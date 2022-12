UTEP le da herramientas para triunfar en la danza

Alcanzar los sueños trazados a pesar de los desafíos que la vida impone es una de las satisfacciones que Luis Enrique Llanes saborea ahora que concluyó la Licenciatura de Bellas Artes en Danza en el Colegio de Artes Liberales de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

El nativo de El Paso y criado los primeros cinco años de su vida en Ciudad Juárez, dijo haber sentido el gusto por el baile a temprana edad, arte que empezó a practicar al ingresar a la secundaria y reforzó en la universidad.

“Puedes bailar, o puedes BAILAR”, es como Luis Enrique describe con mayúsculas la pasión que siente al hacer del movimiento un mensaje de expresión artística.

“Siempre ha sido mi pasión, desde chico, aunque al principio pensaba que debería hacer algo que me generara dinero y me diera la felicidad, pero luego me di cuenta que no era lo que a mi corazón le pertenecía por lo que hice el cambio”, dijo el graduado universitario tras agradecer el apoyo de sus padres Luis y Perla y su hermana Daniela, de 11 años.

Sin embargo, dijo que la travesía para lograr su anhelo no fue fácil porque no siempre contó con los recursos o las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo, pero su entusiasmo e inquietud por el oficio lo mantuvieron concentrado en su paso por el campus universitario.

Siguiendo el ejemplo de sus padres, que realizaban distintas actividades laborales para subsistir y sacar adelante a sus hijos, Luis Enrique no perdió el enfoque y así como ellos aprendieron el oficio de la fotografía, él dominó el control de su cuerpo, el equilibrio, la armonía, la concentración y la versatilidad.

Luis Enrique, al igual que los casi dos mil 500 titulados de las diversas especialidades profesionales, recibirá orgulloso y, ataviado con su toga y birrete, su diploma de manos de la presidenta del campus, Heather Wilson, en la ceremonia de graduación de hoy domingo.

La Universidad de Texas en El Paso informó que dentro de las cuatro ceremonias a realizarse este fin de semana en el auditorio Don Haskins Center, se incluye el número más grande en la historia de la Universidad con 590 personas con estudios de maestría y 81 doctorados del Semestre de Otoño.

Con solemnidad se reconoce a los graduados y candidatos de licenciatura, maestría y doctorado de cada especialidad, siguiendo el cronograma detallado previamente.

“En el baile encontré una manera de expresarme y cómo dirigir mi vida, haciendo algo que me haga ver el lado bueno del por qué despertarme y la razón por despertarme”, dijo el egresado.

Consciente de que la demanda física y la disciplina son imprescindibles en el zapateo, manifestó que es importante siempre poner todo el corazón en lo que uno hace a pesar del cansancio y el estrés que pudiera representar la práctica.

“Uno tiene que tener esa disciplina, de siempre esforzarse y mejorar lo que estás haciendo para ser un profesional en el baile”, agregó el estudiante de 22 años, que expande el rango de movimiento al usar todas las partes del cuerpo.

Durante su instrucción dijo que aprendió también a ser creativo, memorizar pasos y sobre todo a trabajar en equipo para presentar una pieza profesional. “Hay momentos en donde no tienes inspiración por los problemas o tristezas que se te presentan pero tienes que salir adelante”.

Indicó que su identidad con la comunidad LGTBQ, a la que se adhirió al inicio de su formación profesional, le provocó en el pasado algunos problemas al ser víctima de ‘bullying’, ataques que después logró superar al adoptar una actitud de confianza y seguridad en sí mismo.

“La gente me molestaba y cuestionaba mi afición por el baile al considerar que era una rama femenina y no apta para hombres, sin embargo el amor por el baile me dio la fortaleza y la felicidad”, dijo el ex alumno de Canyon y DaVinci School for Science and the Arts, en donde obtuvo becas y reconocimientos al igual que en la universidad.

“Ahora con mi identidad como persona homosexual me puedo identificar mucho y hablar de temas que a lo mejor en discusiones pudieran ser más riesgosas y provocativas… pero eso ahora me da mayor confianza para seguir adelante”.

Con la mirada fija en su especialidad artística Luis Enrique pretende establecerse en el futuro próximo en Dallas o Houston, al contar con contactos que hizo durante sus competencias realizadas en el Festival de Baile, en el que representó a UTEP.

“Tuve la oportunidad de tomar clases y acompañar a profesionales así como recibir ofertas para tomar un intensivo y audicionar en una de las pruebas de actuación”.

Uno de sus sueños, afirmó, es algún día pertenecer a una compañía de prestigio o ser parte de un casting de bailarines de un artista de renombre, pero también convertirse en un coreógrafo y fundar su propia empresa en su especialidad.

Recordó que uno de los bailarines que lo inspiró en el arte del baile fue Michael Jackson. “Mi madre y yo lo veíamos mucho en la televisión. Fue el primer hombre que vi bailar, la gente lo amaba por todo lo que hacía con un estilo único y auténtico. Era perfeccionista y eso me gustaba”.

El recién graduado dijo que le gusta la variedad de baile pero se inclina más por lo contemporáneo porque eso lo relaciona con el ballet, el cual se acerca más a sus raíces.

Pero también tiene su lado rebelde con su estilo de ‘tacones’… una combinación de hip hop con jazz y viene siendo en un tacón con un estilo exótico y sensual con atención a las caderas y muchos pasos en el piso. “Eso te da mucha confianza en tus movimientos”, dijo.

“El hacer este tipo de shows crea interés en el público al ver cómo juego con el género y con la expresión que mezclo de una manera artística”.

El experto en los movimientos artísticos dedicará el título a sus padres, quienes siempre lo han apoyado y aceptado tal y como es tanto en su persona como las tendencias artísticas que practica. “Mucho amor y respeto para ellos”.

Asimismo dijo que en la ceremonia de este domingo espera contar con la presencia de su familia, incluida su abuelita Lourdes, tíos y amigos así como de su maestra Melisa Melpicnano, directora del Departamento de Baile, de quien recibió todo tipo de apoyos desde el principio y a la que define como una persona sabia y profesional.

Para conmemorar la Clase de 2022 de UTEP la escultura de pico “Mining Minds”, ubicada en Sun Bowl-University Roundabout, se iluminará en azul y naranja durante el fin de semana.

La “M” en la montaña frente al estadio Sun Bowl también se encenderá en reconocimiento a los logros de los graduados de este semestre.

“Mining Minds” es una pieza icónica de arte público instalada en 2010 para mejorar el campus de UTEP por la noche, las luces naranjas iluminan la estructura de acero, mientras que la luz de los LED emana de los “unos” y los “ceros” perforados en cada extremo del pico.

La universidad ilumina la selección en azul y naranja en ocasiones especiales, como fechas históricas, hitos anuales importantes y celebraciones de logros especiales.

