Vacunará EU a veteranos en el puente Santa Fe

Veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que fueron deportados podrán recibir en fecha próxima la vacuna contra Covid-19 en el puente internacional Paso del Norte (Santa Fe), se informó.

Por iniciativa del sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y de Héctor Barajas Varela, director fundador de la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados, es que los integrantes de esta organización podrán por unos momentos cruzar a territorio estadounidense para recibir la vacuna contra Covid-19.

“Este es un hecho muy importante para nosotros, ya que se nos están reconociendo nuestros derechos como veteranos, y más aún, ya podremos estar dentro de la base de datos del VA para poder recibir atención médica, aunque no estemos en el país”, dijo el sargento Iván Ocón, codirector de la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados de Ciudad Juárez (DVSH Juárez).

“Todos los veteranos deportados que viven en Ciudad Juárez deben de llenar a mano estas formas, y firmarlas para enviarlas al VA, y tras la autorización del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrán ser vacunados contra Covid-19”, dijo Ocón sobre la manera en que los veteranos deportados podrán recibir este beneficio.

“Todo este esfuerzo fue logrado gracias a Héctor Barajas, quien hizo los contactos necesarios para beneficiar a quienes seguimos de este lado luchando por nuestros derechos, y ayudando a nuestros hermanos en armas que han sido deportados”, afirmó Ocón.

Tras llenar un formulario de VA, donde se les inscribe para obtener beneficios médicos, los integrantes de DVSH Juárez podrán ser vacunados el próximo 16 de abril en las instalaciones del puente internacional Paso del Norte, en territorio estadounidense.

“No es que nos vayan a vacunar a mitad del puente, sino que debido al procedimiento que se va a realizar es que van a acondicionar un espacio en ese puente para que recibamos la vacuna”, agregó Ocón.

Tras saber la noticia de que obtendrán el beneficio para recibir la vacuna contra Covid-19, los integrantes de DVSH Juárez mostraron un moderado júbilo, ya que tras ser deportados a México a ninguno se le ha administrado la vacuna.

“En México me han dicho que ya me la van a poner, y que soy elegible, pero no me han dado una fecha real, sólo largas”, dijo José Francisco López Moreno, de 77 años de edad, veterano de la guerra de Vietnam que fue deportado.

“Este aviso del VA nos da esperanza no sólo para recibir la vacuna contra Covid-19, sino para que al estar en su base de datos podemos también recibir otro tipo de atención médica que nos corresponde, o que se nos paguen los gastos médicos que hemos tenido que realizar”.

López Moreno fue sometido a una operación ocular con un valor cercano a los 3 mil dólares, sin ninguna mediación o apoyo del VA, pero al ser reconocido como veterano de forma previa a su vacunación, esta situación también le permitirá una mayor seguridad y atención a su salud.

La Casa de Apoyo a Veteranos Deportados en Ciudad Juárez se ubica en el 3116 de la calle Valle del Arno, en el Fraccionamiento Plaza Del Sol, y tiene sus puertas abiertas para quienes busquen asesoría, comida, cobijo o alimentación.

Para mayor información sobre este programa, los interesados pueden visitar el sitio web: www.deportedveteranssupporthouse.org, o llamar a los números telefónicos: (915) 239-1478 en los Estados Unidos o al (656) 218-5611 en México.