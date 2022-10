Ven fiscales evidencia para inculpar a Hunter Biden

Los agentes federales que investigan al hijo del presidente Joe Biden, Hunter, reunieron lo que creen es evidencia suficiente para acusarlo de delitos fiscales y una declaración falsa relacionada con la compra de un arma, según personas familiarizadas con el caso. El próximo paso es que el fiscal de los Estados Unidos en Delaware, un remanente de la administración Trump, decida si presenta tales cargos, dijeron estas personas.

La investigación sobre Hunter Biden comenzó en 2018 y se convirtió en un foco central para el entonces presidente Donald Trump durante su fallido intento de reelección en 2020. Inicialmente, la investigación se centró en las finanzas de Hunter Biden relacionadas con los lazos comerciales en el extranjero y el trabajo de consultoría.

Con el tiempo, los investigadores de varias agencias se centraron de cerca en si no declaró todos sus ingresos y si mintió en los documentos de compra de un arma en 2018, según las personas familiarizadas con la situación, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir un caso en curso.

Los agentes determinaron hace meses que habían reunido un caso penal viable contra el joven Biden. Pero, en última instancia, depende de los fiscales del Departamento de Justicia, no de los agentes, decidir si se presentan cargos en casos en los que los fiscales creen que la evidencia es lo suficientemente sólida como para conducir a una probable condena en el juicio.

Dado el intenso interés político en una investigación criminal que involucra al hijo de un presidente en ejercicio, el fiscal general Merrick Garland ha dejado en claro que el fiscal de los Estados Unidos en Delaware, David C. Weiss, quien fue nominado por Trump a finales de 2017, está supervisando el caso.

Garland ha prometido que no habrá interferencia política o indebida en el caso de Hunter Biden, y no se ha movido para presionar a Weiss para que tome una decisión, dijeron las personas familiarizadas con el asunto. No es raro que las investigaciones del Departamento de Justicia tarden años en terminar. La política del Departamento de Justicia requeriría que la división de impuestos del departamento apruebe cualquier cargo fiscal penal.

Una portavoz de Weiss se negó a comentar, al igual que los portavoces del Departamento de Justicia, y el FBI y el IRS, las dos principales agencias de investigación.

Cuando se le preguntó sobre el caso, Chris Clark, abogado de Hunter Biden, acusó a los investigadores de filtrar información. “Es un delito federal que un agente federal filtre información sobre una investigación del Gran Jurado como esta”, dijo Clark en una declaración escrita.

“Cualquier agente que cites como fuente en tu artículo aparentemente comete un delito grave. Esperamos que el Departamento de Justicia investigue diligentemente y procese a esos malos actores. Como es apropiado y legalmente requerido, creemos que los fiscales en este caso están sopesando diligente y minuciosamente no sólo las pruebas aportadas por los agentes, sino también todos los demás testigos de este caso, incluidos los testigos de la defensa, ese es el trabajo de los fiscales. No deben ser presionados, apresurados o criticados por hacer su trabajo”, dijo Clark.

Cualquier decisión de acusación que involucre el caso Biden es especialmente tensa porque Trump y sus aliados han hecho de las acusaciones de corrupción en los tratos comerciales de Hunter Biden una línea clave de ataque contra los demócratas, tanto antes como después de la carrera presidencial de 2020.

En el apogeo de la campaña electoral, los aliados de Trump revelaron que el dueño de una tienda de computadoras de Delaware le había entregado al FBI una computadora portátil que aparentemente había pertenecido a Hunter Biden. Trump y otros argumentaron que los datos ilegales en la computadora portátil mostraban evidencia de acuerdos comerciales poco éticos y posibles negocios ilegales; Joe Biden y sus seguidores denunciaron los esfuerzos como una difamación.

En marzo, The Washington Post informó que dos expertos en seguridad informática habían revisado miles de correos electrónicos supuestamente de la computadora de Hunter Biden y descubrieron que eran comunicaciones auténticas, basadas en firmas criptográficas de Google y otras empresas de tecnología. No se pudo determinar para este artículo si la computadora portátil y su contenido fueron útiles en la investigación del Departamento de Justicia.

La investigación de Biden ha procedido con relativamente poca fanfarria en los últimos meses en medio de una investigación mucho más grande y pública del Departamento de Justicia y el FBI sobre si Trump manejó mal el material clasificado en Mar-a-Lago, y una investigación federal separada sobre los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020. Trump y sus aliados han criticado duramente a las fuerzas del orden federales por ambos casos.

Las preguntas sobre las empresas comerciales extranjeras del joven Biden han perseguido durante mucho tiempo la vida política de su padre. Trump y sus aliados republicanos citan específicamente el trabajo anterior de Hunter Biden para una compañía de gas ucraniana mientras su padre era vicepresidente, así como sus asuntos comerciales relacionados con China.

En una llamada telefónica de julio de 2019, Trump instó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a investigar tanto a Joe como a Hunter Biden, como parte de una campaña de presión que condujo al primero de los dos juicios de destitución de Trump en el Congreso.

En diciembre de 2020, agentes federales intentaron entrevistar al joven Biden, lo que lo llevó a reconocer públicamente que estaba bajo investigación. “Me tomo este asunto muy en serio, pero confío en que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y adecuada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales”, dijo Hunter Biden en un comunicado en ese momento.

Clark, el abogado de Hunter Biden, dijo en su declaración el jueves que “no ha tenido contacto alguno con ningún agente de investigación federal. Por lo tanto, una interpretación del caso de tal ‘agente’ es inherentemente sesgada, unilateral e inexacta. Es lamentable que los agentes del orden público parezcan estar violando la ley para perjudicar un caso contra una persona que es un objetivo simplemente por su apellido”.

Los republicanos han presionado a la administración de Biden para que designe un abogado especial que se encargue de la investigación del hijo del presidente, argumentando que la medida era necesaria para garantizar la confianza del público en el resultado de la investigación. Sin embargo, según las regulaciones del Departamento de Justicia, cualquier abogado especial aún respondería ante el fiscal general.

Garland optó por no hacer tal nombramiento, sino que mantuvo el caso con Weiss, cuya carrera como fiscal federal se remonta a décadas e incluye delitos violentos y casos de cuello blanco.