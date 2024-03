Ve juez ‘motivos ocultos’ vs Casa Anunciació

Un juez de Distrito de El Paso arremetió contra la Oficina del Fiscal General de Texas después de que un abogado dijera ante el tribunal el jueves que Casa Anunciación estaba “obstruyendo” al negarse a negociar sobre los documentos exigidos por la oficina.

“Esperen. Esta es la parte en la que estás empezando a ofender mi inteligencia. No ofreciste negociar. No ofreciste actuar de buena fe”, dijo el juez de la Corte de Distrito 205, Francisco Domínguez, a Ryan Baasch, jefe de la División de Protección al Consumidor del fiscal general, en una audiencia sobre la solicitud de Casa Anunciación de posponer la presentación de algunos documentos hasta que un juez pudiera revisar si estaban legalmente obligados a hacerlo.

Domínguez dijo que Casa Anunciación ha mostrado voluntad de negociar con la Oficina del Fiscal General, que ha dicho que cerrará la organización sin fines de lucro que ofrece servicios humanitarios a inmigrantes.

“No hubo ningún intento de negociación por parte del fiscal general, que es lo que hace que el tribunal se preocupe de que haya motivos políticos ocultos que van más allá de lo que requiere la ley, van más allá de lo que exige la ley”, afirmó.

Domínguez, un demócrata y ex abogado de derechos civiles, no se pronunció inmediatamente después de una audiencia de dos horas sobre la solicitud de Casa Anunciación de una orden judicial u otra acción que permita una revisión judicial de la demanda de registros del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y la terminación inmediata de operaciones de Casa Anunciación en Texas por no entregar los registros de inmediato.

Es probable que en los próximos días se llegue a un fallo.

Paxton, un republicano, no estuvo en la audiencia del jueves.

Baasch –a quien el alguacil tuvo que recordarle dos veces que se pusiera de pie cuando se dirigía a la Corte– reconoció en respuesta a las críticas de Domínguez que la ley estatal utilizada por el fiscal general para exigir documentos a Casa Anunciación “puede parecer imponer una carga muy significativa” a Casa Anunciación, pero dijo que la ley claramente exigía la presentación inmediata de documentos cuando los solicitaba la Oficina del Fiscal General.

El 7 de febrero, tres representantes de la Oficina del Fiscal General presentaron a Casa Anunciación una solicitud para examinar inmediatamente los registros operativos, pero acordaron darle a la agencia un día para consultar con los abogados. Al día siguiente, Domínguez aceptó la solicitud de Casa Anunciación de una orden de restricción temporal contra el fiscal general.

Casa Anunciación está buscando una orden judicial temporal que permanecería en vigor hasta que Domínguez se pronuncie sobre sus obligaciones legales con respecto a la solicitud del fiscal general.

Jerome Wesevich, abogado de Casa Anunciación, dijo al tribunal que la agencia ha entregado hasta ahora 212 páginas de registros a la Oficina del Fiscal General. Dijo que la solicitud era “un abuso de poder para intentar impedir que Casa Anunciación hiciera su trabajo”.

La solicitud de documentos –y la posterior batalla judicial– se produce en medio de un importante debate político sobre inmigración y control fronterizo. Baasch le dijo a Domínguez que la solicitud de Paxon fue en respuesta a una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott, de una investigación sobre las organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia a los inmigrantes. Muchas de esas organizaciones, como Casa Anunciación, están afiliadas a la Iglesia católica.

El único testigo que testificó en la audiencia del jueves fue el fundador y director de Casa Anunciación, Rubén García. Gran parte del interrogatorio se centró en la historia de Casa Anunciación y los servicios que brinda.

Dijo que algunos de los registros solicitados incluyen información médica de personas que han sido asistidas por Casa Anunciación. García dijo que la confianza entre los invitados de Casa Anunciación y el personal voluntario era vital para llevar a cabo su misión.

“Esa relación es una relación profunda, que cuando comparten su historia, su situación con nosotros, creen que debe hacerse con confianza”, dijo García.

También dijo que la divulgación de información podría poner en riesgo a los huéspedes de Casa Anunciación en lo que él llama “casas de hospitalidad”.

“Parte de la información que se nos proporciona podría ser perjudicial para el refugiado, para él mismo o para el patrocinador, si esa información se diera a conocer. Hay personas que han huido para salvar sus vidas”, afirmó.

Baasch le preguntó a García si sabía que la ley exigía que el fiscal general mantuviera confidencial cualquier registro proporcionado en respuesta a la solicitud. García dijo que no lo sabía, pero que aun así tenía preocupaciones.

Durante el contrainterrogatorio de Baasch, le preguntó a García si estaba familiarizado con el caso de Laken Riley, una estudiante de la Universidad de Georgia que fue asesinada a golpes el mes pasado. José Ibarra, un ciudadano venezolano que cruzó la frontera entre Estados Unidos y México en El Paso en 2022, está acusado de asesinato por su muerte.

Baasch preguntó si Ibarra se quedó en Casa Anunciación y García dijo que no lo sabía.

En documentos judiciales, Paxton alegó que Casa Anunciación “parece estar involucrada” en la operación de un escondite ilegal al brindar asistencia a personas que ingresan al país y evaden a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. También alegó que la organización parece estar involucrada en el negocio del tráfico de personas porque proporciona transporte a los migrantes.

García y sus partidarios han negado vehementemente esas acusaciones, y Casa Anunciación nunca ha enfrentado cargos penales por violar las leyes citadas en los documentos judiciales de Paxton.

Durante su testimonio, García dijo que tres voluntarios renunciaron después de la solicitud de documentos de Paxton, preocupados de que pudieran enfrentar cargos criminales.

“Dependemos mucho de los voluntarios, y les diré la verdad, espero que Dios me esté escuchando ahora mismo cuando digo, tenemos muchas esperanzas de que otros den un paso al frente y digan, ¿sabes qué? vendremos. Vendremos y ayudaremos”, dijo García en una breve conferencia de prensa después de la audiencia.