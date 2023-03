Unión binacional ayudó a manejar el Covid en la frontera

Tres años después, la Dra. Sophia Selene Torres Valdez aún recuerda vívidamente cómo la escasez de vacunas devastó a Ciudad Juárez en el pico de la pandemia de Covid-19.

Dentro del hospital público de Juárez donde trabajó en 2020, los pacientes con Covid estaban siendo tratados en sillas alineadas en los pasillos de la sala de emergencias. Familias enteras ingresaban a los centros médicos como pacientes. Los cuerpos se amontonaban en las morgues.

“Fue como lo que viste en las noticias que sucede en Europa”, dijo Torres, directora de unidades médicas de la Federación Mexicana de Asociaciones Privadas (FEMAP). “Estaba pasando de la misma manera en Juárez. Estábamos abrumados. Como médico, veíamos al trabajador, a sus hermanas, a su esposa y a sus padres y todos morían”.

Mientras tanto, a unas pocas millas al otro lado de la frontera en El Paso, las dosis de vacunas caducaban y se tiraban, lo que provocó el inicio de una asociación internacional única de vacunación. Las agencias locales sin fines de lucro (ONG), las asociaciones cívicas y las agencias gubernamentales trabajaron juntas en los primeros días de la pandemia de 2020 para lograr una tasa de vacunación del 85% entre los 1.5 millones de habitantes de Juárez.

Hoy, tres años después de que la pandemia azotara la región fronteriza Sur, repasamos las estrategias y los éxitos para inocular a los residentes –desde transportar a los trabajadores de la manufactura a través de la frontera hasta formar una “colonia de hormigas” transfronteriza para compartir los suministros de vacunas– puede proporcionar un modelo de cómo las ciudades fronterizas pueden manejar de manera efectiva futuras crisis de salud pública. También puede ofrecer información sobre cómo detener el aumento actual en los casos de Covid-19 a medida que continúan surgiendo nuevas variantes.

“Al estar tan cerca de El Paso y de los Estados Unidos… estábamos tan cerca de las vacunas, pero tan lejos de tener acceso a ellas”, dijo Luis Mendoza, director de operaciones de Fundación Paso del Norte. “Queríamos que las dosis pudieran llegar primero a las comunidades y a los barrios más pobres. Eso trajo muchos desafíos para lograr que las personas accedieran a las inyecciones más rápido. Estábamos muy atrasados en comparación con Estados Unidos en la obtención de la vacuna”.

En Juárez, las dosis estuvieron disponibles por primera vez para los trabajadores médicos de primera línea de las instituciones públicas desde que el gobierno acordó mantener los hospitales privados libres de pacientes con Covid. Había pocas vacunas disponibles para la población general.

“La primera inyección que se usó fue Pfizer, pero no había suficientes”, dijo Torres en una entrevista en español. “Dependíamos de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le daba a cada país. Muchos de nuestros trabajadores de la salud perdieron la vida durante la pandemia”.

En mayo de 2021, la administración Biden comprometió 80 millones de dosis para uso global, incluidos 60 millones de AstraZeneca y 20 millones de vacunas aprobadas en EU. Juárez pudo acceder a las inyecciones de Pfizer BioNtech, AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V y CanSino.

“Las vacunas se enviaban a la Ciudad de México y el presidente las mandaba en aviones militares a los aeropuertos de las principales ciudades del país”, señaló Torres. “Luego se distribuyeron. Los militares posteriormente transportarían las inyecciones a los sitios donde fueron administradas por el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)”.

En México, todos los adultos empleados son elegibles para los servicios del programa federal IMSS, que ofrece servicios de salud, asistencia médica y servicios sociales.

Obtener la información de las personas y los fondos necesarios

Un héroe inesperado de la pandemia en la ciudad fue el sitio web de texto sin formato juarezcovid19.com, que ofreció información local verificada en tiempo real sobre vacunas para ayudar a las personas a llegar a donde necesitaban ir.

“Lo usamos como un centro de información”, señaló Mendoza. “Actualizamos a diario. Tuvo tanto éxito que se convirtió en el sitio web más importante del Norte de México”.

Mendoza agregó que la facilidad de uso contribuyó a recibir un exceso de 150 mil clics diarios.

El sitio fue financiado a través del Fondo Auxilium de la Fundación Paso Del Norte, que recaudó 3 millones de pesos, o alrededor de $160 mil, en cuestión de semanas.

Los encargados del sitio web, dijo Mendoza, buscarían información en las páginas web oficiales del gobierno y la harían fácil de digerir. El sitio web de texto sin formato también se diseñó para que fuera fácilmente accesible para quienes tenían planes de datos bajos en sus teléfonos celulares o no tenían acceso a Wi-Fi confiable.

“La mayor parte está basada en texto”, agregó. “La información fue muy limpia. Hicimos eso para las primeras dosis, los refuerzos y las campañas posteriores que ocurrieron en la comunidad”.

Una vez que las vacunas estuvieron disponibles para su distribución en México, surgió un nuevo desafío al tratar de hacer llegar la dosis a quienes la necesitaban.

“El gobierno presupuestó para la compra de las vacunas, y no tenían dinero para el resto de lo que viene con una campaña de vacunación”, dijo Mendoza. “Tenían personal de salud para aplicar las vacunas, pero no tenían alimentos ni equipos ni insumos”.

Los hospitales públicos servían como sitios de vacunación, pero cuando Mendoza y otros miembros del fondo se reunieron con funcionarios del gobierno, se dieron cuenta de que se necesitaban nuevos sitios.

“Algunas empresas y líderes de Juárez tenían grandes puntos que funcionaban como sitios de inoculación”, dijo Mendoza. “Ayudamos con recursos, suministros, alimentos para los voluntarios, agua, saneamiento y todos los suministros en los que realmente no piensas”.

El fondo duró desde 2020 hasta principios de 2022 y ayudó a administrar alrededor de 2.1 millones de vacunas en la vecina ciudad.

Reconocer quiénes son los socios naturales en un tema, ya sean fundaciones o líderes comunitarios, puede ayudar a abordar mejor los problemas que afectan a una comunidad en el futuro, según Mendoza.

“Si encuentra a sus socios naturales y establece una asociación muy específica, podemos responder muy rápido”, dijo. “Si algo así vuelve a suceder, sabemos que vamos a necesitar recursos monetarios y recursos humanos. Para encontrarlos, necesitaremos encontrar estas asociaciones naturales y hacer algo con ellas muy rápidamente”.

En Juárez, la mayor actividad económica de la ciudad está en las plantas de fabricación maquiladoras. “Tuvimos que acercarnos a ellos”, señaló.

Vacunación masiva de los empleados de manufactura

Ciudad Juárez alberga cientos de maquiladoras, la mayoría propiedad de empresas estadounidenses. Los ejecutivos de EU presionaron a México para que reabriera estas plantas al principio de la pandemia para aliviar los problemas de la cadena de suministro.

Torres, quien también trabaja como jefe de la sala de emergencias del IMSS, dijo que los brotes de Covid-19 en las maquiladoras detuvieron la producción y provocaron que muchos fabricantes cerraran sitios.

“Hubo brotes en las maquilas y no había vacunas disponibles”, dijo. Mientras tanto, “la gente de El Paso no quería vacunarse. Las dosis se estaban echando a perder y queríamos inocularnos”.

El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, junto con otros líderes del condado, vieron los esfuerzos de Juárez y decidieron ayudar.

“Necesitamos mostrarles a nuestros vecinos del Sur que queremos que vengan aquí lo antes posible”, dijo Samaniego previamente a El Paso Matters sobre la decisión de la ciudad de vacunar a los trabajadores de las maquiladoras. “Cuando hablamos de normalidad, no va a ser normal hasta que nuestra relación con Juárez y Chihuahua vuelva a ser como antes. La inmunidad colectiva en un lugar y no en el otro no tiene sentido”.

El Paso, al igual que el resto del estado de Texas, experimentó una disminución de la demanda de dosis una vez que aproximadamente el 66% de los habitantes de EP fueron inoculados, según cifras del Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS) en ese momento. Mientras tanto, en Juárez, menos del 30% de la población había recibido la dosis a finales de junio de 2021, informó el Dallas Morning News.

“Un pequeño río nos separa”, dijo a El Paso Matters en mayo el Dr. Manuel De La Rosa, vicepresidente de divulgación y participación comunitaria en el Texas Tech Health Sciences Center en El Paso. “Compartimos la misma enfermedad, pero no tenemos el mismo acceso a los medicamentos ni a la vacuna. Creo que no vamos a alcanzar la inmunidad colectiva en la región hasta que no vacunemos a todo el valle (Paso del Norte)”.

En julio de 2021, en el Puerto de Entrada Marcelino Serna en Tornillo-Guadalupe, se inició un esfuerzo para vacunar a 50 mil trabajadores de maquiladoras de Juárez. Las dosis procedían de un excedente de vacunas de Johnson & Johnson en posesión del condado de El Paso, algunas de las cuales expirarían en una semana.

“Trabajadores de las maquiladoras en México fueron trasladados en autobús a la frontera México-Estados Unidos”, dijo la Dra. Stephanie Woods, decana de la Escuela de Enfermería Gayle Greve Hunt del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas en El Paso. “Los trabajadores desembarcaron y se alinearon para ser vacunados. Luego regresaron al autobús donde había un trabajador de salud mexicano que los monitoreaba mientras regresaban a las maquilas”, a sólo media hora de distancia.

La meta era administrar 2 mil 500 dosis diarias en el sitio, cuya operación costó alrededor de $500 mil y fue financiada por la asociación de la industria maquiladora Index Juárez. El precio de la etiqueta no incluía las vacunas, que el DSHS proporcionó sin cargo.

En una campaña de 20 días, se administraron 35 mil 500 vacunas monodosis de Johnson & Johnson a trabajadores de maquiladoras en una zona neutral en el puente internacional Tornillo-Juárez, gracias a una colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Alrededor de 40 estudiantes de enfermería y 10 estudiantes de medicina pasaron el día inmunizando a cientos de trabajadores, dijo Woods. “Los estudiantes de enfermería siempre están listos… para hacer lo que puedan para mejorar la salud de la región. Cuando los países actúan en asociación, podemos mejorar los resultados de salud en ambas naciones y más allá”.

A lo largo de la frontera entre EU y México, las ciudades se involucraron en esfuerzos transfronterizos innovadores similares para vacunar a los trabajadores de las maquiladoras de México.

A decenas de miles de trabajadores de Tijuana se les permitió cruzar la frontera a San Diego sin visas ni pasaportes para recibir dosis de inyecciones en exceso, en un programa piloto que se amplió debido a su éxito.

“Ningún patógeno, especialmente uno tan infeccioso como el Covid, respeta las fronteras hechas por el hombre”, escribieron posteriormente los expertos involucrados en el programa de San Diego en el Journal of Global Health. “Este programa es un modelo de colaboración binacional exitoso, que involucra múltiples agencias gubernamentales y no gubernamentales, que se puede aplicar a otras crisis de salud pública”. De manera similar, los trabajadores fueron transportados en autobús a través de la frontera desde Reynosa y Nuevo León hasta el condado de Hidalgo, Texas, para ser inoculados.

En Juárez, el esfuerzo de vacunación entre ambos países supuso un alivio.

“Por supuesto que ayudó”, dijo Torres. “Eran 50 mil personas más sus cónyuges y padres”.

Operación Hormiga

Más allá de estas asociaciones y campañas oficiales, los residentes de Juárez pudieron recibir vacunas a través de lo que Torres llamó Operación Hormiga: los esfuerzos de muchas personas que actuaron como una colonia de hormigas y trajeron recursos a Juárez que estaban disponibles en El Paso.

“Tenía un colega que era ciudadano estadounidense y trajo vacunas”, dijo Torres. “Así es como obtuve mi vacuna de refuerzo. Fue mucha gente la que hizo eso para ayudar con nuestros esfuerzos. Muchas personas ayudaron trayendo dosis y haciendo su parte en su microambiente”.

La frontera entre El Paso y Juárez, así como todos los pasos fronterizos entre ambos países, estuvo prácticamente cerrada durante casi dos años. A los residentes y ciudadanos estadounidenses se les permitió cruzar de regreso desde México ya que no se les podía impedir que regresaran a casa. A los titulares de visas regulares no se les permitió cruzar los puentes, pero se permitió viajar en avión con restricciones mínimas.

Los residentes de Texas y aquellos con doble ciudadanía pudieron vacunarse en El Paso, mientras que la frontera permaneció cerrada principalmente a los visitantes. Otros que tenían los medios para viajar por aire a otras ciudades de EU, aquellos con visas de viaje que podían ingresar al país si dieron negativo para Covid-19 tres días antes de su llegada, pudieron recibir las vacunas ya que muchas entidades no solicitaban documentación de residencia para inocularse.