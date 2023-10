Va Ciudad vs criaderos ilegales de mascotas

El hacinamiento en los refugios para animales en todo El Paso ha sido un problema durante años, y los propietarios de los refugios locales, Servicios para Animales y el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) dicen que la cría ilegal es un factor enorme.

“No pueden aceptar nuevas mascotas porque no tienen el espacio adecuado para todas las mascotas encontradas o abandonadas”, dijo la Unidad de Investigaciones de Crueldad Animal de EPPD.

Con criadores en el patio de su casa, fábricas de cachorros y mercados en línea, la ofensiva de la Ciudad de El Paso contra la cría ilegal parece no tener fin mientras los vendedores continúan intercambiando sus últimas camadas de cachorros, gatitos y otros animales.

El Código Municipal de El Paso prohíbe la operación de establecimientos de animales, el alojamiento de animales por una tarifa o la “cría o exhibición de perros o gatos” sin un permiso.

Si bien no pudieron confiscar al cachorro, Albert Ortiz, supervisor de turno de Protección Animal, dijo que presentaría una multa ante el sistema judicial municipal.

El vendedor tendría que comparecer ante el tribunal, donde podría recibir una multa de hasta 2 mil dólares.

Operaciones de Campo de Protección Animal es un programa dentro de Servicios para Animales. Es diferente de la Unidad de Investigaciones de Crueldad Animal del Departamento de Policía de El Paso. La unidad de Policía investiga los delitos relacionados con animales y puede arrestar a los infractores.

Protección Animal cuenta con 25 agentes y la Unidad de Crueldad Animal cuenta con seis investigadores.

Gina Ramírez, gerente de Operaciones de Campo de Protección Animal, dijo que no hay criadores legales registrados en la ciudad. La única forma en que alguien puede ser un criador registrado en El Paso es si está criando animales de exhibición registrados en cumplimiento de la ley, de servicio o del Animal Kennel Club.

“A partir de ahí tenemos que hacer controles exhaustivos a las personas que solicitan”, dijo Ramírez, añadiendo que las operaciones de cría deben realizarse en un área zonificada fuera de los hogares.

No es suficiente

Ortiz dijo que por lo que ha visto, las multas impuestas no son suficientes.

Si bien el hombre que vende el cachorro enfermo en Fox Plaza podría enfrentar una multa considerable, dijo que hay otras ocasiones en las que los vendedores han vendido animales por el doble de la multa.

“No les hace daño a su billetera”, dijo. “Muchas veces estas personas se marchan y son las últimas en reír”.

Los castigos pueden ir más allá si hay pruebas de que el vendedor ha sido cruel con los animales. Los delitos penales más comunes asociados con la cría ilegal son el confinamiento cruel o la falta de provisión, dijo la Unidad de Crueldad Animal en un comunicado.

“El confinamiento cruel es cuando el criador tiene a sus animales en pequeñas jaulas apiladas unas encima de otras o de cualquier otra manera cruel”, continúa el comunicado. “La falta de suministro se produce cuando el criador puede proporcionar alimentos, agua y refugio adecuados, lo que provoca que sus animales estén desnutridos”.

Ambos delitos son delitos menores de Clase A y se castigan con hasta un año de cárcel, una multa de hasta $4,000 o ambas.

Sin embargo, algunos propietarios de refugios para animales dicen que los castigos no van lo suficientemente lejos como para disuadir la cría ilegal.

Loretta Hyde, gerente de la Liga de Rescate de Animales de El Paso en Canutillo, considera que los criadores de traspatio han sido un problema importante al menos desde que ella trabaja con los rescates.

“Mientras la gente se salga con la suya y recolecte su dinero, esto continuará”, dijo Hyde, quien tiene 30 años de experiencia en rescates de animales en el área.

Hyde dijo que ahora tienen alrededor de 300 animales en Animal Rescue League e instó a los dueños de mascotas a esterilizar y castrar a sus perros y gatos.

“La mayoría de nuestros animales provienen de camadas accidentales”, dijo Hyde.

Vanessa Acosta, propietaria de Law N Paws Animal Rescue, dijo que hay demasiados dueños de mascotas que son descuidados o no están dispuestos a pagar las cirugías de esterilización y castración. El rescate opera un refugio de animales en un lugar no revelado en El Paso.

También hay dueños de mascotas, dijo, que compran perros y gatos de criadores ilegales al descubrir que no pueden cuidarlos y los entregan a refugios locales.

“El público debe dejar de comprar animales a estos criadores”, dijo Acosta, quien fundó Law N Paws en 2017.

El refugio cuenta ahora con unos 150 perros que necesitan un hogar.

Servicios para Animales tiene más de 600 animales en el refugio principal de Fred Wilson, su centro de adopción de Mission Valley y su ubicación de Tails at the Times en el Centro.

Ortiz dijo que el público puede llamar al 3-1-1 para denunciar actividades ilegales relacionadas con animales.

“Entiendo que alguien no quiera ser un mal vecino y denuncie a alguien”, dijo. “Pero mientras no descubramos las irregularidades, no podremos hacer nuestro trabajo y no podremos mejorar la calidad de vida de los animales afectados”.