Vestidos de tacón, condenan varones violencia de género

Para crear conciencia sobre la violencia doméstica, ayudar a las mujeres y niños de la comunidad, la Asociación Cristiana de Jóvenes –YWCA Región Paso del Norte–, llevó a cabo su tradicional evento anual denominado ‘Walk a Mile in Her Shoes’ (Camina una milla en sus zapatos) en el que participaron cientos de hombres pertenecientes a diversas organizaciones con el fin de pintar la ciudad de rojo.

Empresarios, funcionarios de Gobierno, médicos, abogados, maestros, estudiantes, bomberos, policías y miembros de la comunidad se pusieron sus zapatos rojos de tacón alto para juntos alzar su voz y exigir un alto a la brutalidad contra las personas mientras marchaban en el pasillo principal del estadio de beisbol Southwest University.

“Venimos aquí ahora para dar soporte a esta causa y ayudar a mujeres y niños que sufren de la violencia”, dijo Benjamín Ortega, director de Mission Early College HS perteneciente al Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD), institución que este año aportó una mayor contribución económica.

Los miembros del equipo SISD encabezados por el superintendente Nate Carman, se unieron con la YWCA y la comunidad para sumarse a la causa y ayudar a la recolección de fondos.

Carman fue el principal recaudador de fondos individual, mientras que el equipo de Socorro ISD se unió como el principal equipo de recaudación de fondos para la campaña de la YWCA de El Paso.

Carman ha recaudado al momento más de $4,000 y el equipo de Socorro ISD $29,625. A este grupo también se unieron 82 miembros para incrementar la cantidad de fondos.

“Este evento es importante porque trae la atención de la comunidad para dar soporte a las personas que están sobreviviendo a la violencia doméstica”, dijo Rocío Castruita, portavoz con YWCA, al tiempo que agradeció la copiosa participación.

Expresó que con el soporte económico recolectado se puede dar apoyo a las 100 mujeres que atienden cada año y que regularmente son madres de dos o tres niños.

Añadió que este año se inscribieron alrededor de 40 líderes de igual número de agrupaciones establecidas en el Condado de El Paso conscientes de la gran necesidad que tienen estas mujeres y niños.

Apuntó que los fondos recaudados beneficiarán a Sara McKnight Transitional Living Center, donde YWCA atiende a mujeres y niños que han sobrevivido a la violencia doméstica, agresiones y otras formas de abuso o violencia.

A través de este evento, los hombres ayudan a la YWCA a generar conciencia sobre las dificultades que enfrentan las mujeres cuando escapan de la violencia doméstica o la agresión sexual.

La representante de YWCA dijo que con la generosidad comunitaria se atiende ese sufrimiento al tiempo que se proveen los servicios que se requieren dentro del programa de atención a las víctimas a cargo de especialistas, trabajadores sociales y voluntarios”.

“Lo que hacemos es dar no sólo el servicio a las mujeres afectadas sino que traemos ayuda de los hombres para que juntos demos soporte a las víctimas de este problema que no sólo afecta a las mujeres sino a la familia entera”, dijo al enfatizar que este trabajo no se puede ser atendido por una agencia social, sino por toda la comunidad.

“Walk a Mile in Her Shoes” es un programa que ha adquirido popularidad por hacer que los hombres caminen con zapatos rojos de tacón alto en señal de solidaridad, para desafiar los estereotipos de género y crear conciencia sobre la violencia doméstica y de género.

“La verdad que con mucho dolor pero a la vez con mucho orgullo, porque estamos haciendo algo por la comunidad", dijo Allan Argueta, ingeniero del Departamento de Bomberos de Horizon, quien junto con ocho de sus compañeros de trabajo participa desde los últimos cuatro años.

Como en años anteriores, los participantes caminaron en esta ocasión por el pasillo del estadio con sus zapatos de tacón y a su paso familiares y amigos les lanzaron porras en reconocimiento al valor de caminar sin pena alguna y entusiastas, pero sobre todo para denunciar esta práctica calificada como un crimen que afecta a miles de personas, en especial a las mujeres.

Los niños y hombres locales registrados asistieron al segundo festival llamado “Paint the Town Red” de YWCA Región Paso del Norte, el cual dio inicio inmediatamente después del final de la caminata, para disfrutar de la música en vivo amenizada por la banda local FM Junkies.