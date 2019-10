Van 4 por la alcaldía de El Paso en 2020

Esta semana se ‘destaparon’ varios candidatos por puestos como la alcaldía de El Paso, el Congreso y el Senado.

Además de que la congresista paseña Verónica Escobar anunció que buscará la reelección por el Distrito 16 del Congreso de los Estados Unidos, Carlos Gallinar y Verónica Carbajal, anunciaron su interés en ser candidatos a la alcaldía de El Paso, dándole pelea al alcalde Donald ‘Dee’ Margo, que contenderá buscando su reelección, y al ex alcalde paseño, Oscar Leeser.

Gallinar, quien se desempeñó anteriormente como director del Departamento de Planeación de la Ciudad de El Paso, expresa que al crecer como hijo de inmigrantes mexicanos en Mission Valley de El Paso, aprecia todo lo que El Paso le ha dado a él y a su familia.

“Quiero asegurarme de que estas oportunidades estén disponibles para todos los habitantes de El Paso y para las generaciones futuras”, informa en su página oficial de campaña.

Gallinar dio inicio a su campaña por la alcaldía formalmente este sábado en Lomaland Park, ubicado en el Valle Bajo de El Paso.

Dijo que se postula para alcalde de El Paso con la intención de ‘crear prosperidad económica para todos los habitantes de El Paso, elevar la comunidad fronteriza y dar voz a la gente a través de un Gobierno que funcione’.

Por su parte, Verónica Carbajal, abogada local y quien se ha interesado públicamente en pelear por los vecindarios de Duranguito y Chihuahuita, declara que son sus raíces las que la empujan a buscar la alcaldía, en busca de una mejor ciudad para los fronterizos.

“Hace veinticinco años, me fui de El Paso y Juárez para la universidad. Regresé con el propósito de usar mi privilegio para hacer esta hermosa y complicada ciudad más justa para todos. Nunca he tenido ambiciones políticas, sin embargo, me estoy lanzando en este camino porque hoy más que nunca necesitamos liderazgo transparente, responsable, y justo”, declaró la candidata.

Buscan volver

Margo se ‘destapó’ para la alcaldía a inicios del mes de marzo de este año. El alcalde declaró a El Diario de El Paso su intención de postularse para los comicios locales del 2020, registrando a Oscar Ornelas Jr. como su tesorero de campaña, según informó su equipo de campaña.

“Cuando me postulé para alcalde hace dos años, me acerqué a la plataforma para servir a El Paso como lo he hecho muchas veces en mi carrera”, expresó Margo en un correo electrónico.

“He defendido a El Paso cuando nuestra ciudad ha sido desprestigiada y seguiré haciéndolo ahora mientras busco la reelección en 2020 y durante mi próximo mandato”, añadió.

Oscar Leeser, quien fue alcalde de El Paso del año 2013 al 2017, dijo haber superado las complicaciones de salud que le hicieron no optar por la reelección en dicho período, y que ahora está listo para asumir de nuevo el puesto.

“Necesitamos continuar haciendo lo que hice durante los cuatro años que estuve en el cargo, y esto es representar a todos los ciudadanos de El Paso”, dijo Leeser tras registrar a Michelle ‘Shelley’ Candelaria como su tesorera de campaña, también en los primeros meses de este 2019.

Por su parte, Margo representó a El Paso bajo el Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Texas y se desempeñó como presidente en la Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso.

Un cambio estratégico en la ciudad movió las elecciones para la alcaldía de El Paso al mes de noviembre del 2020, con la intención de que los comicios locales coincidieran con las elecciones presidenciales, y que participen más votantes.

La administración de Margo como alcalde de El Paso concluye el 31 de diciembre del 2020. El siguiente mandato comenzará en la primera reunión de Cabildo de El Paso en enero de 2021.

