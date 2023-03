Ven irresponsabilidad de redes detrás de toma de puente

Tras la estampida ocurrida el domingo, en la que cientos de migrantes intentaron cruzar a la fuerza de Ciudad Juárez a El Paso, enfrentándose a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU, la congresista federal Verónica Escobar fue enfática en sus cuestionamientos.

“Necesitamos más responsabilidad de las plataformas de redes sociales, francamente, en muchos aspectos”, dijo la demócrata Escobar, quien representa al Distrito 16 de Texas en el Capitolio de Washington.

Mensajes que comenzaron a difundirse durante la noche del sábado y la mañana del domingo a través de grupos de migrantes en WhastApp, Facebook y TikTok, provocaron que extranjeros irrumpieran en el puente internacional Paso del Norte, en el Centro.

En algunos de los textos se les aseguraba que Estados Unidos abriría sus puertas a las familias debido a que el domingo era el Día del Migrante, por lo que tenían que acudir con sus hijos. Y en otro una persona que supuestamente ya había cruzado la frontera les decía que un agente le dijo que a partir del domingo dejarían ingresar a personas que llevaran niños.

“Hace 2 días pasé por el puerto de Paso del Norte. Y el agente de CBP me dijo que porque hay mucha gente solicitando, desde mañana domingo dejarán entrar sin cita. Ojo, sólo las personas con un caso extremo y personas que lleven niños”, dice uno de los mensajes difundidos en Facebook por una persona anónima.

“Así que si estás cerca de esa frontera ve desde mañana o si estás lejos traten de irse para allá. No pierdan esa oportunidad. Yo ya hablé con mi familia que no ha podido hacer cita en CBP One y ya van para ese puesto fronterizo. Bendiciones”, agrega el mensaje.

La convocatoria logró reunir a más de mil migrantes, principalmente de origen venezolano, quienes primero se reunieron en la avenida Juárez y después se dirigieron tanto a la joroba del puente internacional como al bordo fronterizo.

Los agentes pusieron barreras físicas a la entrada del puente internacional Paso Del Norte el domingo en la tarde ante “una potencial amenaza de ingreso masivo”, informó en un comunicado Roger Maier, un vocero de CBP en El Paso.

La mayoría de los inmigrantes que llegaron eran hombres venezolanos, según el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego.

“Es uno de los grandes desafíos que hemos estado enfrentando y no es sólo aquí en la frontera, sino que realmente ha sido en todos los países al Sur de nosotros y las redes sociales se han utilizado realmente para alimentar muchos rumores y falsas esperanzas entre poblaciones migrantes”, dijo Escobar el lunes. “Sabes, ha habido, por ejemplo, publicaciones en las redes sociales como, ya sabes, ahora es el momento de venir, ahora no es el momento de venir. Y no se limitan a los últimos dos años”.

Para la noche del domingo ya se había reanudado el tráfico en ambas direcciones, añadió.

Según explicó a The Associated Press Camilo Cruz, del equipo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ciudad Juárez, la congregación de migrantes ocurrió porque corrió el “rumor de que los iban a dejar pasar de manera masiva, sobre todo a los que llegaran con niños”.

Este tipo de desinformación no es nueva. Según Cruz, pasó algo similar hace más o menos un mes cuando se corrió la voz de que “iba a haber autobuses del lado de Estados Unidos para irse a Canadá… y cuando llegaron al punto les dijeron pues que era mentira”.

Algunos de quienes se dieron cita en el puente iban acompañados con menores en sus hombros, y al grito de “¡Queremos pasar!” corrieron hasta la línea central del puente, donde las autoridades estadounidenses habían erigido barreras de hormigón y plástico y alambres de púas, según videos del momento.

Los migrantes fueron detenidos por la barrera y permanecieron en el lado mexicano –donde había efectivos de la Guardia Nacional–, pidiendo que les dieran acceso a Estados Unidos.

“Se puso un poco tensa” la situación, dijo Cruz, pero las autoridades regresaron a los migrantes y a las dos horas el puente volvió a la normalidad, agregó.

El vocero de CBP señaló que el Equipo de Respuestas Especiales y miembros de la Patrulla Fronteriza ayudaron a los agentes de Aduana.

Durante la tarde del domingo, también se levantaron temporalmente barricadas en otro puente fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso: el Córdova-Américas, conocido también como “Libre”, el cual asimismo fue cerrado a la circulación.

La Organización Internacional para las Migraciones lleva tiempo alertando de la desinformación que corre en los principales puntos donde se congregan migrantes.

Cruz agregó que, además de la frustración que esto puede causar, otro problema es que cuando los migrantes acuden a este tipo de eventos abandonan sus espacios en los albergues y cuando quieren regresar pueden estar ya llenos y deben pernoctar en las calles.

Muchos migrantes no tienen claro cómo llevar a cabo los procesos para ingresar legalmente a Estados Unidos en medio de normas, políticas y distintas excepciones humanitarias.

El Gobierno estadounidense puso en marcha el 12 de enero una aplicación móvil, el CBP One, para concertar citas e iniciar el procedimiento, pero este método ha generado mucha frustración porque el sistema se ha visto desbordado y no todos los migrantes pueden acceder a él.

Todos los días a las 6 de la mañana hay nuevas citas disponibles, pero los extranjeros se encuentran con mensajes de error.

También causa frustración la norma que se impuso al inicio de la pandemia, cuyo fin está previsto para el 11 de mayo, y que niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo con el argumento de prevenir la propagación del Covid-19.

Además, el gobierno de Biden ha declarado que, en general, denegará el asilo a los inmigrantes que se presenten en la frontera Sur de Estados Unidos sin haber solicitado antes protección en un país por el que hayan pasado.