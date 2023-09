Vende Helen of Troy su emblemático edificio

La única empresa que cotiza en bolsa con sede en El Paso está trasladando su presencia a la zona fronteriza. Helen of Troy anunció que la compañía había celebrado un contrato con un comprador de su edificio en el noroeste de El Paso, según un informe de El Paso Inc.

La compañía también anunció que consolidaría su segmento de negocio de belleza que gestiona desde El Paso e Irvine, California, y lo trasladaría a Boston.

PUBLICIDAD

Según un correo electrónico que Helen of Troy envió a El Paso Inc., la compañía continuará operando en las instalaciones en el futuro cercano y luego trasladará su operación restante de El Paso, que incluye cientos de empleados, a una nueva instalación en la ciudad.

“El Paso es actualmente el centro de servicios compartidos más grande para Helen of Troy y esperamos que continúe desempeñando un papel importante y continuo para la empresa y la comunidad”, afirma el correo electrónico.

Helen of Troy no reveló quién es el comprador de su edificio en el noroeste de El Paso y dijo que no haría más comentarios ya que “hemos entrado en nuestro período de tranquilidad pública”. Los altos cargos jurídicos, financieros, impositivos, de tesorería, recursos humanos, TI y la mitad de sus directores ejecutivos de la compañía seguirán radicados en El Paso.

Helen of Troy dijo que espera que la venta del edificio se complete en septiembre u octubre y comenzará a trasladar su negocio de belleza, que incluye las marcas Curlsmith, Drybar y Revlon, a Boston en marzo.

“Esta consolidación tiene como objetivo unir el negocio para permitir una mayor oportunidad de capturar sinergias entre Belleza y Bienestar”, afirma el correo electrónico. “Con el equipo de U.S. Beauty en un área geográfica, permite que los equipos estén cerca para una mayor innovación y colaboración”.

Aunque comenzó a correr la voz entre los desarrolladores de El Paso de que el comprador podría ser Eaton, una empresa de administración de energía que abrió una instalación de fabricación en El Paso en 2019, El Paso Inc. no pudo confirmar quién es el comprador. La propiedad figura en la lista de CBRE, que no respondió a la llamada de El Paso Inc. el viernes.

David Etzold, un corredor de bienes raíces en El Paso, dijo que el buen crédito de Helen of Troy probablemente les brindará una buena tasa de rendimiento en un arrendamiento posterior en sus instalaciones actuales.

Dijo que los precios de los bienes raíces en El Paso han aumentado significativamente, incluidos los valores de la tierra y los almacenes y propiedades arrendables.

“Esto sería una fusión de los mercados entre una propiedad de oficinas y una propiedad de almacén”, dijo Etzold. “En cuanto a la competencia, lo que escucho de tipos como Bill Caparis en CBRE es que no hay suficiente espacio para satisfacer la demanda en El Paso, y probablemente será así por un tiempo”.

Los últimos meses han sido una época de cambios para Helen of Troy, un gigante minorista global que fabrica Hydro Flask, OXO, Vicks y otros productos de marca. En julio, los ejecutivos informaron a los empleados sobre la posibilidad de vender la sede de la empresa, donde se encuentra desde hace unos 20 años.

En marzo, el director financiero, Matt Osberg, dimitió. El director ejecutivo de Helen of Troy, Julien Mininberg, anunció su retiro en abril después de 10 años en la empresa. El último día de Mininberg es el 29 de febrero de 2024, y Noel Geoffroy lo sucederá el 1 de marzo.

Helen of Troy se está reestructurando en el marco de su programa Proyecto Pegasus. En enero, la empresa anunció que despediría al 10% de su plantilla en todos los departamentos.

Durante una conferencia telefónica sobre resultados en julio, Mininberg dijo que el Proyecto Pegasus va por buen camino y que la empresa ha utilizado un mayor flujo de caja para pagar sus deudas. Helena de Troya espera ahorrar entre 75 y 85 millones de dólares mediante el plan de reestructuración.

“Estoy muy satisfecho con lo bien que se está ejecutando nuestra organización, no sólo en Pegasus, sino también en muchas otras iniciativas en marcha para impulsar resultados este año fiscal y a largo plazo”, dijo Mininberg a los inversores en la conferencia telefónica.

Helen of Troy informó una disminución de las ventas netas consolidadas del 6.6%, a 474.7 millones de dólares, en los tres meses que terminaron el 31 de mayo.

Las acciones de la compañía cerraron a 122 dólares el viernes, frente a los 110 dólares del año pasado por esta misma época.