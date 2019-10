Urge Castro sumar este mes $800 mil en recaudaciones

Austin— El candidato presidencial demócrata Julián Castro está amenazando con terminar su campaña si no recauda $800,000 para fin de mes, diciendo que tiene “una gran necesidad de recursos financieros para continuar”.

Castro, quien fuera secretario federal de Vivienda y alcalde de San Antonio, sigue los pasos del rival Cory Booker mientras lucha por llegar a la etapa de debate de noviembre, que Castro describió anteriormente como un objetivo de vida o muerte para sus aspiraciones políticas. Booker, un senador federal de Nueva Jersey, dio a entender el mes pasado que abandonaría la carrera si no recaudaba $1.7 millones en 10 días, un objetivo que terminó alcanzando.

Castro anunció el objetivo de $800,000 en un correo electrónico a sus partidarios el lunes por la mañana, insistiendo en que no era “un truco para recaudar fondos: es la transparencia y la honestidad que les he prometido desde que ingresé a esta carrera”.

“Nuestra campaña enfrenta su mayor desafío hasta el momento”, dijo la gerente de campaña de Castro, Maya Rupert, en un comunicado. “El secretario Castro ha llevado a cabo una campaña histórica que ha cambiado la naturaleza de las elecciones de 2020 y ha impulsado al Partido Demócrata a una serie de grandes ideas. Desafortunadamente, no vemos un camino hacia la victoria que no incluya la etapa de debate de noviembre: y sin un aumento significativo en nuestra recaudación de fondos, no podemos hacer ese debate”, agregó.

Si bien el último trimestre de recaudación de fondos fue el mejor de Castro hasta el momento, recaudó $3.5 millones, continuó gastando mucho, reduciendo su total de efectivo disponible a solo $672,000, peligrosamente bajo para una campaña rumbo a la Casa Blanca.

Si bien la campaña de Castro dice que tiene los 165 mil donantes necesarios para el debate de noviembre, no ha avanzado en el requisito de encuestas adicionales: 3% en cuatro encuestas o 5% en dos encuestas en los estados de votación anticipada. El otro tejano en la carrera, Beto O’Rourke, está en una posición similar, con sólo una encuesta de calificación. Si bien no ha emitido ninguna amenaza para abandonar el concurso, su campaña anunció a principios de este mes que necesitaba recaudar $2 millones en seis semanas para financiar esfuerzos críticos de publicidad y organización.

La fecha límite para calificar para el próximo debate es el 13 de noviembre. Está programada para el 20 de noviembre en Georgia.

El lunes por la tarde, O’Rourke reiteró que confía en que estará en la etapa de debate de noviembre y sugirió que no terminará su campaña si no califica.

“Estoy planeando calificar para el próximo debate ... y me quedaré en la contienda”, dijo O’Rourke en una entrevista con CNN. “Estoy en esto para ganar”, agregó.