Usar cubrebocas, ‘decisión personal’

Después de dos años de pandemia, el riesgo comunitario de Covid-19 en el Condado de El Paso se redujo a “medio”, mientras que las autoridades ahora aseguran que utilizar el cubrebocas es sólo una decisión personal.

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) cuando el semáforo epidemiológico se encuentra en esta posición, ya no recomiendan el uso de máscaras en interiores para la mayoría de las personas.

Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, dijo que ahora el uso de las máscaras faciales o cubrebocas es una “decisión personal” que cada paseño deberá tomar según su situación de salud.

“Es el espacio más grande que hemos tenido y que no hemos visto otros peligros y otros virus”, dijo Samaniego.

“Creo que si no regresamos a la normalidad en algún momento se quita el incentivo. La gente piensa que va a usar la mascarilla toda la vida y comienzan a deprimirse y sentirse rebeldes por no utilizarla”, comentó.

Samaniego dijo que, a pesar de que las condiciones de contagio de Covid-19 han cambiado y ahora es más seguro acudir a lugares sin cubrebocas, aún recomienda cargar uno y “tenerlo a la mano”.

Yo le recomiendo a la gente que no tire los cubrebocas y estar pendiente si hay otro movimiento o vamos a un mal camino”, agregó.

“Pero si están a gusto, si tienen las dos vacunas y el ‘booster’ (refuerzo), que se sientan tranquilos de estar en una vida más normal. Es una decisión personal”, aseveró.

El juez añadió que es necesario estar consciente de que pueden existir lugares donde es necesario utilizar la máscara facial.

“He estado en eventos de 800 personas y donde yo soy el único que tiene. La idea de quitarla es muy fuerte ahorita y la gente ya quiere un logro”, dijo.

“Lo único que les digo es que la tengan a la mano de manera que, si la necesitan o se sienten incómodos, puedan ponérsela”, agregó.

Samaniego dijo que ya no será necesario dialogar con los negocios y restaurantes ya que ellos podrán evaluar sus situaciones personales.

“Ahorita pienso que cada negocio lo va a evaluar con sus empleados porque es una decisión de negocios, pero no pueden arriesgar a sus empleados”, afirmó.

“Ahorita están limitados y si necesitaban 10, sólo tienen 6 personas. Si se enferma una, el personal se reduce a la mitad. Es una decisión de negocios”, insistió.

El juez dijo que la comunidad tiene la responsabilidad de tomar su decisión y elegir el uso del cubrebocas a partir de su salud y su estado de vacunación.

“Si ellos tienen la vacuna y tienen el ‘booster’ y tienen un ambiente donde se sienten a gusto, es su decisión”, dijo.

“Hay que usar el juicio. Va a llegar un tiempo en que ya no la vamos a usar. Todavía no llega ese tiempo, todavía hay gente pero ya es menos. Es una decisión personal, si tienen riesgo, si tienen diabetes o cáncer. Y que no se arriesguen, especialmente gente arriba de 60 años”, finalizó.

A discusión en EPISD

Por su parte, Gustavo Reveles, vocero del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) dijo que la Junta Directiva se encuentra en pláticas para dar nuevas instrucciones, luego de que los alumnos vuelvan a las clases.

“Estamos planeando las recomendaciones. Ahora los alumnos están de vacaciones de primavera pero seguro para cuando vuelvan ya habremos decidido”, dijo el vocero.

Las autoridades recomiendan a la comunidad continuar alerta de la situación del Covid-19 y tomar decisiones responsables en cuanto a las medidas de seguridad.