Video: Mata policía de Las Cruces a mujer en su auto

Las Cruces, NM.- Un oficial de la Policía de Las Cruces (LCPD) gritó docenas de órdenes cargadas de malas palabras mientras amenazaba con arrestar a Teresa Gómez, una mujer de 45 años sentada en su automóvil el 3 de octubre, publica Las Cruces Sun-News.

El oficial, Felipe Hernández, le disparó varias veces casi a quemarropa mientras intentaba alejarse. Las imágenes de la cámara corporal mostradas en la conferencia de prensa del martes lo demostraron.

"Cada vez que hacemos una conferencia de prensa por un tiroteo en el que está involucrado un oficial, es un evento aleccionador", dijo el jefe interino del LCPD, Jeremy Story. "Y ésta será una ocasión sombría".

Un portavoz de la ciudad de Las Cruces dijo que esperan una demanda mientras continúa la investigación sobre la conducta de un oficial del Departamento de Policía de Las Cruces.

"También hemos estado en contacto con un abogado de la señora Gómez y, por eso, hemos puesto algunos límites a lo que puedo decir", dijo Story.

La conferencia de prensa arrojó luz sobre el tiroteo del 3 de octubre, pero quedan dudas sobre qué consecuencias, si las hubiera, podría enfrentar el oficial en el futuro.

Hernández, quien no fue nombrado durante la conferencia de prensa pero sí fue nombrado por los abogados que representan a la familia de Gómez, permanece en licencia administrativa, según Story.

Nueve minutos antes del tiroteo

Story describió el clip de nueve minutos de un video de 19 minutos de una cámara corporal como inquietante antes de reproducirlo para el grupo de medios locales reunidos en el ayuntamiento para la conferencia.

"Verás cosas que son difíciles de ver y escucharás al oficial hablar de una manera que es difícil de escuchar", dijo Story antes de reproducir el video.

El video comienza con Hernández acercándose a Gómez, sentado en un automóvil estacionado en un complejo de viviendas públicas en la cuadra 1300 de Burley Court. Gómez está sentado en el asiento del conductor mientras Jesús García está sentado en el asiento del pasajero con un cigarrillo apagado en la boca.

Hernández les dice a Gómez y García que bajen la ventanilla y dejen sus manos donde pueda verlas. Del video no parecía que Gómez o García estuvieran haciendo algo más que sentarse en el auto. A petición de Hernández, Gómez abre la puerta del lado del conductor. Hernández mira dentro del auto, su linterna ilumina el interior del auto y nota que García tiene una pistola de paintball.

Hernández luego le pide a Gómez que salga del auto. Inicialmente, Gómez se resiste. Ella dice que no quiere salir y le dice a Hernández: "No me toques", mientras él la toma del brazo, pero finalmente sale después de que Hernández amenaza con dispararle con una pistola Taser.

Gómez obedece, pero mientras lo hace, Hernández mira hacia el auto y reconoce a García.

"Jesús García", exclama Hernández. "Santo cielo, estás de vuelta en la maldita propiedad".

García responde diciendo: "Estoy en el auto", pero Hernández dice que eso no importa y dice que lo arrestará.

Gómez y Hernández intercambian palabras

Luego, Hernández acompaña a Gómez hasta la parte trasera del auto y le dice que García tiene una orden de arresto y que no se le permite estar en la propiedad. Utiliza varias malas palabras, como "el juez ya le partió el trasero", antes de preguntarle a Gómez qué están haciendo ella y García allí.

Gómez le dice a Hernández que acababa de salir de su casa cuando Hernández la contactó. Luego le pregunta a Gómez su nombre y ella responde con "Terry". Luego pide un apellido. Ella le pregunta: "¿Por qué?"

"Porque estoy haciendo una puta investigación", responde Hernández.

Los dos continúan hablando. En varios momentos, Gómez dice: "Realmente no tengo que responder a esto" y le pide a Hernández que sea más amable. Hernández también dice que el auto de Gómez no se puede conducir, señalando la puerta del maletero entreabierta. La cierra de golpe y parece retractarse de su afirmación sobre el coche.

"No escuchas", le dice Hernández a Gómez en un momento. "Eres como Jesús García. Quieres discutir todo el tiempo".

Después de unos cinco minutos, Hernández le permite a Gómez regresar a su auto. Gómez se sienta en el asiento del conductor mientras Hernández le pregunta a García su fecha de nacimiento. Luego, Gómez enciende el auto y mira a Hernández. Pone el coche en marcha y comienza a retroceder.

La puerta del lado del conductor de Gómez está abierta en este punto. No está claro si la puerta golpea a Hernández, pero Hernández saca su arma y grita: "Para, para".

Justo cuando Gómez pone el auto en marcha, Hernández dispara tres veces hacia la puerta abierta. El grito de Gómez se puede escuchar en la cámara corporal cuando el auto se detiene a unos metros de distancia. García fue arrestado posteriormente con múltiples órdenes de arresto.

Una búsqueda en los registros judiciales muestra que García tiene cargos pendientes en el tribunal municipal, cargos pendientes por delitos graves de drogas y un cargo de robo en el tribunal de distrito y de magistrados, respectivamente.

Lo que sabemos de Hernández

Story confirmó que Hernández permanece en licencia administrativa a partir del 17 de octubre. Story dijo que Hernández había sido oficial de policía durante ocho años y creía que la mayoría, si no todos, de esos años fueron con LCPD.

Story también dijo que Hernández había estado involucrado en incidentes previos de uso de la fuerza, pero nunca había matado a nadie hasta el 3 de octubre. Una revisión de los registros judiciales mostró que Hernández no había sido acusado en ninguna otra demanda contra el departamento.

La ciudad se negó a confirmar a Hernández como el oficial.

"Como dijo el jefe interino Story en la conferencia de prensa, no revelaremos el nombre hasta que se haya realizado la entrevista con el oficial", dijo un portavoz por correo electrónico.

La demanda que se avecina

Según los abogados de su familia, Gómez fue enterrada el 16 de octubre.

"Teresa Gómez era una querida madre, hija, hermana y abuela", dijeron los abogados de la familia Gómez en un comunicado enviado por correo electrónico. "Ella trajo tanta vida al mundo; los miembros de su familia se reunieron ayer para enterrarla y están desconcertados por el hecho de que su vida haya sido apagada".

El comunicado describió la conducta de Hernández como "una investigación de invasión ilegal".

"Hernández usó lenguaje profano, se dirigió a Teresa de manera agresiva y la menospreció, amenazándola en ocasiones con violencia y en ocasiones con arresto", dice el comunicado. "Mientras alejaba lentamente su auto, Hernández le disparó tres veces sin motivo alguno. Teresa Gómez no había cometido ningún delito y no era una amenaza para nadie mientras se alejaba lentamente de un oficial que la abusaba verbalmente".

El comunicado también alega que Hernández no ayudó a Gómez y dijo que corrió hacia su bicicleta. La política del LCPD exige que los agentes ayuden inmediatamente a las personas a las que han disparado, siempre que la escena sea segura.

"Debemos poner fin a la cruel indiferencia hacia la vida que no tiene en cuenta las conexiones humanas de la familia que todos tenemos. La familia de Teresa insta a la ciudad de Las Cruces a cambiar de inmediato la cultura de la indiferencia hacia la vida con una mejor evaluación de los oficiales, mejor capacitación, y supervisión que sitúa la preservación de la vida en la cima de las preocupaciones", se lee en la declaración.