Va por nuevos rostros la Corte de Comisionados

Dos contiendas para comisionado del condado de El Paso están en la boleta de las primarias demócratas del 5 de marzo. La comisionada titular del Precinto 3, Iliana Holguín, izquierda, está siendo desafiada por Virginia Rodríguez, que no aparece en la foto; y Jackie Arroyo Butler, en el medio, y Pete Faraone, buscan representar al Precinto 1.

Los votantes elegirán a dos personas para el Tribunal de Comisionados del Condado de El Paso en 2024: una en marzo y otra en noviembre.

En el Precinto 1, el comisionado del condado Carlos León, quien representa al Lejano Oriente de El Paso y el área de Montana Vista, no busca la reelección. Uno de los principales asesores políticos de León, Jackie Arroyo Butler, se postula en las primarias demócratas contra Pete Faraone, un ex oficial de detención de la Oficina del Sheriff del condado de El Paso.

El ganador de las primarias del 5 de marzo en el Precinto 1 se enfrentará a dos oponentes en las elecciones generales del 5 de noviembre: la candidata republicana Claudia Rodríguez, ex miembro del Concejo Municipal de El Paso, y el candidato libertario Ryan Woodcraft, ex suboficial jefe del Ejército de Estados Unidos, que se postulan. sin oposición en marzo.

En el Precinto 3, la comisionada del condado Iliana Holguín busca la reelección. El recinto cubre una parte del East Side, Horizon City y el Lower Valley hacia el este hasta Socorro, San Elizario, Clint, Fabens y Tornillo. Holguín se postula en las primarias demócratas contra Virginia Rodríguez, quien incluyó su dirección postal en Socorro en los documentos de campaña. El ganador ocupará el escaño ya que no hay ningún rival republicano ni de otro partido.

La Corte del Condado está compuesto por cuatro comisionados y un juez del condado, que cumplen mandatos escalonados de cuatro años. Después de darse un aumento el año pasado, los comisionados ganan más de 133 mil dólares al año, mientras que el juez del condado gana 152 mil dólares al año.

El tribunal es responsable de establecer el presupuesto y la tasa impositiva del condado, supervisar un presupuesto del condado de casi $602 millones este año fiscal y priorizar qué proyectos del condado obtienen financiamiento. El Tribunal de Comisionados también supervisa el presupuesto de la Oficina del Sheriff y el Centro Médico Universitario de El Paso, y tiene la tarea de supervisar carreteras, puentes, parques y otros servicios de calidad de vida dentro del condado.

El año pasado, los comisionados aprobaron 59 millones de dólares en certificados de obligación para “proyectos de infraestructura pública esenciales” y 41 millones de dólares en notas de anticipación de impuestos, una herramienta de deuda a corto plazo, para “proyectos críticos de seguridad pública”. Los certificados de obligación son deudas pagadas con impuestos a la propiedad, pero no requieren la aprobación de los votantes. Los bonos no requirieron un aumento de la tasa impositiva, pero los residentes todavía pagan más impuestos a la propiedad que el año anterior debido al aumento en las valoraciones de las propiedades.

El tribunal también está buscando incluir hasta 350 millones de dólares en deuda de bonos en la boleta electoral de noviembre, permitiendo a los votantes decidir si financiar una serie de nuevos proyectos.

Puede encontrar su distrito electoral en el sitio web del Departamento de Elecciones del Condado de El Paso. La fecha límite de registro de votantes para las elecciones primarias es el 5 de febrero. La votación anticipada comienza el 20 de febrero. Los candidatos electos asumirían sus cargos en enero de 2025.

Los candidatos en las disputadas carreras demócratas hablaron con El Paso Matters sobre sus posiciones antes de las elecciones primarias:

PRECINTO 1

Jackie Arroyo Butler

Butler, de 37 años, vive en Montana Vista. Antes de trabajar como asesor principal de políticas del comisionado León, Butler trabajó en la Cámara de Comercio de El Paso aproximadamente de 2010 a 2017 en varios comités, incluidos transporte, desarrollo e infraestructura y Fuerzas Armadas. Posteriormente, trabajó en la Fundación del Centro Médico de las Américas como directora senior de operaciones, donde apoyó a la industria de dispositivos médicos en el Borderplex.

Butler dijo que quería servir como comisionada del condado porque sus trabajos anteriores se centraban más en intereses comerciales en el oeste y centro de El Paso, Fort Bliss, el campus médico y el sector manufacturero en Ciudad Juárez. Rara vez tuvo la oportunidad de trabajar en programas que afectaran la parte este del condado: “la comunidad que conozco íntimamente bien”, dijo.

La infraestructura hídrica en Montana Vista, uno de los grupos de colonias más grandes de El Paso, es una máxima prioridad para ella. Algunos residentes viven a poca distancia de una línea de agua, pero no pueden darse el lujo de conectarla, dijo. El condado debe “asegurarse de que se mueva cada piedra” al explorar fondos para proyectos de agua, desde subvenciones estatales y federales hasta fundaciones privadas y el desarrollo de programas de préstamos a largo plazo para propietarios de viviendas, dijo Butler.

“Todavía tenemos residentes que viven sin acceso a agua corriente”, dijo Butler. “Para mí, eso es una farsa”.

Butler también quiere centrarse en abordar los problemas de congestión y las condiciones de las carreteras tan pronto como se aprueben las nuevas subdivisiones, antes de que se construyan.

Un objetivo a largo plazo sería establecer un sistema de tránsito regional en asociación con la ciudad, pero Butler admitió que existen obstáculos. El Precinto 1 no tiene un sitio de educación superior y las áreas comerciales se concentran en vecindarios más establecidos. La gente del Lejano Oriente tiene que viajar largas distancias para ir al trabajo y a la universidad.

Pero la mayoría de la gente no querrá viajar en autobús si no hay una red confiable, si no hay servicios como wifi, dijo Butler. Invertir en empleos de alto impacto en el Lejano Oriente y al mismo tiempo mejorar tanto el transporte público como las carreteras, podría brindarles a los residentes del Precinto 1 la oportunidad de trabajar más cerca de casa y al mismo tiempo reducir el tráfico y la contaminación por las emisiones de los vehículos. Butler describió los empleos de alto impacto como los de manufactura, tecnología y atención médica, que también conllevan salarios más altos.

Si los votantes de El Paso aprueban la deuda de bonos en noviembre, a ella le gustaría ver la infraestructura básica en la parte superior de la lista de proyectos: conexión a servicios de aguas residuales, así como proyectos de transporte y carreteras para personas que viven en áreas de alto tráfico, como el este. del bulevar Joe Battle.

utler dijo que también está entusiasmada con el nuevo refugio para animales, y prefiere una ubicación cerca de la cárcel del condado para crear la oportunidad de terapia con animales y capacitación laboral para los reclusos.

“El bienestar animal es una necesidad innegable para todo el condado y el refugio de la ciudad está lleno”, dijo Butler. “No he hablado con una sola persona en el Precinto 1 que no crea que el condado necesita un refugio para animales”.

Butler dijo que si hubiera estado en el tribunal el año pasado, habría votado a favor tanto de los certificados de obligación como de las notas de anticipación de impuestos. Algunas instalaciones, como el centro de detención juvenil que alberga a adolescentes, son monitoreadas por el estado, por lo que el condado debe asegurarse de que las condiciones cumplan con las regulaciones, agregó Butler.

Dijo que no aprobaría un aumento de los salarios de los comisionados fuera de un ajuste a los aumentos del costo de vida.

Para ahorrar costos, el condado debería ser agresivo en la búsqueda de subvenciones y luchar contra los mandatos no financiados, como la SB 4, dijo Butler. En diciembre, el condado de El Paso se unió a la demanda de la ACLU que impugnaba la legalidad de la nueva ley estatal SB 4 que convertiría en delito estatal cruzar ilegalmente la frontera desde México. Butler señaló que la ley no incluye fondos estatales para detener a inmigrantes, lo que llevaría a que el condado pagara la factura.

Pete Faraón

Faraone, de 44 años, dijo que también apoyó al condado en su desafío a la SB 4. Describió la aplicación de la ley de inmigración como una cuestión federal, no estatal, y dijo que la SB 4 sobrecargaría los recursos locales.

“Sé que si iban a empezar a hacer arrestos por eso, nuestras cárceles ya estarían superpobladas”, dijo Faraone. “Están prácticamente al límite de su capacidad con los reclusos estatales. Sería un verdadero desastre ahora mismo si eso estuviera sucediendo”.

Faraone trabajó durante más de 20 años en la aplicación de la ley para el condado, la mayor parte de ese tiempo como oficial de detención antes de dejar el puesto en 2018 para convertirse en presidente sindical de la Asociación de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, que representa a más de 800 miembros. También formó parte de la junta ejecutiva de las Asociaciones de Aplicación de la Ley de Texas, o CLEAT.

Faraone renunció como presidente del sindicato y ahora se concentra en su campaña, basada en una plataforma de impuestos más bajos y compromiso con la seguridad pública. Sus posiciones de liderazgo, además de supervisar un presupuesto de $11 millones para CLEAT, lo califican para representar al Precinto 1, dijo.

Faraone dijo que estaba orgulloso de que el sindicato pudiera priorizar los gastos dentro del presupuesto, mientras seguía luchando por la atención médica y los beneficios de jubilación para los trabajadores.

Faraone dijo que habría votado a favor de las notas de anticipación de impuestos pero en contra de los certificados de obligación que el condado aprobó el año pasado porque cree que estos últimos deberían haber llegado a los votantes.

Apoya una elección de bonos del condado en noviembre, donde los votantes pueden decidir si financiar o no proyectos. Faraone dijo que las reuniones comunitarias son fundamentales porque los residentes deberían tener más voz en qué proyectos tienen prioridad para la financiación.

“Si los ciudadanos quieren aumentar sus propios impuestos, tienen derecho a hacerlo”, afirmó Faraone. “Tenemos que preguntarle a la comunidad”.

Le gustaría que la infraestructura vial en el Extremo Oriente, de rápido crecimiento, obtuviera parte de la financiación de los bonos. La congestión es el resultado de un crecimiento rápido sin planificación y el condado debería buscar fondos federales y estatales adicionales para mejoras de infraestructura, dijo Faraone. También estaría dispuesto a trabajar con el gobierno de la ciudad para invertir en transporte público en esa parte del condado.

Junto con el rápido crecimiento, viene la preocupación por el crimen y los residentes del Precinto 1 están preocupados si hay una cantidad adecuada de oficiales patrullando, dijo. Si bien cree que la Oficina del Sheriff ha funcionado bien con los recursos actuales, el condado podría hacer más para contratar más oficiales, dijo Faraone. No dio más detalles sobre cómo lograría esto.

Faraone dijo que no votaría a favor de aumentar los salarios de los comisionados, ni siquiera para ajustes por costo de vida, porque los comisionados “ya ganan demasiado”.

Faraone ha recaudado más de 22 mil dólares en contribuciones políticas, según muestra su informe de finanzas de campaña del 15 de enero. Su mayor donación fue de 5 mil dólares de la Asociación de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso.

Butler ha recaudado casi 27 mil dólares en contribuciones políticas, según su informe de campaña del 15 de enero. Varias de sus donaciones provinieron de desarrolladores de El Paso, incluidos $3,000 cada uno de Carlos y James Bombach de Saratoga Homes.

Los informes financieros de campaña actualizados deben entregarse esta semana.

PRECINTO 3

Iliana Holguín

Holguín, de 47 años, ha recaudado alrededor de 15 mil dólares para su campaña de reelección. Holguín, abogada de inmigración con licencia, asumió el cargo en 2021 y ahora se postula contra Virginia Rodríguez en las primarias demócratas.

Durante su mandato como comisionada, Holguín facilitó reuniones comunitarias y consultó con el Departamento de Obras Públicas del condado sobre la conexión de los residentes al agua corriente . En 2022, un proyecto de $3 millones conectó a más de 300 residentes de las comunidades de Lourdes y El Conquistador del Valle Inferior a servicios de aguas residuales por primera vez. Una asociación entre el condado de El Paso, el Distrito de Agua de Lower Valley y el Departamento de Agricultura de Texas financió el proyecto.

El Precinto 3 abarca numerosas colonias a lo largo del Río Grande: comunidades rurales que carecen de agua potable, servicios de alcantarillado y caminos pavimentados. Las preocupaciones de salud pública y seguridad en el área incluyen inundaciones de aguas pluviales y tanques sépticos defectuosos que las familias no pueden permitirse reemplazar, dijo Holguín. Al igual que con el proyecto Lower Valley de 2022, el condado de El Paso debería buscar más fondos y subvenciones externos para mejorar la infraestructura de aguas pluviales y conectar los vecindarios con los servicios básicos, agregó.

El año pasado, Holguín fue la única miembro del tribunal de comisionados que votó en contra de la emisión de certificados de obligación porque creía que algunos proyectos, como las mejoras al Parque Ascarate, no eran emergencias y deberían haber dejado que los votantes decidieran. Holguín dijo que votó a favor de las notas fiscales porque la deuda es de más corto plazo y financia necesidades más críticas, como las reparaciones de la cárcel.

Holguín también fue la única miembro del tribunal de comisionados que votó en contra de aumentar los salarios del tribunal, aunque todavía recibe el aumento de salario.

Virginia Rodríguez

Rodríguez no ha respondido a los repetidos intentos de contacto de El Paso Matters. Su informe financiero de campaña del 15 de enero muestra que no recibió ninguna donación durante el período del informe que finalizó en diciembre. Sin embargo, sí informó sobre un préstamo de $7 mil 500.

El tesorero de su campaña es René Rodríguez, un ex miembro del Concejo Municipal de Socorro que se postuló y perdió contra Mary González en las primarias demócratas de 2022 para el Distrito 75 de la Cámara de Representantes de Texas. Le dijo a El Paso Matters que Virginia es su esposa, pero no dijo por qué no estaba disponible.