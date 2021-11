Usarán tarifas de puentes para gestión de tráfico

Funcionarios de los puentes internacionales anunciaron el viernes que utilizarán los fondos recaudados de las tarifas de los diferentes cruces fronterizos para implementar planes de control de tráfico en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

David Coronado, director de Puentes Internacionales y Desarrollo Económico, aseguró que después de meses de coordinación con las agencias, están listos para abrir mañana lunes.

“Tenemos meses hablando y coordinando con la Policía de El Paso para estar preparados para esta reapertura de puentes”, dijo Coronado.

“Lo que tenemos planeado es incrementar el número de agentes presenciales en los puentes tanto en el puente Stanton como en el puente Zaragoza”, añadió.

El director explicó que, anteriormente, en tiempos pre-pandémicos, los oficiales sólo estaban presentes los jueves, viernes y sábado y únicamente en horas pico.

“Pero ya con esta reapertura y con los niveles de tráfico, que aún no sabemos cuánto va a ser, estamos pensando en hacer llegar oficiales a los puentes de lunes a sábado. Vamos a incrementar los días, las horas y el número de oficiales. Queremos agregar alrededor de 8 oficiales en el puente Stanton y un número similar en el puente Ysleta”, explicó.

La idea es tener un control de tráfico que cruza a la calle Stanton en todos los sentidos para que no corten la línea y para que no haya accidentes. No sólo van a ser oficiales de Policía sino también vamos a poner barreras y contenedores. Son sistemas de tráfico que van a ayudar a los usuarios y prevenir problemas”, añadió.

En cuanto al puente de Ysleta aseguró que tendrá oficiales para evitar que bloqueen las intersecciones y en las salidas del freeway.

“Los hemos planeado durante varias semanas y ya este lunes vamos a poder activarlos”, dijo.

CBP también tendrá un plan

Coronado precisó que el programa será muy similar con CBP.

“Se recaban los fondos de los puentes y esos fondos se recaudan para poder fondear las horas extras de los oficiales”, dijo Coronado.

“Los oficiales van a estar presentes en horas extras, no van a estar en su horario regular. Esto es aparte. No vamos a tener que jalar a gente de su rutina cotidiana y esto es en adición a sus horarios normales”, agregó.

Control en construcciones

En cuanto a las construcciones del puente de las Américas, también se planea gestionar las áreas de congestión.

“A finales de diciembre ya va a estar terminado. Sin embargo, aún falta para eso. Por lo pronto, tenemos contemplado continuar apoyando a los que están cruzando con más agentes de Policía”, comento Coronado.

“El tráfico aquí es más alto de lo normal pero nuestro plan con los ocho agentes es tener un agente en cada intersección desde el puente hasta la avenida Paisano. Es un área que causa problemas y el plan es tener presencia en cada lugar donde se puedan causar problemas de confusión o tráfico”, finalizó.

Fondos serán para:

1. Control de tráfico en puentes

2. Horas extras de CBP y agentes de EPPD

3. Proyectos de infraestructura en los puentes y otros servicios