Va Condado por más deuda: $350 millones

El Condado de El Paso planea pedir a los votantes en noviembre que aprueben hasta $350 millones en deuda de bonos para financiar una variedad de nuevos proyectos, así como renovaciones en Ascárate y otros parques del condado.

Durante una presentación de planificación de proyectos de capital el 9 de enero, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso consideró financiar una lista de 100 proyectos, como mejoras de amplio alcance al Parque Ascárate, un nuevo refugio para animales y un nuevo espacio de oficinas para los trabajadores del Condado.

El Condado de El Paso puede recaudar un total de $500 millones mediante la emisión de deuda durante los próximos cinco años, incluidos hasta $150 millones en certificados de obligación (CO) que no requieren la aprobación de los votantes. Sin embargo, le costaría al Condado alrededor de $832 millones completar todos los proyectos potenciales en su lista, según las estimaciones de costos del Condado, por lo que en los próximos meses la Corte de Comisionados debe priorizar qué proyectos financiar en los próximos años.

Emitir deuda por encima de los $50 millones “comenzaría a afectar la calificación de los bonos o la solvencia crediticia del Condado”, dijo José Landeros, director de Desarrollo Estratégico del Condado de El Paso. Una baja en la calificación de los bonos del Condado probablemente significaría que el Condado tendría que pagar una tasa de interés más alta sobre la deuda que emita en el futuro.

Algunos de los proyectos preliminares que el Condado está considerando incluyen más de $72 millones para mejoras en el Parque Ascárate, como una zona de chapoteo, un anfiteatro y un sendero circular para caminar, y $1.2 millones para un área de escenario para festivales al aire libre en el parque. El Condado está buscando millones de dólares para modernizar sus instalaciones, como ampliar una oficina anexa del Condado en el East Side, y $3 millones para un nuevo sistema de vigilancia carcelaria.

Otros proyectos con altos costos bajo consideración incluyen $54 millones para renovar el Coliseo del Condado de El Paso y $46 millones para mejoras al Centro de Justicia Juvenil. Los comisionados también identificaron $96 millones en proyectos para mejorar los sistemas de agua y aguas residuales.

Y un nuevo complejo de oficinas del Condado y un tribunal en el Centro de la ciudad –uno de los proyectos individuales más grandes, que aliviaría las “limitaciones de espacio” que el Condado dijo que está experimentando– costaría $132 millones.

El Condado está considerando emitir certificados de obligación sin la aprobación de los votantes, que normalmente se utilizan para financiar proyectos esenciales. En noviembre de 2022, los comisionados del Condado detuvieron los esfuerzos para emitir hasta $100 millones en deuda en forma de CO después de que un puñado de residentes se opusieran a la propuesta y prometieran presentar una petición contra los bonos.

Landeros dijo que si la Corte decide pedir a los votantes la deuda máxima en bonos que el Condado puede emitir (350 millones de dólares) y los votantes la aprueban, eso aumentaría la tasa del impuesto a la propiedad del Condado entre 3 centavos y 3.5 centavos. Eso significa que un propietario de una casa en el Condado de El Paso valorada en $200,000 probablemente vería su factura anual de impuestos a la propiedad aumentar entre $48 y $56.

El Condado de El Paso puede incurrir en alrededor de $130 millones en deuda sin aumentar la tasa impositiva. Pero eso no es suficiente dinero para cubrir las necesidades actuales del Condado, dijo el comisionado del Precinto 2, David Stout.

“Tenemos tantas necesidades que no tenemos suficiente capacidad con sólo esos 130 millones de dólares para poder atender (proyectos)”, dijo. “Estoy dispuesto a hablar con los votantes sobre lo que quieren”.

La comisionada del Precinto 3, Iliana Holguín, enfatizó que los comisionados tienen que reducir la lista de proyectos que quieren financiar. Ella fue la única entre los cinco miembros de la Corte que se mostró escéptica a la hora de emitir la cantidad total de deuda posible.

“Realmente me molesta ahora que estamos hablando de una cantidad de $350 millones que potencialmente agregará entre 3 y 3.5 centavos a la tasa impositiva”, dijo Holguín.

“Vamos a pedir a los residentes... que tengan que elegir entre aumentar sus impuestos y obtener una mejor calidad de vida, como mejoras en su parque, y no apoyo eso en absoluto”, dijo.

Retrasar proyectos podría terminar costando más a los contribuyentes en el futuro a medida que los costos de cosas como materiales de construcción y mano de obra continúen aumentando, dijo el comisionado del Precinto 4, Sergio Coronado.

“Necesitamos verlo como si se tratara de cuidar nuestra propia casa. ¿Querrían (los electores) gastar en arreglar el techo para que no se deteriore y les cause más daños dentro de su casa y les cueste el doble o el triple? Absolutamente no”, dijo Coronado. “Estas son cosas en las que debemos gastar para evitar que nuestros contribuyentes paguen más en el futuro”.

Pero existe el riesgo de que el Condado proponga asumir más deuda de la que los votantes quieren, y la propuesta de bonos pierda en las urnas. Por lo tanto, es clave que la Corte decida qué proyectos financiar con certificados de obligación versus bonos de obligación general aprobados por los votantes.

Los gobiernos locales no pueden emitir CO para ningún proyecto de bonos rechazado por los votantes hasta tres años después de la elección del bono.

“Honestamente, me temo que si optamos por una cantidad tan grande que impacte la tasa impositiva, no sé si los votantes votarán a favor”, dijo Holguín. “No importa cuán importantes sean los proyectos, si fracasan (en las elecciones), no podremos financiarlos”.

La Corte de Comisionados adoptará un plan de gastos este mes y luego el Condado celebrará múltiples reuniones públicas en toda el área para recopilar comentarios desde marzo hasta junio. El plan es tener una lista final de proyectos y un plan de financiamiento listo para julio, afirmó Landeros.

“Desde que estoy en el Condado, hemos sido muy responsables fiscalmente. Nuestra tasa impositiva es ahora la misma que cuando asumí el cargo”, dijo Stout.

Al pagar las deudas anticipadamente y reestructurar otras deudas, en el Condado de El Paso “nos hemos preparado para esta oportunidad de poder hacer inversiones realmente excelentes en nuestra comunidad”, dijo Stout.