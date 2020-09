Va cárcel de Chaparral a la ‘caza’ de migrantes

Cortesía / Las instalaciones del centro

Un centro de detención privado en el Sur de Nuevo México –ubicado en Chaparral, suburbio de El Paso– buscó aumentar el número de detenidos dentro de sus instalaciones luego de que el Estado declarara una emergencia de salud pública por la pandemia de Covid-19.

Management and Training Company (MTC), que opera el Centro de Procesamiento del Condado de Otero (OCPC), envió una carta a la administradora del Condado de Otero, Pam Heltner, con fecha del 31 de marzo. La carta decía que debido a una “disminución significativa“ anticipada, en los migrantes detenidos, la empresa rescindiría su contrato, pero ofreció una solución.

NM Political Report recibió la carta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México, la que obtuvo mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información. La carta decía:

“MTC estaría feliz de explorar con usted la posibilidad de asociarse con otras agencias estatales o federales para ubicar detenidos o reclusos en el OCPC con el fin de aumentar la población general en la instalación y hacer que la operación continua de la instalación, por parte de MTC, sea financieramente viable”.

MTC alberga a migrantes retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La compañía privada también opera la Prisión del Condado de Otero, que mantiene a los reclusos detenidos por el Servicio de Alguaciles (Marshals) de los Estados Unidos y el Departamento de Correcciones del estado. Ambas instalaciones forman parte de un gran complejo en Chaparral, cerca de Texas.

Los ingresos del Condado de Otero, en el último año fiscal de la administración de MTC, tanto del Centro de Procesamiento del Condado de Otero como de la Prisión del Condado de Otero combinados, fueron de 457 mil 730 dólares, dijo Heltner en un correo electrónico enviado a NM Political Report.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham, declaró una emergencia de salud pública por Covid-19 y emitió su primera orden de salud pública exigiendo que el público se quedara en casa para reducir la propagación de la enfermedad el 11 de marzo, dos semanas antes de que la MTC enviara su carta a Heltner.

A menos que el Condado y MTC pudieran “reubicar” a más personas para colocarlas en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, la carta decía que MTC terminaría su contrato con el Condado de Otero el 27 de septiembre.

“Mantenemos la esperanza de que la población de detenidos aumente o de que se puedan buscar alternativas con ICE, el Condado de Otero o los poseedores de bonos para permitir que este aviso sea rescindido para que MTC pueda continuar operando no sólo OCPF (Centro de Prisión del Condado de Otero), sino también OCPC”, dice la carta.

A pesar de la oferta de la empresa, el Condado no tomó ninguna medida, según Heltner. Ella le dijo a New Mexico Political Report por escrito que “la instalación ha estado en uso todo el tiempo”.

Issa Arnita, directora de comunicaciones corporativas de MTC, dijo que la compañía firmó un contrato por un año con el Condado el 1 de septiembre.

También dijo, en la carta, que MTC “sólo ha trabajado con ICE en lo que respecta al Centro de Procesamiento del Condado de Otero”.

El portavoz de ICE, Timothy Oberle, envió una respuesta que decía que la población en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero ha disminuido en un 64 por ciento desde principios de febrero.

“Esta disminución en las personas detenidas ha permitido aumentar las oportunidades de distanciamiento social y mejorar las medidas para minimizar la propagación del virus en las instalaciones”, se lee en el comunicado.

Dentro de la instalación

Arnita también dijo en su correo electrónico que desde que comenzó la pandemia, la población de la instalación ha disminuido y, hasta el jueves pasado, tenía 225 personas. La instalación tiene capacidad para unas mil personas.

No respondió directamente a una pregunta sobre cómo la instalación sigue siendo rentable con tan pocas camas ocupadas, pero se hizo eco de la declaración de ICE de que la menor cantidad de personas detenidas en la instalación significa que puede seguir las prácticas seguras de Covid-19.

Pero Lujan Grisham se acercó al vicepresidente Mike Pence durante el verano debido a su preocupación por el brote en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero y la Prisión del Condado de Otero, dijo durante una conferencia de prensa en julio.

Joachim Marjon, un abogado de inmigración de ACLU, de Nuevo México, dijo que los centros de detención que mantienen a personas bajo la jurisdicción de ICE en todo el país experimentaron una reducción generalizada a finales de abril o principios de mayo.

Marjon dijo que ICE liberó a algunos que eran médicamente vulnerables al Covid-19. Y, junto con las políticas del presidente Trump para evitar que los migrantes crucen la frontera en la primavera, ICE también realizó menos redadas para capturar a los migrantes que ya viven en Estados Unidos, pero que carecen de la documentación adecuada, dijo Marjon.

Pero Marjon dijo que no se han realizado suficientes pruebas entre los detenidos, lo que “probablemente minimiza el brote”.

Cómo respondió el Condado

Aunque la carta de MTC al Condado estaba fechada el 31 de marzo, el Condado se enteró por primera vez de su posible pérdida de ingresos semanas antes, en algún momento a principios de marzo, dijo Heltner por escrito. Los comisionados del Condado de Otero celebraron una reunión especial en la misma fecha que la carta, el 31 de marzo, para votar sobre la modificación del contrato del Condado con MTC.

Los tres comisionados aprobaron la enmienda por unanimidad. La enmienda separó contractualmente al Centro de Procesamiento del Condado de Otero de la Prisión del Condado de Otero. Heltner explicó durante la reunión que la enmienda evitaría una pérdida total de ingresos para el Condado si MTC cerrara el centro de detención porque le permitiría a MTC continuar administrando la prisión.

MTC ha celebrado un contrato con el Condado de Otero para operar y administrar el Centro de Procesamiento del Condado de Otero desde que fue construido en 2008, según Heltner.

Cómo ha respondido la gobernadora

Lujan Grisham podría hacer más para garantizar que las instalaciones privadas que albergan a prisioneros y detenidos solicitantes de asilo realicen pruebas y traten adecuadamente el Covid-19, según expertos legales y defensores de los migrantes.

Lujan Grisham, en respuesta a una pregunta del Santa Fe Reporter, durante una conferencia de prensa en julio, dijo que la detención federal no tiene que cumplir con las pautas del Estado.

Ella no está sola en su posición con respecto a tales instalaciones. El gobernador de Virginia, Ralph Northam, apeló a Trump durante el verano en busca de ayuda con un centro de detención de migrantes en su estado que ha visto un brote importante de Covid-19 y al menos un detenido muerto. Los líderes del Senado de Northam y Virginia dijeron que el Estado no podía actuar porque el centro de detención estaba bajo contrato federal, según The Washington Post.

Pero Marjon le dijo a NM Political Report que Lujan Grisham podría exigir que la industria de las prisiones privadas en Nuevo México se adhiera a las mejores prácticas de Covid-19.

“ICE no administra las instalaciones (de detención de migrantes). Están bajo la custodia de ICE, pero son MTC o CoreCivic quienes las dirigen. Si puede regular la industria de los restaurantes, no veo por qué no puede regular las detenciones privadas”, dijo Marjon.

La secretaria de prensa de Lujan Grisham, Nora Meyers Sackett, dijo que tendría que corroborar eso con el equipo legal del Estado.

Pero Meyers Sackett agregó en un correo electrónico que “si hay una manera de utilizar la autoridad del Estado para mejorar las protecciones para los detenidos federales, ciertamente el Estado buscará eso”.

Condiciones peligrosas

Los profesionales médicos intentaron llamar la atención de los legisladores sobre la difícil situación de los migrantes detenidos con fines administrativos bajo la custodia de ICE a principios de marzo. En carta fechada el 19 de marzo, profesionales médicos con experiencia, trabajando en centros de detención, advirtieron a varios congresistas que el traslado de detenidos sería peligroso durante la pandemia de Covid-19.

“… El traslado extenso de personas (que a menudo no presentan síntomas) a lo largo del sistema de detención, que ocurre con gran frecuencia en el contexto migratorio, podría diseminar rápidamente el virus por todo el sistema con consecuencias devastadoras para la salud pública”, dice la carta.

La declaración de ICE al Informe Político de NM dijo que, en marzo, ICE convocó a un grupo de trabajo “para identificar pasos adicionales mejorados para minimizar la propagación del virus”.

Como resultado del grupo de trabajo, ICE recomendó que todas las instalaciones hagan esfuerzos para reducir la población en las instalaciones de detención al 75 por ciento de su capacidad o menos para permitir un mayor distanciamiento social. Se estableció otro objetivo para el 70 por ciento o menos en las instalaciones, según el comunicado enviado por correo electrónico.

Pero Marjon dijo que los traslados nunca se detuvieron en los centros de detención de ICE en Nuevo México.

Además, en el pasado se han documentado las malas condiciones en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero. Esas condiciones que incluían agua potable sucia, comida inadecuada en términos de calidad y cantidad y el uso del confinamiento solitario como represalia, fueron documentadas en un informe de Freedom for Immigration en 2018.

Un informe de 2017 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, sobre cinco centros de detención de ICE, incluido el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, encontró múltiples violaciones. Los problemas incluían teléfonos que no funcionaban y violaciones al segregar y encerrar a los migrantes detenidos.

Puede ser peor

Según ICE, actualmente no hay casos conocidos de Covid-19 en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero y 150 casos en total desde que comenzó la pandemia.

Pero para un grupo de investigadores del Vera Institute of Justice, en Brooklyn, la cantidad de casos positivos de Covid-19 en todo el país que informa ICE “no parece correcta”, dijo Dennis Kuo, científico de datos del Vera Institute.

Los investigadores del Instituto Vera recopilaron datos públicos de ICE y realizaron un estudio de simulación y produjeron un informe al respecto durante el verano. Descubrieron que la cantidad de casos potenciales de Covid-19 en los centros de detención de ICE podría ser más de diez veces mayor de lo que informa ICE, dijo Kuo.

“La conclusión clave es el orden de magnitud”, dijo Kuo. “Predecimos que durante ese período de 60 días (del 15 de marzo al 15 de mayo), 15 veces más de personas habrían contraído Covid-19. Realmente es el orden de magnitud al que se debe prestar atención. Es diez veces más de lo que (ICE) ha informado”.

Kuo también dijo que otra conclusión de su informe es que no sólo la prevalencia de Covid-19 en la detención de ICE es “probablemente bastante mala y mucho peor de lo que informó ICE”, sino que existe una falta significativa de transparencia sobre las personas detenidas en estas instalaciones.

La declaración de ICE dijo que, durante la pandemia, ICE “ha ido más allá para brindar transparencia con respecto al número de casos positivos de Covid-19 en los centros de detención”.

Pero la falta de transparencia ha sido una preocupación entre muchos expertos legales, defensores y funcionarios estatales durante la pandemia.

“ICE necesita ser más transparente. Evitaría la necesidad de realizar este trabajo de simulación”, dijo Kuo.

(Susan Dunlap / NM Political Report)