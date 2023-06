Ven ‘lejano’ el cruce fronterizo en Sunland

Sunland Park, NM– Algarabía y escepticismo fueron los sentimientos expresados por los residentes de esta ciudad aledaña a El Paso al enterarse de que México había dado luz verde al eterno proyecto de construcción de un nuevo puente internacional, anhelado por gobernantes de esta localidad y que pretende comunicar con Ciudad Juárez.

Aunque conscientes de que esta resolución representa un paso más que se da en aras de alcanzar el permiso presidencial de los Estados Unidos, los neomexiquenses coincidieron en que será un camino largo que recorrer.

“Creo que el que México respalde la solicitud hecha por este Gobierno es positivo, pero habrá que esperar mucho tiempo para que sea una realidad. No es tan fácil”, dijo Raúl Cortez, residente de esa localidad.

Él, como otros residentes, consideró que el que esta ciudad cuente con un nuevo puente internacional la pondrá en el mapa del desarrollo fronterizo. “Estoy seguro que traerá impulso económico a la ciudad”.

No obstante, hay otras personas que consideran que no es y que la ciudad no está lista para tener una obra de esta envergadura.

“El problema es que un cruce va de un lugar a otro y no sabemos bien cómo se va a enganchar con la infraestructura, más que con el lado estadounidense y con el lado mexicano. ¿Cómo brindar seguridad, cómo va a ser todo?”, se preguntó Teo Argüelles, vecino del lugar, quien pidió a las autoridades explicar el proyecto a los habitantes de la ciudad.

Y es que para él el anteproyecto enfrenta grandes obstáculos, tanto económicos como legales, debido a que la administración Biden debe otorgar ese permiso ambicionado durante décadas por diversos promotores de la obra, muchos de ellos ya fallecidos.

Optimismo en City Hall

Para el alcalde Javier Perea, el que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haya dado la autorización para el proyecto denominado Puerto de Entrada Camino Real de Tierra Adentro, el cual considera la construcción de un cruce internacional entre Anapra y Sunland Park es una excelente noticia.

“El registro del proyecto ante el Gobierno de México permite que nuestra administración gestione con la gobernadora de Nuevo México y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el permiso presidencial para comenzar a buscar los fondos para la obra”, dijo Perea tras resaltar que su construcción contempla una inversión de más de 120 millones de dólares del lado estadounidense.

“Anticipo de que si nos llegaran a dar el permiso este año tardaremos de un año y medio o dos para buscar fondos y empezar con el diseño de las instalaciones. De ir así podríamos empezar la construcción en tres años más o menos y serían otros dos de construcción”, dijo, optimista, a tres días de haberse reunido con su homólogo Cruz Pérez Cuéllar y dar el anuncio.

Luego de agradecer la intervención y el apoyo del alcalde juarense, Perea apuntó que una vez cristalizada la obra ayudará a reducir los tiempos de espera en la región fronteriza y al crecimiento de ambas ciudades.

“La gobernadora de nuevo México (Michel Lujan Grisham) comentó que en el momento que México diera el registro en la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda, ella se comprometía a ir a Washington ante el Departamento de Estado para tramitar directamente el permiso presidencial, que es la última instancia para aprobar el cruce”, indicó.

Explicó que el proyecto del cruce fronterizo consiste en ampliar la calle Sunland Park Dr., que sería una carretera nueva, para no impactar las áreas que ya están desarrolladas y unirla con las instalaciones de lo que será el área de inspección de la agencia de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP).

Habrá puente internacional

Perea agregó que aunque el cruce fronterizo se abriría en una zona donde no cruza el río Grande, para unir ambas naciones se construirá un puente para darle pase libre al ferrocarril de carga Union Pacific que recorre la frontera y conecta con El Paso y Ciudad Juárez.

Algunos residentes del sector manifestaron que el trazo del puente podría representar un peligro para los residentes fronterizos, ya que del lado mexicano hay un tramo desértico y la zona habitacional aledaña no es muy segura. “Yo no cruzaría por ese puente por mi seguridad”, expresó Marthel Aguirre.

Asimismo, y ante la incertidumbre de algunos empresarios asentados en los alrededores de Santa Teresa, NM, y en donde tienen sus negocios, el alcalde puntualizó que la apertura de este cruce no será competencia ni afectará para nada las actividades comerciales que se realizan en ese puerto, situado al oeste de Sunland Park.

“Nosotros no estamos viendo este cruce para un tráfico comercial y seguimos apoyando el desarrollo comercial de la industria que ya está sucediendo en Santa Teresa. Esto va a ser un complemento a ese servicio que ya existe”, detalló.

Puntualizó que el Estado de Nuevo México hizo una inversión de varios millones de dólares en infraestructura, “y queremos que el estado tome ventaja de esas inversiones que ya se hicieron”, dijo al agregar que este puerto de entrada traerá más tráfico a ambos puertos y eso beneficiará a la región.

Advierten falta de inspectores

Jerry Pacheco, presidente y director ejecutivo de la Asociación Industrial Fronteriza, dijo que el agregar siempre infraestructura fronteriza con México es algo bueno; sin embargo, el que no se tenga suficientes inspectores para atender las tareas de revisión en puentes resulta un problema para operarlos.

Lo anterior, al referirse que el que se cuente con mayor infraestructura no garantiza que operen a su máxima capacidad. “Podemos poner ocho o más carriles en el lado comercial, pero si no tenemos inspectores, ¿de qué sirve?”, dijo un poco desilusionado por la falta de agentes en los puertos de entrada.

Santa Teresa es un cruce fronterizo comercial, mientras que Sunland Park tiene como objetivo atraer el tráfico de pasajeros (automovilistas y peatones) de Juárez. Se estima por el momento que crucen alrededor de mil autos por día, agregó Perea.

De acuerdo con las autoridades, este proyecto existe desde el año 2018 pero no se había logrado avanzar como en este último año, gracias al apoyo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien se ha mantenido presente en la Ciudad de México para gestionar el cruce internacional.

En la conferencia realizada el pasado fin de semana en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez se dio a conocer que a partir de ahora, las administraciones de ambos lados de la frontera trabajarán en la exploración de fuentes de financiamiento, factibilidades técnicas, ambientales y legales, así como la ingeniería financiera preliminar. jtorres@diariousa.com