escobar al señalar que los carteros se han ganado esa confianza durante décadas, “No importa si hay internet o teléfonos inteligentes no todo el mundo tiene eso. Se necesita haber comunicación uno uno de persona a persona y ese servicio solo lo prestamos los carteros”, expresó, quien laboró 36 años en ea agencia federal.

“Yo ahora tengo 100 por ciento confianza en el correo queremos prevenir los ataques porque sabemos que es un modo seguro de votar porque así la gente puede votar en su casa, quiero que tengan confianza pero es importante votar temprano para garantizar la participación en caso de que haya ataques que no pudieran prevenir”.

Escobar dijo que este sábado, la Cámara de Representantes volverá a la sesión para votar sobre H.R. 8015, la Ley Delivering for America, que prohíbe al Servicio Postal implementar cualquier cambio en las operaciones o los niveles de servicio que tenía el 1 de enero de 2020. (Jaime Torres/El Diario de El Paso)

