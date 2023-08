Video: Graban a dos robando oficinas de Autoridad de Vivienda

El Paso.- Dos hombres robaron una oficina comercial de la Autoridad de Vivienda de El Paso (HACEP) en el Valle de las Misiones. Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso solicitan la ayuda de la comunidad para identificar a estos hombres a través del Crimen de la Semana.

El sábado 5 de agosto de 2023, a la 1:42 a. m., se graba a dos hombres acercándose a la oficina comercial de los apartamentos Martin Luther King en 9101 Butternut St.

Ambos utilizaron una herramienta de agarre para robar giros postales de una caja de depósito nocturno. Los dos parecen ser hombres blancos en sus 30 años.

El primer sospechoso es de constitución delgada y bigote con barba. Portaba una gorra de béisbol oscura, una camisa azul de manga larga, jeans y zapatos deportivos negros y grises.

El segundo sospechoso lucía bien afeitado y tiene una constitución promedio. Llevaba una gorra de béisbol, una camisa azul de manga larga, pantalones cortos de mezclilla y zapatos deportivos de color oscuro.

Los presuntos ladrones huyeron de la escena hacia el sur por Kernel en un vehículo de color oscuro.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de estos ladrones debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477(TIPS) o en línea: www.cselpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.