Va gimnasta por récord... que impuso ella misma

Cuando la madre de JaLyssa Walker estaba embarazada, bromeaba diciendo que su bebé era gimnasta por la frecuencia con la que Walker daba patadas en el útero. La ex alumna de UTEP y gimnasta de toda la vida creció para demostrar que su madre tenía razón.

En 2013, Walker rompió el récord mundial de más volteretas consecutivas realizadas por una mujer. La poseedora del récord anterior lo logró con 35, y Walker la superó con la friolera de 53 aquí mismo en el Sun Bowl Stadium. Ahora, diez años después, intentará batir su propio récord inmediatamente después del juego de bienvenida de UTEP 2023 el 4 de noviembre.

“Quería hacerlo de nuevo porque este año se cumplen 10 años desde que rompí [el récord] y nadie más lo ha batido desde entonces”, dijo Walker. “Si lo venzo, incluso si es sólo por uno, aún poder salir y hacer tantas [vueltas con las manos] como pueda es genial”.

Al crecer, la madre de Walker la animó a ella y a sus hermanos a explorar diferentes deportes e intereses, inscribiéndolos en diferentes clases a edades tempranas. Walker comenzó a tomar lecciones de gimnasia a la edad de cuatro años. Quedó enganchada desde el primer día.

“[Mi mamá] me puso en gimnasia y fui feliz allí, pero, por supuesto, ella quería ver si me gustaba algo más”, dijo Walker. “Entonces ella me puso en el futbol. Creo que jugué un partido y lloré y dije: ‘¡No quiero hacer esto, llévame de nuevo a gimnasia!’. A partir de ese momento, eso fue todo”.

Su lenguaje del amor

Walker suele bromear diciendo que el fitness es su lenguaje de amor, por lo que no sorprende que, como estudiante de UTEP, se especializara en kinesiología. Como estudiante, Walker fue miembro tanto del equipo de porristas como del ROTC, lo que le permitió explorar múltiples pasiones.

“Afortunadamente, mi entrenadora de porristas y el programa ROTC trabajaron juntos y me permitieron participar en ambos”, dijo Walker. “Estoy muy agradecido por eso, porque no sé si otras universidades me hubieran dejado”.

Como animadora, Walker pudo demostrar sus habilidades gimnásticas mientras estaba al frente de toda la acción que sucedía en el campus, desde el campo de futbol hasta la cancha de baloncesto.

“A veces soy tímido, pero puedo ser extrovertido, así que al conocer los diferentes equipos deportivos y estar en el campo o en la cancha justo en la acción, simplemente viví para ello”, dijo Walker. “Me encantaba animar en los juegos y luego poder obtener mi título en kinesiología. Fitness es lo que soy. Me encanta que UTEP tuviera todo [para mí]”.

Su carrera en el ejército

En mayo de 2012, Walker ingresó en el ejército, siguiendo los pasos de su familia, que ha tenido ilustres carreras militares. Walker pasó muchos años ascendiendo de rango y sirviendo como oficial de logística, líder de pelotón y ayudante en la Brigada de Aviación 1AD en Ft. Felicidad, Texas. Se desplegó en Irak y Kuwait en 2014.

Posteriormente se desempeñó como comandante de una empresa de transporte en Ft. Lauderdale, Eustis, Virginia, que desplegó varias organizaciones y coordinó la distribución de ayuda y asistencia humanitaria. Ahora trabaja con el Departamento de Educación Física de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, uniendo su pasión por el servicio militar y el fitness en una sola función.

Cuando Walker rompió el récord en 2013, era primera teniente al principio de su carrera. Cuando intente romper su marca esta semana, será una major con una carrera histórica a sus espaldas.

“El mejor trabajo que he tenido hasta ahora es el que tengo ahora”, dijo Walker. “Recuerdo que alguien me preguntó: ‘¿Te gusta estar en el ejército?’, y yo simplemente los miré y dije: ‘Sí, me gusta’. Y lo dije en serio desde el fondo de mi corazón”.

Walker obtuvo su maestría en kinesiología de la Universidad Texas A&M, donde formó parte del equipo del club de gimnasia de 2020 a 2021. Aunque ya no practica gimnasia con regularidad, todavía está activa, compitiendo en competencias de culturismo y físico corporal, y haciendo el trabajo de preparación para saltar por el campo en el Sun Bowl Stadium.

Desarrollo de resistencia

“Tengo que contener la respiración para cuando esté volteando”, dijo Walker. “Pero aparte de eso, se trata más bien de desarrollar mi resistencia. Entonces, trabajando en mis cuádriceps e isquiotibiales. De esa manera, puedo mantener ese poder durante todo el tiempo que recorro el campo. Recuerdo la última vez que lo hice, estaba en la marca de las 50 yardas, así que estaba a mitad de camino y pensé: ‘Hombre, estoy un poco cansada´. Pero sé que no puedo dejarlo”. Así que espero aprovechar este tiempo para entrenar. Volveré a hacerlo y luego la adrenalina me ayudará a superar el resto”.

Aunque romper un récord mundial es impresionante, Walker dice que lo que más le enorgullece de su carrera en gimnasia fue poder pasarla con la persona que la animó a comenzar en primer lugar: su madre. A pesar de los desafíos de ser madre trabajadora, su madre hizo todo lo posible para asistir a las competencias de Walker, apoyando a su hija desde la barrera en cada paso del camino.

“Mi mamá es mi mejor amiga”, dijo Walker. “Poder competir los fines de semana y pasar ese tiempo con ella siempre fue genial porque obviamente tenía que trabajar mucho. Pero sabiendo que cuando tuviera competencias íbamos a pasar ese tiempo juntos, siempre lo esperé con ansias”.