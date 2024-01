Van Horn contra Saguaro

The Texas Tribune | Desafía pequeña ciudad al oeste de Texas la instalación de un oleoducto transfronterizo autorizado The Texas Tribune | Departamento de Bomberos de la localidad cuenta con tan sólo tres voluntarios The Texas Tribune | Críticos están pidiendo a los reguladores federales que aumenten su escrutinio y supervisión del gasoducto propuesto, que enviaría gas desde Texas a la costa mexicana para exportarlo a otros países

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Van Horn– Cuando este verano se corrió la voz entre los residentes de este pequeño pueblo del oeste de Texas de que un gasoducto de gas natural de 48 pulgadas de diámetro, más grande que otros en la región, se acercaba a ellos, lo vieron como una amenaza a la tranquilidad, la seguridad y el sentido de la vida de su pueblo. Yolanda Carmona, residente de Van Horn, se enteró de que el propuesto oleoducto conector Saguaro correría bajo tierra cerca de una propiedad que compró recientemente en las afueras de la ciudad. La ganadera de tercera generación tiene profundas raíces familiares en Van Horn, una ciudad que se extiende a ambos lados de la Interestatal 10 y se encuentra a medio camino entre El Paso y Midland-Odessa. Aunque Carmona trabaja para la ciudad como directora de Eventos y Turismo, dijo que escuchó por primera vez sobre el oleoducto este verano cuando el Centro de Derechos de Propiedad y Oleoductos, una organización nacional sin fines de lucro, celebró una reunión informativa en la ciudad. “Realmente no tenía idea de lo que se avecinaba, ni una sola pista”, dijo. El gasoducto Saguaro transportaría gas natural desde la Cuenca Pérmica hasta la frontera entre Estados Unidos y México, pasando a menos de una milla de Van Horn, donde el 80 por ciento de la población es hispana y el ingreso familiar medio es de poco más de 37 mil dólares, aproximadamente la mitad del promedio estatal. El Saguaro se conectaría a otro gasoducto propuesto en México para transportar gas a la costa de Sonora, donde una instalación propuesta lo licuaría para exportarlo a Asia y América del Sur en buques cisterna. El proyecto de exportación de gas natural licuado (o GNL) en Sonora, denominado Saguaro Energía, se encuentra en proceso desde 2018. ANGUSTIA, PREOCUPACIÓN Y DUDAS De repente, el futuro de esta ciudad de 2 mil habitantes se vio enredado con el mercado mundial del gas natural. A los residentes de Van Horn en el camino del oleoducto les preocupa que su pequeña ciudad no tenga la capacidad de gestión de emergencias para responder a explosiones o fugas a lo largo del oleoducto, y están angustiados porque los terrenos locales serían arrebatados mediante expropiación para la construcción. Se preguntan por qué deberían sacrificar sus tierras por un gasoducto que exporta gas al exterior. Mientras tanto, grupos nacionales de defensa del medio ambiente, incluido el Sierra Club, advierten que el proyecto avanza con una supervisión federal limitada y va en contra de los objetivos climáticos declarados por la administración Biden de eliminar gradualmente los combustibles fósiles. La propuesta del oleoducto recibió recientemente la bendición del Departamento de Estado de EU, y la Comisión de Ferrocarriles del Estado, que regula el petróleo y el gas y supervisa la seguridad de los oleoductos en Texas, emitió un permiso meses antes de que los residentes de Van Horn dijeran que conocían el proyecto. Ahora muchos están presionando a las agencias estatales y federales para que obliguen a la compañía a desviar el oleoducto más lejos de la ciudad o cancelar el proyecto por completo, a pesar de que a otros oleoductos que cruzan desde Texas a México se les han otorgado permisos sin el escrutinio adicional que piden sus defensores. Debido a que el Conector Saguaro no cruzaría a otros estados de EU, los reguladores federales sólo son responsables de permitir una sección de mil pies donde el oleoducto cruza la frontera entre Texas y México y no tienen autoridad sobre su ruta a través de Texas. La Comisión de Ferrocarriles de Texas también carece de autoridad legal sobre la ruta del oleoducto. Pero los residentes y ambientalistas argumentan que debido a que el gasoducto transportaría gas para exportarlo al extranjero, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés), que regula la construcción de gasoductos, debería revisar la ruta completa y evaluar sus probables contribuciones al cambio climático en los años venideros. FERC, SIN COMENTARIOS… Celeste Miller, portavoz de la FERC, dijo que la agencia no puede comentar sobre el proceso pendiente de obtención de permisos. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la agencia dio su apoyo al gasoducto en parte porque enviar gas natural podría ayudar a reducir la quema de gas natural en la Cuenca Pérmica. Public Citizen, un grupo sin fines de lucro de vigilancia ambiental, criticó la decisión del Departamento de Estado: “demuestra una vez más que el apoyo de la administración Biden a las exportaciones ilimitadas de combustibles fósiles compromete su posición para abordar la crisis climática”. La empresa del oleoducto, ONEOK, con sede en Tulsa, no hizo comentarios sobre las preocupaciones de los residentes y dijo que el proyecto está en curso. “Seguimos coordinándonos con todas las agencias pertinentes”, dijo la consultora de comunicaciones de ONEOK, Annell Morrow. Penny Self, que se mudó a Van Horn hace una década y se ha pronunciado en contra del proyecto del oleoducto, dijo que la ruta propuesta se encuentra a una milla del Van Horn RV Park de su propiedad y que le preocupa la seguridad de sus nietos si se construye. “Se acercan tanto a la ciudad que me deja boquiabierta”, dijo Self. “¿A quién va a beneficiar? No nos va a beneficiar”. Self dijo que la pequeña subdivisión de casas móviles y casas modestas de un solo piso más cercana al recorrido del oleoducto alberga en su mayoría residentes de edad avanzada con un inglés limitado. Dijo que ha tratado de informar a tanta gente como ha podido sobre el proyecto del oleoducto. OLEODUCTO INTRAESTATAL, IMPACTO INTERNACIONAL El gasoducto Saguaro no sería el primero en transportar gas natural del oeste de Texas a México. México depende de Estados Unidos para una gran parte de su gas natural y en los últimos años gasoductos como el Trans-Pecos en el condado de Brewster cerca del Parque Nacional Big Bend, el Roadrunner en el condado de Pecos y el Comanche Trail en el condado de El Paso se han conectado para transportar gas natural desde Texas a México. Pero lo que distingue a Saguaro es su tamaño planificado (su diámetro y capacidad son mayores que los de gasoductos similares del oeste de Texas que exportan a México) y el destino final del gas. La línea de 155 millas y cuatro pies de diámetro enviaría 2.8 mil millones de pies cúbicos de gas por día desde el centro de recolección de gas de Waha en el condado de Pecos hasta la frontera en el condado de Hudspeth, pasando por los condados de Reeves, Jeff Davis y Culberson. Eso es el doble de la cantidad de gas natural que consumen los 645 mil residentes de Vermont en un día. Después de cruzar bajo el Río Grande hacia México, el oleoducto se conectaría con el propuesto oleoducto Sierra Madre, que cubriría otras 500 millas hasta una instalación de exportación propuesta en Puerto Libertad, Sonora. La infraestructura de México sería propiedad de Mexican Pacific Limited (MPL), una empresa con sede en Houston que trabaja en asociación con la Comisión Federal de Electricidad de México. MPL no respondió a una solicitud de comentarios. Una vez licuado, el gas se enviaría en camiones a Asia o América del Sur. El proyecto competiría con las terminales de exportación de GNL existentes en el Golfo de México, que envían buques cisterna a través del Canal de Panamá para llegar a Asia. En los materiales de solicitud, MPL dice que las instalaciones de exportación de Sonora acortarían el viaje en 11 días. SIN AUTORIDAD SOBRE EL PROYECTO Para que se construya el oleoducto, varias agencias estatales y federales deben aprobar una serie de permisos y realizar un análisis ambiental. Pero ninguna de esas agencias tiene autoridad sobre todo el proyecto, sujeto a menos escrutinio gubernamental porque no cruza fronteras estatales en EU. Cuando un oleoducto cruza más de un estado de EU, la FERC regula toda la ruta, analizando los impactos ambientales y la necesidad económica del proyecto. Pero los oleoductos dentro de los límites de un estado, conocidos como oleoductos intraestatales, están sujetos a las reglas de ese estado en lugar de a la supervisión de la FERC. Según Bill Caram, director ejecutivo de Pipeline Safety Trust, una organización de vigilancia sin fines de lucro, Texas tiene las políticas “más indulgentes y más permisivas” para la industria de los oleoductos. Según la ley de Texas, la Comisión de Ferrocarriles no tiene autoridad sobre el trazado o la ubicación de los oleoductos; el sitio web de la RRC describe el proceso como “de registro, no de solicitud”. Las empresas sólo están obligadas a presentar lo que se llama una solicitud de permiso T4, que según la portavoz de la agencia, Patty Ramon, proporciona a la agencia información “para nuestras extensas inspecciones de seguridad de las tuberías”. La agencia estatal ya aprobó el permiso de Saguaro. Caram dijo que este enfoque brinda a los operadores un amplio margen de maniobra para ubicar los oleoductos y utilizar el dominio eminente para apoderarse de los terrenos privados que necesitan a lo largo de la ruta del oleoducto, siempre y cuando se los considere un oleoducto de transporte público. Los operadores pueden obtener este estatus si el gasoducto transportará gas para clientes que venderán el gas a terceros o conservarán la propiedad del gas. La autoridad de las agencias federales se centra principalmente en el tramo corto del oleoducto Saguaro Connector que cruzaría el Río Grande. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EU tendrá que aprobar el oleoducto Saguaro según el Permiso Nacional 12 , un permiso general para la construcción que se espera que tenga un impacto ambiental mínimo en los cuerpos de agua. El Cuerpo aún no ha recibido la solicitud de permiso. EN CUALQUIER MOMENTO… La FERC aún debe emitir un permiso presidencial para construir el segmento de mil pies que cruzaría la frontera, que incluye un análisis ambiental. El permiso ha recibido el apoyo necesario del Departamento de Estado y una decisión final de la FERC podría llegar en cualquier momento. El Departamento de Estado pidió a la FERC que realizara un análisis del proyecto de acuerdo con una directiva de la administración Biden publicada este año que recomienda que las agencias federales realicen revisiones ambientales de proyectos propuestos, como oleoductos, para estimar sus futuras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la FERC se negó, diciendo que eso debería ser responsabilidad del Departamento de Energía de Estados Unidos. Si bien la solicitud de permiso de ONEOK a la FERC es sólo para la sección de mil pies del oleoducto que cruza la frontera, el Sierra Club y Public Citizen han presentado protestas ante la agencia, argumentando que debería asumir autoridad sobre toda la ruta del oleoducto a través de Texas. Los grupos citan argumentos legales y jurisprudencia sobre permisos de exportación de gas y gasoductos y argumentan que Saguaro debería ser declarado interestatal (y por lo tanto sujeto a un mayor escrutinio federal) porque transportaría gas desde otros estados además de Texas. Doug Hayes, abogado principal del Programa de Derecho Ambiental del Sierra Club, dijo que la FERC ha “minimizado” su papel en Saguaro y que es un “área gris” legal si se requiere que la FERC haga un análisis de los impactos climáticos de proyectos como éste. Dijo que la administración Biden dio su aprobación a un proyecto que “nos encerraría en décadas de desarrollo y quema de combustibles fósiles en el extranjero”. CASOS DE PROTESTA SIN ÉXITO Los defensores del medio ambiente plantearon el mismo argumento en 2015 mientras luchaban contra el oleoducto Trans-Pecos en el área de Big Bend. Finalmente, la FERC no analizó toda la ruta y el oleoducto comenzó a operar en 2017. Mientras tanto, Mexico Pacific Limited ha solicitado un permiso del Departamento de Energía (DOE) para exportar gas natural a México y luego reexportarlo a otros países. El DOE está aceptando comentarios públicos hasta el 27 de diciembre sobre su borrador de evaluación ambiental, que considera factores como los impactos ambientales de la exploración y producción de gas natural en Estados Unidos e incluye una revisión de los permisos de México para la parte mexicana propuesta del proyecto. Es una de las únicas oportunidades que quedan para que los residentes de Texas sean escuchados por una agencia federal sobre el proyecto. Habrá un segundo período de comentarios sobre la evaluación ambiental final en 2024. Los defensores del medio ambiente creen que si no se construye la parte del oleoducto en México, todo el proyecto será cancelado. De modo que el Sierra Club y Public Citizen intervinieron para protestar contra la solicitud de MPL al DOE para exportar gas natural a México. El Sierra Club sostiene que las exportaciones de gas natural aumentarían los precios internos del gas natural, aumentarían la producción de gas y la contaminación del aire asociada y la emisión de gases de efecto invernadero. En México, las organizaciones ambientalistas también están desafiando el gasoducto Sierra Madre que transportaría gas desde la frontera de Texas hasta la costa mexicana, y la propuesta terminal de GNL que exportaría el gas a otras naciones. Argumentan que la evaluación de impacto ambiental presentada ante los reguladores mexicanos es errónea y advierten que los buques cisterna de GNL en el Golfo de California, que actualmente tiene poca industria pesada, podrían alterar los patrones migratorios de las ballenas grises, las ballenas azules y los tiburones ballena. ‘ESTO NOS COLOCA EN UNA MALA POSICIÓN’ “México está cediendo ante la industria de los combustibles fósiles y creando infraestructura y compromisos a largo plazo para el transporte y consumo de combustibles fósiles”, dijo Pablo Montaño, coordinador general de la organización sin fines de lucro Conexiones Climáticas en México. “Esto nos coloca en una mala posición para intentar alcanzar nuestros compromisos climáticos”. Fernando Ochoa, abogado ambientalista mexicano y director de Defensa Ambiental del Noroeste, una organización ambientalista enfocada en el noroeste de México, dijo que los inversionistas privados en el proyecto se beneficiarán mientras que las comunidades locales soportarán las cargas ambientales. El gas “no es para consumo interno y no hay ningún beneficio para México”, afirmó. “Al contrario, México sufrirá todos los impactos”. Carmona, residente de Van Horn, escuchó por primera vez sobre el oleoducto cuando el Property Rights and Pipeline Center, organización nacional sin fines de lucro, organizó una reunión en el Ayuntamiento en julio. Carmona fue a buscar sillas mientras la sala se llenaba de residentes preocupados. Carmona planteó sus preocupaciones al Concejo Municipal en su reunión del 27 de noviembre. Le preocupaba que el pequeño departamento de bomberos voluntarios de la ciudad fuera capaz de hacer frente a una rotura de tubería. Dijo que los recientes terremotos en la Cuenca Pérmica aumentaron su preocupación de que los oleoductos pudieran explotar. Carmona instó a los miembros del consejo a tomar medidas y organizar reuniones para informar a la comunidad sobre el oleoducto propuesto antes de su aprobación. “Creo que tenemos una voz fuerte”, dijo. “Creo que podemos hacerlo”. Carmona y su esposo están criando a dos hijos y recientemente compraron una propiedad en el extremo sur de la ciudad para construir una casa. El oleoducto pasaría a menos de una milla al sur de la propiedad. PIROTECNIA NO; GAS NATURAL SÍ Dijo que la Ciudad ni siquiera permite los fuegos artificiales el 4 de julio porque el riesgo de incendio es demasiado alto y el agua es demasiado escasa. “¿Así que ni siquiera podemos traer fuegos artificiales a esta ciudad, pero queremos traer este oleoducto, este oleoducto extremadamente enorme?”, dijo. “Simplemente no tiene sentido para mí”. A medida que la noticia de la propuesta del gasoducto se difundió en los condados de Culberson y Hudspeth, los residentes se preguntaron cómo el Gobierno puede aprobar un proyecto que requiere apoderarse de las tierras de los tejanos para un gasoducto que exportará gas de Texas a Asia. La PRPC, que apoya a los propietarios de tierras que impugnan reclamaciones de expropiación por oleoductos, acudió a Van Horn con un abogado especializado en expropiaciones que le explicó cómo los oleoductos pueden afectar la propiedad de los residentes y cómo pueden negociar una mejor compensación si la empresa del oleoducto confisca sus tierras. A los lugareños también les preocupa que, si hay una explosión u otra emergencia a lo largo de la ruta del oleoducto, la ayuda médica suele estar a horas de distancia. La sala de urgencias más cercana está a varios pueblos de distancia. El centro de traumatología de Nivel I más cercano, que puede brindar el más alto nivel de atención, está a 120 millas de distancia, en El Paso. “Es una situación de impotencia”, dijo el juez del Condado Carlos Urías a finales de noviembre. “Si hay una emergencia... tienes que evacuar toda la ciudad”. El coordinador de Emergencias del Condado de Culberson, Cody Davis, quien también posee una casa cerca de la ruta del oleoducto, envió una carta a la Comisión de Ferrocarriles en octubre expresando su oposición al oleoducto. Describió las dificultades del Condado para dotar de personal a sus ambulancias y responder a emergencias con sólo tres bomberos voluntarios. “¿Cómo es aceptable que me notifiquen por primera vez sobre este proyecto a través de una [organización no gubernamental] en lugar del Gobierno cuando comenzó el proceso de obtención de permisos a finales del año pasado?”, escribió Davis. APROBADO DESDE DETRÁS DE UN ESCRITORIO Sobre todo, la gente aquí dice que se siente ignorada por los reguladores lejanos, ya sea en Austin o Washington, que parecen muy dispuestos a permitir un gran oleoducto cerca de una comunidad mayoritariamente hispana de bajos ingresos. Algunos de ellos han viajado a Austin para reunirse con legisladores estatales y personal de la Comisión de Ferrocarriles, con la esperanza de ejercer algún tipo de presión para cambiar la ruta del oleoducto. Los residentes de otros estados han tenido cierto éxito eliminando o alterando proyectos de gasoductos. Recientemente, una empresa que proponía un oleoducto de captura de carbono en el Medio Oeste decidió retirarse de sus planes después de mucha presión pública. Otros proyectos de alto perfil, como el oleoducto Keystone XL en Dakota del Norte y el oleoducto Palmetto en Georgia, fueron cancelados después de demandas, rechazo de las legislaturas estatales y protestas masivas durante meses que atrajeron la atención nacional. Con la aprobación final de la FERC y el DOE aún pendiente, los lugareños todavía esperan opinar sobre el proyecto a medida que el tiempo y las opciones se están agotando. Los residentes y las organizaciones de defensa han enviado comentarios sobre el expediente de la FERC. Algunos llaman y envían correos electrónicos a funcionarios del condado y representantes estatales. “Van Horn es especial”, dijo Lori Simmons, organizadora del grupo de derechos de propiedad. “Por lo menos están aprendiendo sus derechos. Realmente están aprendiendo lo que se les permite tener”. El senador estatal César J. Bill Addington, cuyo rancho en el condado de Hudspeth estaría cerca del recorrido del oleoducto, viajó a Austin en octubre para hablar en una reunión de la Comisión de Ferrocarriles y reunirse con legisladores para discutir el oleoducto. Addington dijo que si los funcionarios de Texas se pronuncian en contra del proyecto, aumentará la presión sobre ONEOK para prestar atención a las preocupaciones.