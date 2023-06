Unión de crédito de NM compra banco en esta región

La Unión de Crédito Nusenda (la más grande de Nuevo México) dijo el martes que planea adquirir Western Heritage Bank, con sede en Las Cruces, una medida que aumentará la presencia de la cooperativa de ahorro y crédito más grande del estado en el sur de Nuevo México y Texas.

Nusenda, que no reveló el costo de la adquisición, dijo que espera que el acuerdo se complete a finales de este año o principios de 2024.

PUBLICIDAD

Una vez completada, la adición de las sucursales de Western Heritage (tiene una en Las Cruces, una en Deming y cuatro en El Paso) elevará el recuento de ubicaciones de Nusenda a 29, y será su primera incursión de sucursales en Texas.

Las seis sucursales de Western Heritage también cambiarán su nombre a Nusenda, dijo el portavoz Eric Harrison.

La adquisición pendiente de Western Heritage sigue a la expansión de Nusenda hacia el sur de Nuevo México hace dos años, cuando abrió su primera sucursal en Las Cruces cerca de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU).

“La combinación de nuestras dos instituciones centradas en la comunidad que comparten creencias similares sobre el servicio al cliente, el impacto en la comunidad y el bienestar de los empleados será beneficiosa para los miembros de Nusenda Credit Union y para los clientes de Western Heritage Bank en la región de Borderplex”, dijo el presidente y director ejecutivo de Nusenda, Joe Christian, en un comunicado. “Nuestras culturas están fuertemente alineadas y compartimos el enfoque de poner a las personas primero”.

La cooperativa de ahorro y crédito ha aumentado constantemente su base de miembros en el área, con más de 6 mil 500 miembros entre Las Cruces y Texas, y cuando se agregue la base de clientes de Western Heritage, Nusenda tendrá aproximadamente 7 mil 500 nuevos miembros. En conjunto, Nusenda estima que tendrá más de 260 mil miembros una vez que se complete la adquisición.

Nusenda, con sede en Albuquerque, continuará operando como una cooperativa de ahorro y crédito sin fines de lucro propiedad de sus miembros.

Las cooperativas de ahorro y crédito que adquieren pequeños bancos comunitarios es una tendencia creciente en los Estados Unidos, dijo Jim Volk, un banquero de El Paso desde hace mucho tiempo que hace varios años lideró un grupo de inversionistas que revivió el Western Heritage Bank, entonces en crisis. Es presidente del holding del banco, New Mexico First Financial, y forma parte de la junta directiva del banco.

Las cooperativas de ahorro y crédito no tienen “tantas cargas regulatorias como los bancos” y no tienen la presión de generar ganancias para los accionistas porque las cooperativas de ahorro y crédito son propiedad de sus miembros y pueden obtener un rendimiento menor de sus activos, dijo Volk.

Las cooperativas de ahorro y crédito devuelven las ganancias a los miembros a través de tarifas reducidas, tasas de préstamo más bajas y tasas de ahorro más altas.

Los activos de ambas instituciones financieras han demostrado ser sólidos en los últimos años. Los activos de Nusenda ascienden a más de $4 mil millones y los de Western Heritage a aproximadamente $338 millones. Eso le ha valido a Nusenda y Western Heritage calificaciones de 5 estrellas de BauerFinancial Inc.

Gran cambio

Para Nusenda, que se fundó en 1936 como Albuquerque Public Schools Federal Credit Union, éste es el primer gran cambio para la empresa desde 2013, cuando se fusionó con New Mexico Energy Federal Credit Union.

Harrison dijo que Nusenda y Western Heritage comenzaron las conversaciones “hace varios meses y descubrieron que compartimos culturas muy similares y lugares y ofertas complementarias”.

“Esto es beneficioso tanto para nuestras organizaciones como para las personas a las que servimos”, dijo Greg Cory, presidente y director ejecutivo de Western Heritage, en un comunicado. “Estamos entusiasmados de brindar recursos adicionales a nuestros clientes y planeamos continuar con nuestra tradición de servir a nuestras comunidades locales”.

Los propietarios de Western Heritage decidieron vender el banco porque no es lo suficientemente grande como para funcionar de manera eficiente en el entorno regulatorio actual, dijo Volk.

El banco creció sustancialmente en 2018 cuando adquirió las tres sucursales de El Paso de Pioneer Bank, una pequeña cadena bancaria de Nuevo México.

“Tratamos de hacer otras adquisiciones y fusiones, y no funcionó”, dijo Volk.

newsroom@diariousa.com