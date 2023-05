Vence adversidades y gradúa de UTEP

“¡Sí se pudo!”, dijo jubiloso y orgulloso Oswaldo Escobedo, de 23 años de edad, quien este domingo recibirá su título profesional de la carrera de Ciencias de la Computación de manos de Heather Wilson, presidenta de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) durante una de las 4 ceremonias de graduación de primavera 2023 celebradas este fin de semana.

Nacido en El Paso, Texas, pero criado en la colonia Zacatecas, en Ciudad Juárez, el estudiante binacional decidió hacer una pausa en sus estudios de maestría, para trabajar como ingeniero de software en la compañía estadounidense Uber Technologies, Inc. conocida simplemente como ‘Uber’ proveedora de movilidad como un servicio.

Oswaldo, quien realizó sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en Ciudad Juárez, siempre soñó con estudiar en el campus de los Mineros para demostrarse a sí mismo y al resto de los estudiantes mexicanos que sí es posible terminar una carrera universitaria en Estados Unidos.

“La razón por la que escogí esta carrera fue porque creo que es el futuro de la humanidad. Ahorita todo se trata de las aplicaciones que están en el celular, en los sitios web. Todo está en línea”, dijo al mostrar su satisfacción de haber estudiado y graduado de esta casa de estudios superiores.

Orgulloso de su origen mexicano y un embajador de su cultura y raíces aztecas en este país y en el mundo, manifestó que ahora pretende ser la voz e inspiración de la comunidad latina, pero sobre todo transmitir ese sentimiento optimista y positivo a la nueva generación de que todo lo que se propongan es posible. “Se vale soñar”.

Y es que en su experiencia como alumno dijo que gracias a los programas y organizaciones estudiantiles de Ingeniería tuvo la oportunidad de generar el empoderamiento de la comunidad hispana e invitar a los jóvenes a que se integraran a las agrupaciones universitarias con el fin de que conocieran los programas de becas y pasantías a su disposición.

Recordó que a lo largo de su carrera el aprendizaje fue vasto y enriquecedor, pero la pandemia del Covid-19, le dejó una enseñanza significativa a pesar de haber paralizado al mundo: que cualquier adversidad debe enfrentarse con sabiduría, inteligencia, creatividad y estrategia.

“Me di cuenta de que la universidad fue capaz de proveer esa oportunidad a los jóvenes para seguir estudiando y ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de mi carrera… el cómo es importante que existan programadores capaces y aptos para que la humanidad progrese en caso de que suceda algo así”.

Explicó que durante el encierro la tecnología jugó un papel importante al estar presente en cada momento y fue ahí, aseguró, cuando detectó la importancia de su carrera. Las videollamadas por medio de redes sociales era el medio por el que todos se estaban comunicando.

“Darle mantenimiento a las redes, mejorar las estructuras de datos y bases de datos fue la estrategia adoptada para atender esa emergencia. Una vez estructurada se actuó con eficacia en la transición”, explicó el fronterizo.

Abundó que fue durante ese período de la pandemia, en la primavera del 2021, cuando Google le hizo la invitación de formar parte de un programa llamado ‘Software Product Sprint’ (SPS) que consistía básicamente en trabajar en equipo con estudiantes de otras universidades del país.

El objetivo era crear un producto, en este caso un sitio web para proveer oportunidades a las personas que viven en las calles. El sitio web les proveería por medio de un mapa los bancos de comida para que pudieran acceder fácilmente.

“Teníamos un mentor de Google, trabajamos muy bien con él. Nos daba consejos y en caso de que nos quedáramos atorados nos apoyaba, en pocas palabras nos daba seguimiento de cómo realizar el producto”, dijo al enfatizar que la disciplina y el trabajo en equipo, inculcados por sus padres y maestros en México, fueron pieza clave para alcanzar el éxito.

El graduado de Ingeniería en computación dijo que en esa fecha también tuvo su primera pasantía en Uber, como ingeniero software, en donde trabajó en un producto que mejora la identificación de problemas en caso de que los sistemas de la compañía se cayeran, “de esas veces que aparece el típico problema del 404, de que se va Internet o de que hubo una falla general”.

Aunque tenía pensado continuar sus estudios de maestría, el plan cambió luego de recibir una oferta de trabajo como ingeniero de software por parte de la compañía Uber, con sede en San Francisco, California. “Así que voy a poner en pausa mi educación en la maestría y voy a perseguir en estos momentos experiencias en el campo laboral”, dijo el Minero, quien por primera vez dejará su ciudad para empezar su aventura profesional y de paso a sus padres, a su hermana y a su novia Alejandra, quien estudia una carrera en Educación en Ciudad Juárez.

A partir de este verano el recién graduado estará a cargo de la seguridad tanto de conductores como de pasajeros a través de la aplicación. “Mi responsabilidad será hacer que la aplicación sea un lugar más seguro y en caso de que exista algún problema que tanto los pasajeros como los conductores puedan reportarla inmediatamente y en caso de no hacerlo nosotros ser capaces de identificarla y reportarla”.

Visiblemente emocionado rememoró su niñez al tiempo que agradeció a sus padres, Oswaldo y Ana María, el que le hayan dado los recursos económicos y didácticos necesarios para seguir el estudio de las Ciencias, Matemáticas, entre otras materias.

“Gracias a ellos es que siempre aspiré a estar algún día en una organización importante, en ese entonces era la NASA, pero ahorita debido a la carrera y porque se me brindó la oportunidad estaré en Uber”, expresó quien espera ser un ejemplo para su hermana Miroslava, alumna de El Paso High School y quien sueña en convertirse en una profesional en el campo de la medicina.

Reconoció que durante la pandemia esta firma empresarial mostró todo su potencial de servicio a sus usuarios porque la mayoría de las personas se alimentaron gracias al pedido de comida por medio de Uber Eats en caso de que no pudieran transportarse a algún lugar porque los autobuses no estaban disponibles.

“Me da muchísimo orgullo poder trabajar en una compañía que en la actualidad está revolucionando la industria, y el tener raíces mexicanas me siento muy contento de que este logro pueda hacer que otras personas también aspiren a colocarse en esta y otras empresas como Google, Amazon y Microsoft”.

Como todo estudiante que proviene de México apuntó que una de las dificultades que enfrentó al ingresar a UTEP fue el idioma, el cual aunque lo aprendió desde niño nunca tuvo la práctica de hablarlo, escucharlo y escribirlo como en la universidad. No obstante la educación primaria que recibió le dio las bases para adaptarse con rapidez.

Otro de los retos fue integrarse a la diversidad cultural existente en el campus al interactuar y relacionarse con estudiantes de todo el mundo, lo que al final le resultó en una experiencia enriquecedora.

El vivir del otro lado de la frontera también le representó cierta dificultad al tener que levantarse más temprano para poder llegar a tiempo a las clases. El cruce del puente internacional siempre resultó agotador.

Con el conocimiento del sistema ‘americano’ afirmó que la ciudad de El Paso es una de las ciudades fronterizas que apoyan a la comunidad latina y que cualquier mexicano ya sea que cuente con una visa de estudiante, sea residente o ciudadano, siempre encontrará oportunidades de crecimiento personal y académico.

“En este caso en mi carrera todas las compañías señaladas, como la propia universidad, tienen programas especializados en empoderar a los latinos”, señaló el estudioso de las Ciencias, las Matemáticas, la Tecnología y amante de los videojuegos y la fotografía.

Como buen líder, el mensaje a sus compañeros que vienen atrás de él y a aquellos que pronto ingresarán a la universidad, recomendó no tener miedo, enfrentar con entereza los retos venideros y sobre todo aprovechar al máximo las oportunidades para lograr alcanzar sus sueños. Otro de sus objetivos es ayudar a personas de escasos recursos y velar por el cuidado de los animales.

“Siempre me imaginé terminar mi universidad y caminar por ese pasillo vestido con mi toga y birrete. Siempre he anhelado ese momento de la ceremonia en que me entreguen mi título”, expresó al recordar todos esos desafíos que enfrentó como estudiante tanto en Ciudad Juárez como en El Paso.

El nativo de la frontera aprovechó para agradecer a sus padres esa ayuda invaluable de la que siempre estará agradecido. “Estoy muy contento de haber nacido con unos papás que siempre me han apoyado en todo, en cualquier proyecto que yo presente están ahí siempre para apoyarme y sobre todo, saber que ellos también están orgullosos de mí”.

Su padre Oswaldo, egresado de UTEP de la carrera de Periodismo en Televisión, en 1994, y quien se ha desempeñado como camarógrafo y reportero de Noticias 26 a lo largo de 29 años, dijo estar emocionado al igual que su esposa de que su hijo haya concluido sus estudios universitarios, pero a la vez un poco triste por el vuelo que emprenderá en los próximos meses”.

“Es parte de la vida, y ayudar a nuestros hijos a desplegar sus alas y a volar, significa enseñarles a valerse por sí mismos y a ser independientes y responsables”, dijo con alegría, quien ahora también extrañará el llevarlo a clases. “Yo le doy todo el crédito a mi esposa del éxito de Oswaldo porque ella siempre ha estado al pendiente de mi hijo”.

Nostálgico, el nuevo ingeniero, que orgulloso llevará en alto el nombre y prestigio de UTEP a San Francisco, trajo a su mente todos esos recuerdos de cuando era ‘chiquito’ hablando de temas tan sencillos como de dinosaurios, de astronomía y de contar sus sueños a sus padres y ahora estar a días de empezar su vida laboral en una empresa de clase mundial.

“Me da muchísima nostalgia, pero a la vez me llena de alegría al decir” ¡Sí se pudo…” externó mientras mostraba la toga y leía en voz alta esa frase bordada sobre el escudo nacional mexicano, confeccionada por una de sus amigas.

