Urgen a paseños a ser parte de redistritación

La Corte de Comisionados del Condado de El Paso y el Concejo municipal de El Paso se están preparando para la tarea decenal de rediseñar los límites políticos de los distritos en función de los datos del Censo de los Estados Unidos, una medida que podría afectar a los votantes que elijan para representarlos durante la próxima década.

Los límites se vuelven a trazar para las entidades locales, estatales y federales cada 10 años después de la publicación de los datos del censo.

La Ciudad y el Condado están en el proceso de nombrar miembros para sus respectivas comisiones que establecerán nuevos mapas de límites.

“Puede ser muy polémico y hay muchos intercambios y negociaciones porque las personas en los comités o las comisiones tienen sus propias ideas sobre dónde se deben trazar los límites”, dijo Carmen Rodríguez, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes del comité de distritación local.

Rodríguez dijo que su comité desarrollará de forma independiente recomendaciones de mapas basadas en la retroalimentación de ciudadanos individuales, asociaciones y organizaciones de vecinos para que haya más transparencia y para evitar distritos manipulados.

“Tratamos de defender nuestros mapas y por qué creemos que son válidos y por qué creemos que deberían adoptarse”, dijo Rodríguez.

Aunque la población de El Paso creció a un ritmo históricamente lento en la última década, es probable que los distritos electorales de la ciudad y el condado cambien mucho para la próxima ronda de elecciones. Los resultados del censo probablemente mostrarán un alto crecimiento en partes del Este y Noroeste de El Paso, y disminuciones de población en las partes centrales de El Paso.

Rodríguez dijo que su grupo está entrevistando a miembros de la comunidad en preparación de sus recomendaciones para la Ciudad y el Condado.

Pero la Ciudad y el Condado aún están a meses de celebrar reuniones comunitarias debido a las demoras causadas por la pandemia de Covid-19.

La Oficina del Censo originalmente planeó entregar los datos de la redistribución de distritos a los estados para fines de marzo, pero en su lugar proporcionará los datos para fines de septiembre, según documentos de la Ciudad.

A nivel de ciudad

El Concejo de la Ciudad de El Paso debe nombrar miembros para su Comisión de Distritación antes del 1 de septiembre. Cada miembro del Cabildo y el alcalde nombrarán a un miembro.

La regidora Cassandra Hernández, que representa al Distrito 3, fue miembro del personal de los representantes de la Ciudad durante el último proceso de redistribución de distritos en 2010 y dijo que obtuvo información valiosa que utilizará esta vez.

“En cuanto a las lecciones aprendidas sobre la redistritación, la aportación y la participación públicas realmente serán vitales y críticas”, dijo.

Hernández dijo que la Ciudad deberá ser creativa para hacer correr la voz a la comunidad durante la pandemia en curso y anticipa un híbrido de reuniones virtuales y en persona durante todo el proceso.

También dijo que será fundamental que las personas adecuadas sirvan en la comisión, pero dijo que los habitantes de El Paso deben expresar cualquier inquietud que puedan tener sobre las posibles personas designadas.

“El Concejo municipal realmente necesita encontrar representantes que comprendan la identidad de nuestros distritos y la sensibilidad cultural, así como los niveles de ingresos entre algunas de estas áreas”, dijo Hernández. Eso ayudará a evitar que se rediseñe un distrito que sólo representa ciertos sectores del área que pueden tener niveles más altos de ingresos.

La representante de la Ciudad Alexsandra Annello, que representa al Distrito 2, dijo que la redistribución de distritos es una forma crucial de empoderar a los vecindarios y garantizar que la representación no se incline en una dirección u otra.

“Es muy importante que eso no se haga a ningún nivel, pero especialmente a nivel local. Realmente creo que trazar líneas que ayuden a las personas que los representan es realmente lo más importante”, dijo Annello.

La Ciudad debe seguir las pautas federales y estatales para los planes de distrito que incluyen mantener límites geográficos identificables, contener comunidades de interés en distritos únicos, evitar dividir vecindarios y contener distritos electorales completos. La Ciudad también debe mantener distritos de aproximadamente el mismo tamaño. Tampoco puede haber retroceso en la capacidad de las minorías para participar en el proceso electoral y no puede haber fragmentación de las comunidades minoritarias o empaquetamiento de votantes minoritarios.

La comisión comenzará a reunirse dos veces por semana una vez que se hayan publicado los datos del censo.

A nivel de condado

El comisionado del Condado de El Paso, David Stout, dirigió un esfuerzo para crear una comisión asesora ciudadana independiente para el proceso de redistritación.

“Va a ser fantástico para el Condado poder realmente llevar el proceso de redistribución de distritos fuera de nuestras propias manos y ponerlo en manos de un comité más independiente”, dijo Stout.

La comisión estará formada por 11 miembros nombrados por el juez del Condado y los cuatro comisionados. El presidente de la Comisión de Ética del Condado de El Paso también servirá. Los miembros tendrán la tarea de desarrollar los mapas para los comisionados y los precintos del juez de paz que permanecerán en su lugar durante 10 años.

“Somos un poco diferentes a las ciudades (en el sentido de que) podemos crear un comité asesor, pero al final, nosotros como comisión todavía tenemos que ser el organismo que aprueba los mapas”, dijo.

Stout dijo que debe haber una gran participación pública.

“Uno de los propósitos principales por los que queríamos hacer esto aquí en el Condado es asegurarnos de que no haya manipulaciones y asegurarnos de que el proceso no sea partidista, que no esté influenciado por personas como yo o mis colegas”, dijo Stout. “Ayuda a que el proceso sea más transparente. Creo que ayuda a que el proceso sea más creíble”.

La comisión comenzará a reunirse en junio.