Va Abbott contra tráfico humano

Juan Pablo Garnham / The Texas Tribune

Austin– El gobernador Greg Abbott calificó el fuerte aumento de menores no acompañados que llegan a la frontera de Texas como una “crisis humanitaria” el miércoles y dijo que el Gobierno estatal aumentará sus esfuerzos para investigar y detener a los traficantes de personas que ayudan a los migrantes a cruzar ilegalmente la frontera.

En conferencia al otro lado de la calle del centro de convenciones de Dallas que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias está convirtiendo en un refugio temporal para niños migrantes, Abbott también criticó la gestión de la situación por parte del Gobierno federal.

“La administración de Biden abrió las compuertas para que cualquier niño que quiera cruzar la frontera pueda cruzar la frontera”, dijo Abbott. “Y sé por lo que está pasando, en el terreno, estaban completamente mal preparados para esto”.

El gobernador pidió a las autoridades federales que den acceso a los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas a los niños migrantes en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison.

“Los estadounidenses necesitan saber si estos niños fueron o no maltratados o maltratados de alguna manera. Necesitan saber si estos niños fueron asistidos, coaccionados o amenazados por miembros del cártel o por traficantes de personas ”, dijo Abbott. “Todo esto es información vital que puede ayudar a Estados Unidos a combatir a estos traficantes de personas y evitar que otros niños sean victimizados”.

Las detenciones de migrantes han tenido una tendencia al alza este año: más de 100 mil personas fueron detenidas o entregadas a funcionarios federales de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México en febrero.

Aproximadamente uno de cada 10 inmigrantes indocumentados que los funcionarios de inmigración encontraron en febrero era un menor no acompañado, un aumento del 62 por ciento con respecto a enero. Según The Washington Post, la administración Biden mantiene a más de 4 mil 200 adolescentes y niños más pequeños en celdas de detención a lo largo de la frontera diseñadas para adultos. Por ley, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos debe tomar la custodia de los menores dentro de las 72 horas, pero el tiempo promedio que los menores han estado detenidos es ahora de 120 horas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó ayuda a FEMA, y FEMA anunció que usaría el centro de convenciones de Dallas, así como un antiguo campamento para trabajadores de campos petroleros en Midland, para albergar temporalmente a menores.

Se han producido aumentos similares en las detenciones de migrantes en años anteriores bajo otras administraciones: en mayo de 2019 durante la Presidencia de Trump, por ejemplo, los funcionarios federales de inmigración registraron más de 144 mil detenciones, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y en 2014, la administración Obama enfrentó una gran afluencia de migrantes, en su mayoría de Centroamérica, con hasta 4 mil que llegaban diariamente en un momento dado.

Abbott dijo el miércoles que esperaba que la cantidad de migrantes que llegaban a la frontera aumentara en el corto plazo.

“La cantidad de niños que ve que han cruzado la frontera ya será una pequeña fracción de lo que veremos en los próximos meses”, dijo Abbott. “Estamos tratando de adelantarnos a esto tanto como sea posible”.

“Dicho esto, déjeme ser muy claro sobre esto, y es que Texas está dispuesto a dar un paso al frente y ayudar, pero esta es la responsabilidad de la administración de Biden”.

A principios de este mes, Abbott anunció que desplegaría más recursos del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Guardia Nacional de Texas para asegurar la frontera. El miércoles, dijo que estaba ampliando ese esfuerzo, llamado Operación Estrella Solitaria, para combatir la trata de personas.

Desde su toma de posesión en enero, Biden ha propuesto una serie de medidas de inmigración que contrarrestan no solo las directivas de la administración Trump, sino también las de administraciones anteriores, en lo que los investigadores del Brookings Institute han llamado un “restablecimiento de la inmigración”.

Trump declaró el estado de emergencia en la frontera a principios de 2019, pero una de las primeras acciones de Biden fue poner fin a esta política y recortar los fondos que se habían redirigido para construir el muro fronterizo. Biden también puso fin a la política de “permanecer en México” que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias judiciales.

En una entrevista con ABC News el martes, Biden pidió a los inmigrantes que eviten llegar a la frontera y anunció que el Gobierno federal planea crear centros donde las personas puedan solicitar asilo en países al sur de la frontera. “No abandone su pueblo, ciudad o comunidad”, dijo.

En una declaración antes de la conferencia de prensa de Abbott, el juez del Condado de Dallas, Clay Jenkins, dijo que las instalaciones en el centro de convenciones permitirán a los niños y adolescentes socializar y hacer ejercicio después de haber enfrentado un “trauma increíble”.

“Ahora no es el momento de politizar la difícil situación de estos niños para distraer la atención de las fallas del Estado para proporcionar la vacuna [Covid-19] o proteger la red eléctrica”, dijo Jenkins. “Hay trabajo por hacer para arreglar nuestro sistema de inmigración, que no funciona. Los niños traumatizados no son un representante de este problema ni del punto de vista de nadie”.

Los defensores de la inmigración criticaron el tono de Abbott durante la conferencia de prensa y lo acusaron de intentar “sembrar miedo” y “difundir desinformación”.

“Para abordar este momento de la manera más humana posible, necesitamos amplios fondos y recursos de nuestro Gobierno federal, incluidos más trabajadores sociales, especialistas en trauma, profesionales médicos y especialistas en derechos humanos que puedan brindar la asistencia directa necesaria, no más militarización a lo largo de nuestra frontera sur”, dijo Jessica Azua, directora de Justicia de Inmigración del Proyecto Organizador de Texas, en un comunicado.

Organizaciones sin fines de lucro en el área de Dallas piden ayuda a los miembros de la comunidad para ayudar a los jóvenes migrantes que serán acogidos en el centro de convenciones. Las personas interesadas en este esfuerzo pueden comunicarse con Dallas Catholic Charities para obtener más información.

“Estamos buscando voluntarios que hablen español y puedan ayudar a dar la bienvenida a los niños y asentarlos”, dijo Josephine López Paul, organizadora principal de Dallas Area Interfaith.