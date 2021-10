Vendió Jay J. Arms su casa en 1.6 mdd

Los bienes de Jay J. Armes, el conocido detective privado de EP, por fin se pondrán en venta este mes, después de que el evento se tuvo que posponer hace un año por la pandemia de Covid-19.

La venta ocurrirá también luego que el investigador privado —una de las figuras más emblemáticas de El Paso— lograra un acuerdo para vender su mansión del Valle Bajo por 1.6 millones de dólares.

Los activos de los que Armes planea deshacerse abarcan sus autos —incluyendo un Rolls Royce modelo 1962— y más de cien trajes a la medida, los cuales serán subastados entre el 22 y 24 de octubre de 2021, en horario de 9 a.m. a 3 p.m. en la casa de Armes, ubicada en el 8118 North Loop Drive.

Armes, famoso por haber resuelto casos como el secuestro del hijo de Marlon Brando, aclara que no está en quiebra, sino que trata de minimizarse, yéndose a vivir a una casa más pequeña, la cual ya adquirió junto con su esposa.

El detective de 88 años, quien perdiera sus manos al explotarle dinamita a los 11 años, pedía originalmente 3 millones de dólares por la vivienda, de 5.85 acres, ubicada en la intersección de North Loop y Yarbrough, en el Valle Bajo de El Paso.

Sin embargo, bajó el precio en parte porque dos acres de terreno —de los casi seis que abarcaba originalmente la vivienda— se están vendiendo por separado, a un precio de 740 mil dólares. Este lote lo está vendiendo a una empresa financiera que lo adquirió a través de un juicio hipotecario.

La mansión (de nueve recámaras, ocho baños y 13 mil 387 pies cuadrados construidos) fue adquirida por la empresa SDV Logistics, aunque el contrato todavía sigue pendiente. Se desconoce si será utilizada como oficinas o pasará a ser habitada por el propietario de SDV.

Construida en 1952, la casa incluye una piscina olímpica y una pista de tenis. En un momento tuvo un helipuerto, donde aterrizaba la nave de Armes, la cual ya vendió.

También está en venta (por 499 mil dólares) el edificio de la avenida Montana casi esquina con Cotton en el que Armes tiene sus oficinas.

Mascotas exóticas

Los habitantes de EP están familiarizados con la vivienda, que se encuentra detrás de una gran puerta privada, así como con los muchos animales salvajes que vagaron libremente por la propiedad a lo largo de los años.

En su momento, el detective tuvo más de 30 animales salvajes, incluidos tigres y avestruces. En su oficina de la avenida Montana, casi esquina con Cotton, que también está en venta, Armes tiene disecados un tigre y una avestruz, pero cuenta con otros —también sometidos a proceso de taxidermia— en su vivienda.

El paseño, quien asegura haber resuelto homicidios que el FBI y otras agencias federales no pudieron, afirma que sus mascotas fueron donadas a zoológicos de todo EU.

Eduardo Ugalde, propietario de A New Beginning Estate Sales and Tasasals de EP, dijo que su compañía está administrando una venta de bienes para la propiedad de Armes que se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre.

Los artículos a la venta probablemente incluirán un Shadow Rolls-Royce de 1962, una limusina Cadillac a prueba de balas, ganchos, equipo de espionaje y animales disecados, así como 500 trajes personalizados con su logotipo.

Ugalde, quien es tasador certificado, dijo que la venta estará abierta al público. Aquellos que compren artículos pueden recibir mercancía autografiada del patrimonio, dijo, y agregó que los detalles aún están en proceso.

Una vida especial

Después del accidente, Armes —cuyo nombre real es Julián Armas— porta ganchos en vez de manos, lo cual se ha convertido en su distintivo. Con los ganchos ha aprendido a manejar armas y ha actuado en algunas películas.

“No me estoy retirando. No me quedé sin dinero y todavía tengo mucha fuerza”, dijo en entrevista con KTSM Canal 9 de televisión local. Agregó que tiene todavía la agilidad mental que le permitió resolver casos difíciles hace medio siglo.

La propiedad del Valle Bajo —enfrente de una tienda Walmart del vecindario— incluye una casa de 13 mil 387 pies cuadrados con nueve dormitorios y ocho baños.

En 1958, después de trabajar brevemente como actor en California y regresar a El Paso, Armes inició su agencia de investigación privada, The Investigators. En 1978, lanzó un Curso de seguridad para investigadores.

En 1976, Armes publicó su autobiografía, Jay J. Armes, Investigador. En 1976, la empresa Ideal Toy Corp. lanzó la línea de juguetes Jay J. Armes, que presentaba una figura de acción de Jay J. Armes con prótesis desmontables, varios dispositivos y una unidad de investigación móvil. En 1978, Armes e Ideal Toy Corp. lanzaron un curso de investigación para niños que se introdujo en varios distritos escolares del país.

Armes interpretó al villano en el episodio “Hookman” de Hawaii Five-O (11 de septiembre de 1973). La serie actualizada, Hawaii Five-0, rehízo el episodio con las mismas escenas y título el 4 de febrero de 2013.

El rescate de Armes del hijo de Marlon Brando se describió en un episodio de la temporada 7 del programa de Travel Channel Mysteries at the Museum.