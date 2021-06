Urge Kamala a despolitizar la crisis migratoria

Associated Press

Atacada tanto por la derecha como por la izquierda, la vicepresidenta Kamala Harris visitó El Paso en un viaje relámpago de poco más de cuatro horas, en el que hizo un llamado a terminar con la “retórica” política y dejar la pelea interna sobre la inmigración.

El tema se ha transformado en la gran asignatura pendiente de la administración Biden, quien nombró a Harris como la encargada para resolverlo.

“La inmigración no puede reducirse a un asunto político”, dijo Harris a los reporteros al final de su viaje por El Paso. “Estamos hablando de niños, estamos hablando de familias, estamos hablando de sufrimiento. Y nuestro enfoque debe ser significativo y efectivo”.

Por una parte, los republicanos critican las políticas migratorias de Biden, calificándolas de laxas, y por otra los liberales aseguran que el presidente mantiene las duras reglas de su antecesor.

Tras visitar de sorpresa el puerto fronterizo Paso del Norte –ubicado en el puente del Centro–, Harris reiteró que se ha enfocado en resolver las causas de la inmigración a miles de millas de distancia, en México y Centroamérica. La vicepresidenta ha sido criticada por no haber visitado antes la frontera.

“Mi viaje a Guatemala y México fue para atacar las causas de raíz”, dijo Harris antes de abordar el avión que la llevó a California.

“Las historias que he escuchado y la interacción que tuvimos hoy refuerzan la naturaleza de esas causas profundas: una falta de oportunidades económicas, muchas veces violencia, corrupción e inseguridad”, señaló.

La vicepresidenta Harris cerró su visita a El Paso con una conferencia de prensa en el aeropuerto para dar un breve resumen de su visita y reconocer “progreso” que ha tenido la situación migratoria en el país.

“Creo que la mayoría de la gente no quiere salir de casa y cuando lo hacen es porque o están huyendo de daño o porque no pueden satisfacer las necesidades de sus familias”, dijo la vicepresidenta.

“Por lo que he visto hasta ahora, yo lo llamo progreso. No es exactamente donde queremos estar, pero hemos progresado desde el año pasado por la dedicación y los esfuerzos”, precisó.

Harris agradeció la conversación con los líderes para reconocer lo que está sucediendo en la frontera y pidió no perder de vista la humanidad.

“Reconozcamos con un sentido de humanidad que estos asuntos deben ser abordados de una manera informada por la realidad para abordar problemas y solucionarlos de la manera más constructiva y productiva”, dijo la vicepresidenta.

Harris se comprometió, junto con el presidente Biden, a informar los avances trimestrales del sistema de inmigración y atacar las “causas de raíz”.

“El presidente y yo estamos absolutamente comprometidos a garantizar que nuestro sistema de inmigración sea trimestral y humano. Y creo que estamos haciendo un gran progreso al respecto” dijo.

De entrada por salida

La vicepresidenta llegó a la ciudad este viernes a las 8:02 am, tiempo local, para visitar el Centro de Procesamiento de Migrantes administrado por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La funcionaria federal bajó de un avión oficial junto con sus invitados, donde explicó brevemente que consideraba que este es el momento justo para visitar la frontera. Kamala fue acompañada por el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, el senador Dick Durbin –demócrata por Illinois– y la congresista paseña Verónica Escobar.

A las 8:15 am, el convoy de la vicepresidenta dejó el aeropuerto de El Paso y se trasladó al Centro de Procesamiento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras departir con los agentes y cuestionarlos sobre su trabajo, Harris señaló que han hecho “avances increíbles” en corto tiempo y los felicitó por su esfuerzo.

En el centro de detención, se reunió con cinco niñas centroamericanas, de 9 a 16 años. También habló con los agentes sobre cómo estaban usando la tecnología para agilizar la admisión de migrantes.

“Ustedes han hecho avances increíbles en los últimos meses”, les dijo a los agentes.

Posteriormente hizo una visita no programada al puente Paso del Norte, donde verificó la manera en que se procesa a los solicitantes de asilo y vio en acción a los agentes que inspeccionan a quienes cruzan de México.

“Heredamos una situación difícil”, dijo Harris durante una reunión con organizaciones religiosas, así como con proveedores de refugios y servicios legales.

Añadió: “En cinco meses hemos avanzado, aún queda más trabajo por hacer, pero hemos avanzado”.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que su prioridad es ocuparse de la seguridad y la gestión de nuestra frontera.

“Como todos saben, enfrentamos desafíos importantes en marzo; hemos logrado un progreso extraordinario. Espero poder compartir con la vicepresidenta el progreso que hemos logrado, el trabajo que queda por hacer”, dijo.

El senador Durbin añadió que la inmigración es un elemento crítico en la historia y el futuro de los Estados Unidos y que uno de los mayores desafíos es que el Congreso no ha logrado aprobar ningún cambio significativo en las leyes de inmigración en 35 años.

“Tenemos un sistema de inmigración roto. Mucha gente se queja de ello, pero le corresponde al Congreso hacer algo al respecto”, cementó Durbin.

“Como presidente del Comité Judicial del Senado, me tomo esa responsabilidad muy en serio. Me alegro de estar de regreso en El Paso. Me alegro de estar aquí con la vicepresidenta. Me alegra que esté tomando la iniciativa, bajo la dirección del presidente Biden, para que podamos dar una mirada honesta al desafío de la inmigración hoy”, añadió.

La congresista Verónica Escobar agradeció a la administración por estar “dispuesta a abordar los grandes desafíos” que el país ha enfrentado durante décadas.

“Dispuesta a abordar los desafíos de una manera significativa, reflexiva, estratégica y compasiva. Y eso significa comenzar con las causas fundamentales y comprender qué es lo que aleja a las personas de sus hogares, qué las hace llegar a la puerta principal de nuestra nación”, dijo Escobar.

Finalmente, Harris dijo que la realidad es que tenemos que lidiar con las causas y tenemos que lidiar con los efectos.

“Entonces, estar en Guatemala, estar en México –hablar con México como socio, francamente, sobre el tema– se trataba de abordar las causas (…) Y por eso me alegro de estar aquí. Siempre fue el plan venir aquí. Y creo que vamos a tener un día bueno y productivo”, dijo.

En los últimos días se le había criticado por no visitar la frontera y privilegiar el visitar las capitales de Guatemala y México antes de estar en la región. Los medios de comunicación cuestionaron su visita a El Paso, asegurando que fue programada debido a que el ex presidente Donald Trump estará la semana próxima en Del Río, Texas, acompañado del gobernador texano Greg Abbott para criticar el enfoque de la administración Biden a la crisis fronteriza.

“El plan siempre fue venir aquí, a El Paso, donde comenzó la desastrosa política de separación de familias”, dijo la vicepresidenta.

Harris finalmente culminó la conferencia de prensa, saludó en lo alto de los escalones y entró en el avión. Despegó a las 12:28 pm hora local con dirección a California.