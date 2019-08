Vende nieve y paletas para sobrevivir

Chicago – Después de surtir su carrito de nieves, helados y paletas, a paso lento y con dolor en las rodillas, Ananías Ocampo, de 75 años, lo empuja —y se detiene a descansar cada media cuadra— hasta llegar a la esquina de las calles 18th y Paulina St. Ahí se la pasa por lo regular los siete días de la semana con la esperanza de vender suficiente para pagar la renta, comprar comida e ir al médico, publicó el Chicago Tribune.

Hay días en que el dolor se refleja en su rostro, pero si no sale a vender no sobrevive, cuenta el anciano, quien también padece diabetes. Ocampo, un inmigrante de Guerrero, México, lleva unos 30 años viviendo en el vecindario de Pilsen. A pesar de haber trabajado arduamente en su juventud, como la mayoría de la población de la tercera edad indocumentada en el país, no cuenta con asistencia social, pensión ni seguro médico a causa de su estatus migratorio.

Fue hace cuatro años cuando ya no pudo encontrar trabajo como lavaplatos o en agencias de trabajo temporales debido a su edad y condición de salud, dijo. Por lo que recurrió a su única opción: vender paletas.

Sus manos tiemblan al despachar la nieve. “Ya no puedo caminar, aunque quiera trabajar en fábricas, ya no me dan trabajo por viejo”, dijo Ocampo. Hay noches en las que no puede dormir por el dolor pero “vengo diario a vender mi nievecita, porque se necesita para comer y pagar mi renta”, contó.

Documentos médicos indican que Ocampo tiene diabetes y hace un par de años lo operaron de cataratas. El anciano revisa su nivel de azúcar cada mañana y toma varios medicamentos, incluyendo calcio. Sin embargo, el dolor en las rodillas es lo que le ha deteriorado la salud en los meses recientes, dice mientras muestra sus medicamentos. Contó que hace cinco meses el dolor lo llevó a la sala de emergencias, pero que sólo le recetaron aspirinas.

Cuando trabaja, se apoya en el carrito para caminar. De otro modo, usa un andador para moverse y cuenta que este trabajo le favorece en varios sentidos. Su patrona, Marta Ríos, propietaria de la paletería y café Emanuel, 1915 W. 19th St., le permite la flexibilidad de faltar a trabajar cuando se siente muy mal, dijo Ocampo.

“Aunque él diga que no, hay días en que noto el dolor en sus ojos al empujar el carrito, pero se rehúsa a quedarse en casa”, dijo Ríos. “Me entristece porque veo en él a mi papá y le digo: ‘amigo, ya no trabaje, ya está muy malito’. Pero si no trabaja, ¿cómo va a pagar su renta?”.

El viaje

Al empujar el carrito, el cuerpo de don Ananías forma una escuadra, pues se dobla al empujar. Ocampo, un hombre bajo de estatura que viste camisas a cuadros, pantalones de lana y una cachucha, emigró a EU tras la muerte de su esposa en México. Dice que se le fueron los años y nunca supo más de su familia de México ni de la de EU.

“Y ahora enfermo, ni cómo regresar. Allá me muero de soledad, por lo menos aquí tengo unos amigos y a mis patrones”, dijo Ocampo.

Cuenta que vive solo y que cada mañana toma fuerza de su fe en Dios para levantarse a vender. Alquila un pequeño cuarto en un sótano en el vecindario de Pilsen. No tiene estufa y en invierno vende quesos frescos de tienda en tienda, contó. Los pone en una maleta y usa su bastón para caminar. En los días que no puede salir a vender, dice, se dedica a leer el periódico.

Sobre el futuro, cuenta que le da “mucho miedo. Me preocupa que llegue el día que ya no pueda vender y que no pueda caminar. ¿Qué voy a hacer?”, se preguntó Ocampo. “Ahorita, aunque sea con dolor de rodillas, camino y vendo mi nieve y gano mi dinero. No mucho, pero es algo”.

Hay más

Igual que Ocampo, aproximadamente nueve de los 12 paleteros de Emanuel Cafe son adultos mayores indocumentados. Los otros, dijo Ríos, son inmigrantes enfermos que, al igual que Ocampo, tienen la necesidad de trabajar pero están enfermos, lo que les impide conseguir otro empleo.

La mujer explicó que el vender paletas o nieve es prácticamente la única opción para este grupo de personas, porque a comparación de vender elotes, tamales u otros productos en la calle; vender paletas no requiere de mucho trabajo físico más allá de empujar el carrito por las calles de Chicago.

Olegario Delgado, de 58 años, un residente permanente, tuvo una operación a corazón abierto hace un par de años. Después de su operación perdió casi por completo el habla y a veces pierde el equilibrio, explicó con dificultad.

Delgado comenzó a vender paletas porque, aunque recibe un poco de dinero del seguro social, no es lo suficiente para mantenerse él y su esposa. Dijo que ha buscado trabajo por medio de agencias, pero no le dan.

En días de verano cuando ‘se vende bien’, puede que lleguen a ganar entre 50 y 70 dólares. Pero por lo regular ganan entre 20 y 30 dólares al día, dijo Ríos. Ha habido veces que Ocampo sólo vende uno o dos vasos de nieve, agregó.

Historia

En algunas ocasiones, los vendedores mayores de edad reciben billetes falsos, otros hacen las cuentas mal y cobran menos, explicó la dueña de la paletería. En años pasados, algunos han tenido accidentes, e incluso han sido atropellados, agregó.

“Hay clientes que se aprovechan de su vulnerabilidad”, dijo Ríos. “A veces les roban”, agregó.

Ríos y su esposo Miguel Ríos abrieron la paletería Emanuel hace más de 30 años. Llegaron a tener hasta 55 paleteros, contó Ríos, y dice que la mayoría de sus empleados siempre han sido hombres de la tercera edad e indocumentados. Los paleteros se emplean como trabajadores independientes, dijo Ríos.

Para vender las paletas de Emanuel, sólo se requiere una plática con Ríos sobre la situación del solicitante, una identificación y un documento que muestre su domicilio, dijo ella.

Ríos dice que las ganancias de su negocio han bajado drásticamente en los últimos años. Las paletas ya no se venden como antes, pero al conocer historias como las de Ocampo, se siente con la responsabilidad de mantener su negocio a flote para poder proveerles un empleo.

La mujer dice que su negocio se mantiene de las paletas que distribuyen a supermercados y de lo que genera su cafetería, pero no de los paleteros.

En los cuatro años que Ocampo lleva trabajando con ella, su salud se deterioró, dijo Ríos. Ella y su familia le han tomado cariño. Cuando sus rodillas no le dan para caminar, ellos lo recogen para que pueda vender su nieve y al final del día lo llevan a casa.

Hace poco, Ríos y su esposo llevaron a Ocampo a un médico particular para que le revisara las rodillas. A pesar de que recibe atención médica en el hospital John H. Stroger Jr., ésta es limitada, dijo el hombre.

Ocampo dice que considera a sus patrones como su familia.

“Me invitan a comer, me dan mi mercancía, me llevan a mi casa. Mucho han visto por mi”, dijo Ocampo. “Yo les agradezco que vean por mi y me da gusto que tengo ayuda de ellos”.

Al preguntarle si le gustaría dejar de trabajar, dijo que “si pudiera y tuviera mis beneficios y eso, pues sí. Pero mejor quisiera curarme. Me gusta trabajar. Mientras pueda caminar, voy a seguir” empujando el carrito.