Van 4 demócratas por escaño abierto en la Legislatura estatal

Los votantes de El Paso, desde el lado Oeste y hasta el área del Valle Inferior, pronto decidirán quién reemplazará a la representante del Distrito 77 de la Cámara, Lina Ortega, durante las próximas elecciones primarias demócratas.

Cuatro candidatos se han lanzado al ring, incluida la ex concejal de la Ciudad de El Paso Alexsandra Annello, el ex comisionado del Condado de El Paso Vincent “Vince” Pérez, la ex representante estatal Norma Chávez y el agente de seguros independiente Homer Reza. Sin candidatos republicanos, el ganador de las primarias asumirá el cargo en 2025 y tendrá un mandato de dos años con un salario anual de 7 mil 200 dólares.

La votación anticipada se realiza del 20 de febrero al 1 de marzo. El día de las elecciones es el 5 de marzo.

Ortega, quien anunció en el verano de 2023 que no buscaría la reelección, ocupa el cargo desde 2017. Su reemplazo representará a unos 204 mil habitantes de El Paso en la Sesión Legislativa de 2025, donde se librarán batallas por los vales escolares, la inmigración y el control de armas. se espera que estallen.

Los cuatro candidatos dijeron que se oponen a los fallidos esfuerzos del gobernador Greg Abbott por crear un programa de vales que permitiría a los padres utilizar fondos estatales para enviar a sus hijos a escuelas privadas. El gobernador pasó todo 2023 impulsando el programa, llamando a los legisladores a Austin cuatro veces y manteniendo como rehenes los fondos de educación para lograr su aprobación.

Los candidatos dicen que están dispuestos a pasar la mayor parte de 2025 en la capital del estado para intentar impedir que cualquier tipo de programa de vales llegue a la Legislatura.

Los cuatro candidatos dijeron que apoyarían algún tipo de medida de control de armas si fueran elegidos, incluidas leyes de “bandera roja” que permiten a los tribunales confiscar temporalmente armas de fuego a una persona si se considera que representan un peligro para ellos mismos o para otros. También se oponen al recientemente aprobado Proyecto de Ley Senatorial 4 que tipifica como delito estatal cruzar ilegalmente la frontera de México a Texas.

Alexandra Anello

Annello, de 39 años, ingresó a la carrera cuando le quedaban más de un año y 30 días de su mandato en el Concejo Municipal de El Paso, lo que la obligó a renunciar a su cargo.

Esto desencadenó una elección especial para encontrar su reemplazo, lo que le costó a la ciudad $275 mil , una medida que provocó la ira de los residentes de El Paso y sus oponentes.

“Era una decisión que tenía que tomar, y no la tomé sola, sino con mis electores”, dijo Annello a El Paso Matters. “Creo que gran parte del trabajo que hemos hecho en el ayuntamiento puede y debe continuarse a nivel estatal y es por eso que finalmente tomamos esa decisión juntos”.

Annello nació en Boston, Massachusetts. Se mudó a Texas en 2006, vivió en Austin y Marfa hasta que se estableció en El Paso en 2012. Es miembro de la Junta Directiva del Consejo de Gobiernos de Río Grande y de la Junta Directiva de Emergence Health Network y fue el enlace entre el Consejo Municipal de El Paso y el Comité Asesor del Refugio de Animales.

Durante su tiempo en el Concejo, Annello impulsó varias iniciativas progresistas, incluida la actualización de las políticas del Departamento de Policía de El Paso para mejorar los derechos de las personas transgénero y una resolución fallida que habría dado a las familias de bajos ingresos $500 al mes para cubrir los gastos bajo un programa piloto de 18 meses.

Como candidata, algunas de sus principales prioridades incluyen mejorar los derechos de atención de la salud reproductiva, financiación de la salud mental y mejoras en infraestructura.

“Tenemos conversaciones realmente importantes sobre infraestructura y transporte en esta comunidad”, dijo Annello. “Simplemente creo que cuando hablamos de mejorar nuestro transporte también debemos hablar de seguridad. … Realmente creo que nuestro estado en su conjunto, pero especialmente en esta comunidad, está muy atrasado en los avances tecnológicos para viajes seguros”.

Annello recaudó más de $26 mil 500 hasta diciembre, según muestra su informe de finanzas de campaña del 15 de enero, y recaudó $7 mil 100 adicionales, según su informe del 5 de febrero.

Esto incluye $2 mil 500 de la representante demócrata estatal Mary González de Clint; $2 mil 500 de Shane Edmondson, empleado de BKL; $1,000 de Rosario y Robert Halpern de Marfa, Texas, y $1,000 de la propietaria de una empresa local, Deborah Kastrin. También recibió contribuciones de otros estados, incluidos $1,000 del instructor de vuelo de Ohio Mark Calendine, y $1,000 de la gerente de talentos de California Linnea Toney.

Annello recibió el respaldo de la AFL-CIO de Texas, una federación estatal de sindicatos que representa a trabajadores de diversos campos, el Sindicato Central de Trabajadores de El Paso y los Demócratas del Westside de El Paso.

También cuenta con el respaldo del PAC Planned Parenthood Texas Votes, que exige que los candidatos se comprometan a apoyar el aborto legal.

Tanto Annello como Pérez recibieron una donación de $1,000 cada uno del candidato a la alcaldía de El Paso Renard Johnson.

Vicente Pérez

Pérez, de 42 años, fue elegido miembro del Tribunal de Comisionados del Condado de El Paso en 2012 y cumplió dos mandatos hasta que fue eliminado en 2020.

Después de un receso en el cargo público, dijo que quería otra oportunidad de servir a su comunidad, esta vez como legislador estatal.

“Creo que cuando hablamos de quién puede defender mejor a la comunidad, creo que tener una sólida comprensión de crecer en El Paso y pasar por nuestras escuelas públicas es muy importante”, dijo Pérez a El Paso Matters.

Si Pérez es elegido, trabajará junto a su ex esposa, la representante estatal Claudia Ordaz, un factor que, según él, no obstaculizará su capacidad para legislar.

Antes de asumir el cargo, Pérez trabajó como director de comunicaciones de la Cámara de Representantes de EU. A lo largo de los años, también se ha desempeñado como presidente de la Junta de Política de Transporte de la Organización de Planificación Metropolitana de EP, vicepresidente de la Junta Directiva del Distrito Central de Tasación y del Comité Asesor de Comercio Fronterizo de Texas.

Durante su mandato en la Oficina del Condado, Pérez propuso con éxito la creación de la primera oficina previa al juicio del Condado y ayudó a revocar la aprobación de una instalación de tratamiento de desechos médicos en Mission Valley de El Paso.

En 2016, también votó para otorgarse a él y a sus compañeros comisionados un aumento salarial de $26 mil 500, en parte para lograr que más jóvenes se postulen para cargos públicos en el futuro, dijo. La medida generó críticas de algunos ciudadanos y de sus oponentes representativos estatales, incluido Chávez.

“El esfuerzo por aumentar la compensación fue parte de intentos más amplios de eliminar la corrupción, reformar las instituciones que habían sido debilitadas y restaurar la integridad y la confianza pública”, respondió Pérez.

Si es elegido, dijo que planea centrar sus esfuerzos en el desarrollo económico, mejoras de infraestructura, incluida la modernización de la Interestatal, 10 y el aumento de los logros educativos en El Paso.

“Si vamos a hablar de desarrollar nuestra economía con empleos bien remunerados, necesitamos tener una fuerza laboral bien educada", dijo Pérez. “Todavía tenemos esta fuga de cerebros aquí en nuestra comunidad. Estamos perdiendo decenas de miles de personas cada año hacia otras ciudades como Houston, Austin, Dallas y San Antonio y es porque no tenemos las mismas oportunidades que ellos”

Pérez recaudó más que cualquier otro candidato en la carrera, con más de $56 mil, según su informe financiero de campaña del 15 de enero. Sus informes del 5 de febrero muestran que recaudó $3 mil 100 adicionales.

Varias de las donaciones provinieron de destacados habitantes de El Paso, incluidos $5 mil del empresario multimillonario Paul Foster; $5 mil del empresario Woody Hunt; $2 mil 500 del presidente de la Universidad Southwest en El Paso, Benjamín Arriola, y $1,000 de Kelly Tomblin, directora ejecutiva de El Paso Electric. Pérez también recibió $2 mil del PAC de Agentes de State Farm de Texas.

Norma Chávez

Chávez, de 63 años, está reingresando a la política luego de una pausa de 13 años después de haber servido como representante estatal por el Distrito 76 de 1997 a 2011. Ahora espera que su antigüedad y experiencia le den ventaja en la carrera.

“Llego con antigüedad y vengo con conocimiento institucional del proceso legislativo. Conozco el juego”, dijo Chávez a El Paso Matters.

Actualmente trabaja como consultora política en su propio negocio, Texico Communications, y como Superhost de Airbnb. También es cuidadora de sus padres.

Como legisladora, Chávez dijo que planea priorizar la mejora de la infraestructura destinada a reducir el tráfico cerca de los cruces fronterizos internacionales, la reforma del impuesto a la propiedad, el cuidado de los ancianos, el apoyo a los veteranos y el uso de fondos para el control de la inmigración en la seguridad pública.

“Creo que necesitamos fondos fronterizos específicos para la aplicación de la ley en el condado de El Paso y la región fronteriza. No necesitan ser agentes de la Patrulla Fronteriza, pero deben poder tener los fondos y los recursos para realizar el trabajo regular”, dijo Chávez.

Durante su mandato, Chávez fue autora de varias leyes exitosas, entre ellas convertir la trata de personas en un delito grave estatal, establecer un centro de investigación de diabetes en el campus de la Universidad Tecnológica de Texas en El Paso y crear dos nuevos tribunales penales en el condado de El Paso.

Su tiempo dentro y fuera del cargo ha estado sumido en controversias, desde violaciones electorales que llevaron a una multa de $1,000 por parte de la Comisión de Ética de Texas en 2011 hasta recibir más de $3 mil 500 en donaciones de cabilderos para una extravagante fiesta de graduación en Austin en 2009, según un Informe de El Paso Times.

Chávez dijo que no cree que su pasado se interponga en su camino para obtener apoyo.

“Eso fue antes y esto es ahora. Soy una mujer mayor, más sabia y madura”, dijo Chávez. “Así que ninguna de las controversias, que fueron insignificantes, afectó jamás mi capacidad de cumplir con la comunidad”.

Chávez, junto con el ejecutivo de radio John Carrillo y el abogado de inmigración Enrique García, presentaron una demanda en 2018 alegando fraude electoral después de perder las elecciones primarias de ese año para el Congreso de EU ante la representante Verónica Escobar. La demanda afirmaba que los funcionarios electorales manipularon los discos duros de las máquinas de votación para beneficiar a Escobar sin proporcionar pruebas, según un informe de El Paso Times.

El trío abandonó la demanda menos de un mes después de presentarla.

“Haré todo lo posible a título personal para garantizar que cada voto esté protegido en El Paso y en esta elección. Si hay alguna manipulación real de los votantes, ya sea en el voto por correo o en la votación anticipada, o el día de las elecciones, les garantizo que estaré sumamente involucrada para proteger el derecho de la gente al voto y que su voto sea respetado”, dijo Chávez luego de que le preguntaran si aceptaría los resultados de las elecciones si perdiera.

Chávez informó haber recibido casi $32 mil en contribuciones políticas en sus informes financieros de campaña del 15 de enero. Informó $5 mil 600 adicionales en sus informes del 6 de febrero.

Esto incluye $5 mil de la pareja de hoteleros y propietarios de museos de Houston, JP Bryan y Mary Jon; $2 mil 500 del propietario de un negocio de El Paso, Stanley Jobe; $1,500 de la ex miembro del Concejo Municipal de El Paso, Cissy Lizárraga, y $1,000 del representante estatal retirado Joe Pickett. También recibió $2 mil 500 cada uno del PAC de Oficiales de Policía Municipal de El Paso y de la Asociación de Oficiales del Sheriff de El Paso.

Anunció su candidatura con más de 100 respaldos de organizaciones y figuras públicas, incluidas las Asociaciones Combinadas de Aplicación de la Ley de Texas, la comisionada del Condado de El Paso, Iliana Holguín, y el ex representante estatal Joe Pickett.

Homero Reza

Después de años de trabajar en el sector privado como agente de seguros, Homero Reza, de 73 años, se postula para un cargo público.

Reza nació en Torreón, México y emigró a EU cuando tenía 5 años. Creció en EP y se graduó de UTEP en 1972.

A lo largo de los años, trabajó para IBM y Eastman Kodak Company, donde dice que aprendió habilidades en ventas, gestión y desarrollo empresarial. En 2016, fundó su propia compañía de seguros independiente, la Agencia Homer Reza.

Reza dijo que su tiempo en el mundo empresarial le ha dado experiencia para resolver los problemas de las personas, algo que, según él, les falta a sus oponentes.

Aunque Reza pasó la mayor parte de su vida trabajando en el sector privado, tiene cierta experiencia en el servicio público.

Después de graduarse de la universidad, trabajó en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, que entonces se conocía como el Departamento de Bienestar Público. De 2005 a 2006, fue presidente de la junta directiva del Proyecto Amistad de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos en El Paso, la organización de derechos civiles hispana y latinoamericana más grande y antigua del país, y se desempeñó como presidente de la antigua Fiesta De Las Festival de Flores cuatro veces.

Más recientemente, formó parte de la comisión de redistribución de distritos del Tribunal de Comisionados del Condado de El Paso en 2021, que volvió a dibujar los límites de los distritos electorales basándose en los datos más recientes del censo de EU.

Reza se postuló para el mismo escaño que busca actualmente durante las primarias demócratas de 2000, perdiendo por más del 75% de los votos ante el representante estatal Paul Moreno.

Como relativamente ‘outsider’ político, Reza dijo que espera traer cambios a la Legislatura.

“Hay mucho interés personal en las carreras políticas que impulsan sus decisiones, así que lo que quiero hacer es cambiar esa cultura”, dijo Reza. “Fui el último en presentar esto porque veo a las mismas personas corriendo una y otra vez. Y para que podamos tener un cambio positivo, no podemos darnos el lujo de volver a tener a las mismas personas”.

Algunas de las prioridades legislativas de Reza incluyen financiar el cuidado de personas mayores, impulsar préstamos a bajo interés e incentivos fiscales para las pequeñas empresas y aumentar la seguridad escolar.

Reza recibió una única donación de $2 mil del director de ventas de Arineta, Gabriel Reza, según su informe financiero de campaña del 15 de enero. Recaudó $4 mil adicionales, compuestos principalmente de pequeñas contribuciones de menos de $500, según su informe del 5 de febrero.

Aunque ha recaudado menos que cualquiera de sus oponentes, Reza dijo que no se detiene.

“Esa es la norma para un recién llegado que no tiene experiencia en política”, dijo Reza. “Creo que si la gente me da una oportunidad y me da la oportunidad de servirles, sabrán qué tipo de persona soy”.