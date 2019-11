Urgen en cumbre a aprobar NAFTA 2.0

Más de 200 líderes, políticos y de negocios, de ambos lados de la frontera, se dieron cita ayer para tomar parte de las pláticas y paneles que se ofrecieron en la Cumbre Fronteriza 2019, donde el tema principal fue la urgencia de aprobar el nuevo tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (United States–Mexico–Canada Agreement, USMCA).

La importancia del comercio binacional y cómo la relación que mantiene Estados Unidos con México contribuye a que se sigan exportando productos entre ambos países de manera exitosa, la comunidad transfronteriza, la economía en la frontera México – EU, y las cadenas de valor como medio para mejorar las políticas migratorias fueron algunos de los temas que abordaron los distintos oradores de la U.S.-Mexico Border Summit, como se le conoce en inglés.





USMCA, una necesidad





“Necesitamos pasar el USMCA porque es importante para nosotros en una perspectiva global que ha funcionado bien entre Canadá, Estados Unidos y México”, dijo el ex gobernador de Florida, principal orador de la edición 2019 de la Border Summit.

“Los lazos entre Estados Unidos y México han moldeado mi vida personal y política. América del Norte es más fuerte, más rica y más segura debido a los lazos económicos, familiares y culturales entre nuestras naciones”, afirmó Bush.

De acuerdo con cifras presentadas por el ex gobernador, el comercio entre los Estados Unidos y México pasó de 150 billones de dólares en 1993 (antes del NAFTA, el tratado comercial vigente) a unos 750 billones actuales.

“Los números hoy serían mucho menores, la inversión se habría dirigido a países asiáticos como China, e incluso El Paso no tendría la prosperidad actual (sin acuerdo de libre comercio) y habría mucha más gente intentando cruzar hacia los Estados Unidos”, dijo.

El congresista texano Will Hurd destacó que el debate en cuanto al libre comercio entre ambos países ya no es si debe o no firmarse un acuerdo, sino qué cambios se requieren y cómo implementarlos, en lo que .

“En el 2016 la conversación que se manejaba era si deberíamos tratar lo del libre comercio con México y Canadá, mientras que hoy en día el debate es entorno a la aplicación laboral y sabemos que el presidente de México ganó su elección porque quería una reforma laboral, lo que nos evita traerlo a votación para poner al frente esta preocupación sobre las condiciones laborales”, dijo el congresista Will Hurd.

Hurd añadió que el USMCA –también conocido como NAFTA 2.0– trae un futuro prometedor tanto para los dos estados (Texas y Chihuahua), como para ambos países. También sostuvo que el 2016 se cometió el error de dejar de dialogar acerca del acercamiento y la gran relación que hay, no sólo entre los Estados Unidos y México sino también con Canadá.





Promover el

consumo fronterizo





“Es muy importante destacar que estamos usando bienes norteamericanos para servir al mercado norteamericano y esto tiene que ver con lo que quiere y busca el consumidor y eso es la rapidez y la disponibilidad de productos”, dijo Emilio Cadena, presidente de Grupo Prodensa, otro de los oradores.

Agregó que cree que el acuerdo del tratado de libre comercio que está en proceso de aprobación (por los legisladores de los tres países) es el mejor para el estatus socio-político de negocios y económico que hay actualmente y que le agradan las regulaciones que se imponen en cuanto a condiciones laborales y en medio ambiente, pero que se debe hacer aun más para promover el consumo fronterizo.

Cadena enfatizó que se tiene el potencial de hacer crecer la economía y que México es el sector más atractivo en cuanto a negocios para los Estados Unidos.

En el panel también se impulsó que preste mayor atención a las personas que actualmente están desempleadas, pues los Estados Unidos es un lugar con muchas oportunidades de crecimiento y emprendimiento, dijeron.





[email protected]