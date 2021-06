UTEP guía a una mejor vida a hombres con diabetes

Cortesía

A los 50 años, Ricardo Ramos fue sorprendido cuando su médico le diagnosticó diabetes en 2019. Ramos sabía que ser hispano lo ponía en mayor riesgo de diabetes, pero como la enfermedad no era hereditaria en su familia, no creía que fuera algo de lo que tuviera que preocuparse.

Después de su diagnóstico, Ramos asumió que tendría que tomar insulina y dejar de comer tortillas y otros alimentos que disfrutaba. Aunque le preocupaba que sus niveles de azúcar en sangre subieran demasiado, no sabía que la diabetes podía afectar su corazón, hígado y riñones.

“Solía atribuirlo al hecho de envejecer”, dijo Ramos, quien vive en San Antonio, Texas. “Me di cuenta de que me cansaba o me sentía un poco débil. No conocía los primeros signos de que su nivel de azúcar en sangre bajaba o estaba demasiado alto”.

En lugar de insulina, a Ramos le recetaron un medicamento para tratar su diabetes. También siguió el consejo de su médico e incluso tomó porciones más pequeñas de los alimentos que le gustaban y pasó a usar un edulcorante artificial en su café.

Pero Ramos, el padre de dos hijos, sintió que podía hacer más para controlar su diabetes. Su esposa Sonia Ramos, que trabaja en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, le presentó a Ramos ‘The Diabetes Garage’, un programa de control de la diabetes y cuidado personal para hombres en la Universidad de Texas en El Paso.

Desarrollado en 2018 por la doctora Jeannie Belinda Concha, profesora asistente en el Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de UTEP, The Diabetes Garage aplica analogías de reparación y mantenimiento automotriz para ayudar a los hombres en el condado de El Paso a aprender cómo manejar su enfermedad. En agosto de 2020, el programa comenzó a ofrecer talleres en línea para hombres en San Antonio y Harlingen, Texas.

“(Mi esposa) dijo que sería perfecto para mí educarme (sobre la diabetes) porque esta noticia me sorprendió por completo”, dijo Ramos, quien se retirará de las fuerzas del orden público después de 21 años de servicio en julio de 2021. “No tenía idea de las consecuencias (de tener diabetes)”.

Los hombres hispanos como Ramos tienen un mayor riesgo de diabetes y de desarrollar problemas de salud crónicos asociados con la enfermedad, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.