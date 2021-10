Vacunarán en Tornillo a adolescentes juarenses

El juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, anunció sus planes para un esfuerzo de vacunación binacional para adolescentes juarenses de 12 a 17 años en el puerto de entrada Marcelino Serna, en Tornillo.

“En Juárez no tienen autorización de vacunar a jóvenes de 12 a 17 y es una categoría demográfica muy importante porque son población vulnerable. Entonces estamos haciendo lo mismo que pasó en Tornillo con adultos de la maquiladora, pero para jóvenes”, dijo Samaniego.

A principios de julio, cerca de 50 mil trabajadores juarenses fueron transportados de forma gradual al puente internacional Tornillo-Guadalupe de esta frontera, con gastos que serían cubiertos por sus empleadores.

Ahora, Samaniego asegura que otras 30 mil personas, pero ahora adolescentes, serán inoculadas con la vacuna Pfizer.

“Lo difícil es que son dos vacunas y eso se complica, por eso vamos a durar poquito más para arrancar ese programa”, dijo Samaniego.

El juez explicó que, en esta ocasión, el plan consiste en que las escuelas primarias y secundarias organicen viajes al puente de Tornillo con el transporte escolar.

“Cada escuela hará su proyecto. Por ejemplo, si una escuela tiene 200 niños, se llevarán en los camiones y pondremos a alguien bajo su representación. También deberá de acompañarlos una persona de Salud o una enfermera”, explicó el juez.

“Queremos que sean otros 30 mil y dar 30 mil vacunas. El alcalde Pérez Cuéllar ha sido muy positivo y quiere asegurarse de que suceda esta iniciativa”, comentó.

Samaniego explicó que se encuentra a la espera de luz verde para revisar los detalles de la logística y arrancar el plan en cuanto sea posible, con el fin de ayudar con la apertura de los puentes.

‘Nosotros ya estamos listos para que nos den los detalles de la logística, pero ésta es un poco más complicada que la de la maquila porque en vez de llevarlos a la maquila los llevaban al puente”, dijo.

“En este caso va a ser que cada escuela va a tener su propio proyecto y los camiones es un poco más complicado, pero vale la pena”, agregó.

La autoridad del Condado dijo que parte de la motivación es ayudar a los “vecinos” que esperan con ansias que se levanten las restricciones de viaje.

“Estamos haciendo todo lo posible para mostrar que los puentes deben abrir y que no vayan a utilizar el hecho de que no estén vacunados suficiente número de personas en Juárez y lo usen como pretexto para no abrir”, manifestó Samaniego.

“No hay nada más importante ahorita para la economía de ambos países que abrir los puentes. Entonces, es una manera de mandar un mensaje porque ellos tienen miedo de que se abran los puentes y haya un pico, que suban los números y que los vayan a hacer a ellos responsables”, añadió.

Samaniego aseguró que las agencias encargadas de las fronteras “quieren asegurarse de que podemos sostener un programa de este tipo sin incrementar la pandemia o que le afecte a Estados Unidos”.

“Juárez anda en 70 por ciento de vacunados, pero no están considerando la edad de 12 a 17 y es una población muy grande”, dijo.

Nosotros estamos al 70 por ciento, pero incluye a todos de 12 para arriba. Hay una discrepancia. No quiero dar a pensar que Juárez está más alto en vacunaciones, mandar un mensaje mal y de decir que todo está bien porque luego no van a abrirlos”.

“Queremos hacer algo por nuestros vecinos. No tenemos que hacerlo, pero queremos hacerlo. No es una obligación, pero tenemos mucho cariño por nuestros vecinos”, finalizó.

Al igual que los 50 mil obreros juarenses de la industria maquiladora que fueron vacunados en julio, otras fronteras también han hecho acuerdos binacionales para la apertura.

A principios de septiembre en Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass, Texas, inició una jornada binacional de vacunación contra el Covid-19 a mil niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad.

El esfuerzo fue dedicado a menores hijos de trabajadores de 12 empresas y maquiladoras exportadoras de Piedras Negras y fue posible gracias a las autoridades del Condado de Maverick de Eagle Pass, Texas como resultado de las gestiones realizadas por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza.

Asimismo, Nuevo León se convirtió en la segunda entidad en llevar a menores de edad a vacunar a la frontera de Estados Unidos en contra del Covid-19.

Autobuses con 360 menores salieron de Monterrey al puente internacional Reynosa-Hidalgo, para recibir la vacunación.

Los beneficiados son parte del Programa de Vacunación Transfronterizo con las dosis que fueron donadas por los alcaldes de Mission, McAllen e Hidalgo, Texas.