Va Abbott vs migrantes por ¡fórmula láctea!

El gobernador de Texas Greg Abbott lanzó sus ‘misiles’ antiinmigrantes contra la administración Biden de nueva cuenta este jueves.

En esta ocasión acusó a la Casa Blanca por presuntamente proporcionar fórmula para bebés a niños migrantes en centros de detención en medio de una escasez a nivel nacional de este producto que ha hecho crisis entre los padres de familia.

PUBLICIDAD

La retórica de Abbott se basa en las declaraciones vertidas horas antes por la congresista republicana por Florida Kat Cammack, quien aseguró a través de redes sociales que mientras los estadounidenses batallan para alimentar a sus bebés, Biden envía docenas de cajas de fórmula a un centro de procesamiento de migrantes en la frontera Sur de Texas.

Los comentarios de Abbott se produjeron justo cuando el presidente Joe Biden habló con los directores ejecutivos de las compañías de fórmula para bebés el jueves para acelerar la entrega de más suministros de fórmula para bebés en los estantes de todo el país.

En una declaración conjunta con Abbott, el presidente del Consejo de la Patrulla Fronteriza, Brandon Judd, dijo: “Los niños son nuestros texanos más vulnerables y preciados y merecen ser puestos en primer lugar. Sin embargo, el presidente Biden se ha hecho de la vista gorda ante los padres de todo Estados Unidos que enfrentan la pesadilla de una escasez de fórmula para bebés”.

Señalaron que mientras las madres y los padres miran aterrorizados los estantes vacíos de las tiendas de comestibles, la administración Biden se complace en proporcionar fórmula para bebés a los inmigrantes ilegales que cruzan nuestra frontera Sur.

“Esta es otra más en una larga lista de prioridades imprudentes y sin tacto de la administración Biden cuando se trata de asegurar nuestra frontera y proteger a los estadounidenses”, agrega el texto.

Y concluye: “Nuestros hijos merecen un presidente que anteponga sus necesidades y su supervivencia, no uno que entregue suministros críticos a los inmigrantes ilegales antes que a las mismas personas a las que juró servir”.

{DESC}

Imágenes en redes

Una legisladora republicana de Florida ha publicado imágenes de docenas de cajas del codiciado producto en una instalación de procesamiento de inmigrantes cerca de la frontera entre Texas y México.

La representante Kat Cammack compartió fotos de “paletas” de madera llenas de fórmula infantil en el Centro de Procesamiento de Migrantes Ursula en McAllen, Texas, en sus páginas de Twitter y Facebook el miércoles.

“La primera foto es de esta mañana en el Centro de Procesamiento Ursula en la frontera de EU. Estantes y paletas repletos de fórmula para bebés”, escribió en un tuit que acompañaba fotografías de estantes vacíos y llenos uno al lado del otro. “El segundo es de un estante aquí mismo en casa. La fórmula es escasa. Así es como ‘Estados Unidos al último’ se ve”.

La oficina de Cammack compartió varias imágenes adicionales supuestamente del mismo lugar con The New York Post el jueves. Los periodistas no pudieron confirmar la veracidad de la afirmación de la congresista.

Responden defensores de migrantes

Los defensores de los inmigrantes reaccionaron con enojo el jueves a la declaración de Abbott.

“Los niños necesitan nutrición”, dijo a Border Report Joshua Rubin, de la organización Witness At the Border. “Haces un viaje de 1,500 millas con bebés en brazos. Necesitarán ser alimentados y cualquier ser humano decente busca la manera de alimentarlos, no la manera de privarlos”.

“El gobernador Abbott tiene una agenda política que está dispuesta a castigar a los niños en lugar de, aquí en la nación más rica del mundo, buscar una manera de asegurarse de que todos los niños de Dios tengan suficiente fórmula”, dijo Rubin.

“Es tan desafortunado que nuestro gobernador sea tan miope en su forma de pensar. Y, en cambio, está interesado en avivar la xenofobia, el racismo y el miedo en un entorno en el que podemos actuar desde la abundancia, en lugar de una mentalidad de escasez”, dijo Marisa Limón Garza, directora senior de defensa y programación de Hope Border Institute en El Paso.

newsroom@diariousa.com