UTEP, 6to lugar mundial en investigación inmobiliaria

La Universidad de Texas en El Paso es el hogar de algunos de los mejores investigadores de bienes raíces, y su trabajo está siendo reconocido a escala global en las últimas clasificaciones de Liderazgo Académico de Bienes Raíces (REAL).

UTEP empató en el sexto lugar entre 528 instituciones en investigación inmobiliaria, un aumento desde el puesto 13 en 2021. Zifeng Feng, Ph.D., profesor asistente en el Departamento de Economía y Finanzas, empató en el cuarto lugar a nivel mundial entre mil 37 investigadores individuales por su aportes al campo. Los resultados se publican en el Journal of Real Estate Literature de la American Real Estate Society.

Las clasificaciones se basan en la cantidad de artículos aceptados en las tres principales revistas de investigación inmobiliaria: Journal of Real Estate Research, Real Estate Economics y The Journal of Real Estate Finance and Economics. Para los listados se consideraron un total de 662 artículos.

Amplitud y profundidad

“Estas clasificaciones indican la amplitud y profundidad de la investigación inmobiliaria realizada aquí en UTEP”, dijo John Hadjimarcou, Ph.D., decano interino de la Facultad de Negocios Woody L. Hunt de UTEP. “Como un mundo que depende de los bienes raíces, desde los hogares hasta el trabajo, esta investigación seguramente tendrá un impacto indeleble en la industria”.

Los profesores de UTEP son únicos porque abordan su análisis con una lente bicultural y binacional, dijo Hadjimarcou. Investigaciones recientes sobre bienes raíces realizadas en UTEP incluyen análisis de bienes raíces comerciales a nivel de cartera, políticas de solución al cambio climático y el impacto en los bienes raíces locales de trasladar las operaciones de fabricación a México desde El Paso, incluidas las tasas hipotecarias y los valores de las propiedades para espacios de almacén, basados en sobre datos específicos de las fronteras.

Pone el foco en el comercio

La investigación de Feng pone énfasis en los bienes raíces comerciales. Más recientemente, ha publicado artículos sobre fideicomisos de inversión inmobiliaria, el efecto de la economía en el desempeño de las propiedades comerciales e incluso los usos relevantes de ChatGPT. Como profesor asistente en la única facultad de negocios acreditada en la frontera entre Estados Unidos y México, Feng se enorgullece de ocupar un lugar tan alto y recibir este honor de REAL.

“Estar en estas clasificaciones no es fácil”, dijo Feng. “Se siente empoderador, pero al mismo tiempo, agradezco a mi red de coautores por sus contribuciones”.

