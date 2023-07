UTEP, en riesgo de perder acreditación

La Universidad de Texas en El Paso ha sido colocada en “estado de advertencia” por su comisión de acreditación y corre el riesgo de perder la acreditación porque el campus “no pudo demostrar” que empleaba suficientes miembros de la facultad para “apoyar la misión y los objetivos de la institución”.

La Comisión de Universidades de la Asociación de Colegios y Escuelas del Sur (SACSCOC), que acredita a las instituciones de educación superior que otorgan títulos en Texas, votó el 15 de junio para enviar a UTEP una carta notificando a la institución sobre su estado de advertencia. Esta es la segunda vez en cinco años que UTEP recibe una carta de advertencia.

Esta carta establece que UTEP puede permanecer en posición de “advertencia” hasta por dos años. Sin embargo, el estado de UTEP se revisará en diciembre.

UTEP no respondió a preguntas específicas sobre esta última advertencia de la Comisión, pero emitió un comunicado a El Paso Matters.

“Los avisos que recibimos de nuestro acreditador en junio fueron de naturaleza administrativa”, decía en parte el comunicado de la escuela. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestro acreditador para abordar los problemas menores y esperamos que se resuelvan de manera oportuna”.

Después de que se publicó esta historia, UTEP envió a El Paso Matters la carta de acción que recibió el 29 de junio de SACSCOC.

La notificación de advertencia de SACSCOC y la carta de acción a UTEP no mencionan ningún error administrativo. Pero la carta de acción dice que UTEP no proporcionó documentación clave para demostrar que cumplía con los estándares de acreditación. Las cartas de acción solicitan a UTEP que proporcione información adicional antes del 8 de septiembre.

La declaración de advertencia emitida por SACSCOC establece que UTEP no pudo demostrar que proporciona suficientes profesores de tiempo completo para respaldar sus programas académicos para garantizar la calidad del plan de estudios y del programa, y que UTEP no proporcionó documentación de que tiene suficientes personas para supervisar la coordinación del programa para cada uno de sus programas académicos. La carta también señala deficiencias en los funcionarios administrativos y académicos que carecen de la “experiencia y calificaciones adecuadas para dirigir la institución”.

Los funcionarios de UTEP no respondieron a una pregunta de El Paso Matters sobre si la universidad había notificado a sus empleados, profesores y la comunidad de El Paso sobre el estado de advertencia. Varios profesores de UTEP y líderes comunitarios le dijeron a El Paso Matters el jueves que UTEP no les había notificado.

Después de que El Paso Matters planteó preguntas el jueves sobre la advertencia de acreditación, el rector John Wiebe envió un correo electrónico a los jefes de departamento y directores de programas para informarles sobre el problema. Le restó importancia a la gravedad de la acción.

“Confiamos en que los problemas menores señalados se aborden fácilmente con más información, que proporcionaremos antes de la fecha de vencimiento del 8 de septiembre. Nuestro representante de SACSCOC enfatizó que la advertencia es la advertencia más breve posible, una indicación de que creen que los problemas estaban en la documentación, no en la sustancia, de los estándares”, escribió Wiebe, el principal funcionario académico de la universidad.

Su correo electrónico decía que UTEP no recibió “una carta especificando las preocupaciones y los datos solicitados” hasta el 29 de junio. No dijo por qué la universidad esperó una semana después de recibir la carta para compartir información sobre la advertencia con su facultad.

Según la advertencia, UTEP debe presentar un Informe de Seguimiento que detalle cómo la institución planea solucionar los problemas. El informe será revisado por la Comisión en diciembre.

Edward Conroy, asesor principal del Programa de Políticas Educativas de New America, dijo que estar en un estado de advertencia es una preocupación, pero que con algo de esfuerzo y “recursos financieros probablemente considerables”, UTEP tiene el tiempo y la oportunidad de solucionar los problemas que planteó SACSCOC.

“La contratación de profesores y personal lleva mucho tiempo, por lo que la institución tendrá que trabajar duro y rápido para comenzar a solucionar el problema”, dijo Conroy. “La mayoría de las veces, las instituciones pueden hacer las correcciones necesarias y quitarse la advertencia”.

En diciembre, luego de revisar la respuesta de UTEP, SACSCOC tendrá varias opciones para incluir la eliminación de UTEP de la advertencia sin un informe adicional, una solicitud de un Informe de Seguimiento de cinco años, dejando a la universidad acreditada pero en estado de advertencia con una solicitud de un Informe de Seguimiento con o sin ayuda del personal de la Comisión. El peor de los casos sería revocar la membresía de UTEP de SACSCOC por no cumplir con los principios de acreditación.

Si bien es poco probable que UTEP pierda su acreditación, algunas consecuencias podrían incluir no tener más acceso a la ayuda financiera federal. Además, las personas que obtienen un título de una escuela no acreditada no son tan deseables para los empleadores y les resultará más difícil inscribirse en una escuela de posgrado.

La carta de acción enviada por SACSCOC a la presidenta de UTEP, Heather Wilson, dijo que el problema sobre las calificaciones del administrador involucraba al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, William Robertson.

Fue designado decano de Ciencias de la Salud en 2022, aunque su doctorado es en Pedagogía Multicultural y Educación Infantil.

“La institución brindó justificación y narración respecto al decano de la Facultad de

Ciencias de la Salud; sin embargo, no se proporcionó una descripción de trabajo actualizada que refleje las calificaciones de no se proporcionó al titular”, decía la carta de acción.

UTEP no respondió a las preguntas de El Paso Matters sobre cómo manejó una advertencia similar que se emitió hace cinco años.

En 2018, UTEP se colocó en estado de advertencia durante 12 meses por varias razones, incluida la falta de suficientes profesores calificados, deficiencias en la evaluación y falta de desarrollo de la facultad, sus políticas de admisión, resultados de los estudiantes y quejas de los estudiantes.

Un año después, SACSCOC eliminó a UTEP de su estado de alerta.

En 2013, El Paso Community College recibió una advertencia de la Comisión porque no cumplía con varios requisitos básicos, pero eso se eliminó un año después. En 2015, la Junta de Enfermería de Texas cambió la aprobación inicial que le dio a la Escuela de Enfermería Gayle Greve Hunt del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas a una advertencia debido a su tasa de aprobación de exámenes.