Un Uvalde dividido no alcanza a sanar

Uvalde— Mientras el centro de atención nacional regresaba a Uvalde un año después de que un hombre armado matara a 19 niños y dos adultos en la Escuela Primaria Robb, la ciudad de 16 mil habitantes sigue profundamente dividida.

Algunos líderes cívicos han dicho que, por difícil que sea, la comunidad de Uvalde debe seguir adelante y no dejarse definir únicamente por la tragedia del 24 de mayo de 2022, el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Texas.

Para Kimberly Mata-Rubio, cuya hija Lexi, de 10 años, fue asesinada, la idea de pasar página es una falta de respeto e inimaginable, dadas las muchas preguntas sin respuesta y una investigación en curso sobre los asesinatos.

“Hay una parte de la comunidad que está lista para seguir adelante, como si toda esta situación fuera un inconveniente para ellos”, dijo Mata-Rubio en un evento del Texas Tribune el sábado en Southwest Texas Junior College, un colegio comunitario que atiende a estudiantes de Uvalde y la vasta área que lo rodea.

“No queremos que Uvalde sea recordado sólo por esta tragedia. Sólo queremos honrar a nuestros hijos y a esos dos maestros; siempre deben ser recordados”.

El tema del evento fue resiliencia, recuperación y sanación. Expertos en salud mental, líderes religiosos y defensores de la comunidad discutieron la pérdida, el dolor y el camino a seguir para Uvalde y otras comunidades que han sufrido la epidemia de violencia armada en la nación. Pero la falta de transparencia y rendición de cuentas, y la ausencia de una nueva legislación sustancial sobre armas, ha hecho que avanzar sea casi imposible, dijeron.

Junto a Mata-Rubio en el escenario del Tate Auditorium del colegio estaba Verónica Mata, cuya hija Tess, de 10 años, también murió en el tiroteo. Mata dijo que el “cierre” es imposible para las familias de los fallecidos y que la comunidad de Uvalde debe reconocer esa realidad. Para colmo de males, dijo, algunos desarrolladores han expresado dudas sobre el valor de propiedad de los edificios que ahora están adornados con murales pintados de víctimas. Los murales fueron pintados por artistas voluntarios; no está claro si estaban destinados a ser permanentes.

“¿Cómo puedes decir que estás unido en una comunidad cuando estás tratando de derribar las fotos de nuestros bebés?”, preguntó Mata.

Más que el apoyo

Aproximadamente a una hora al Oeste de San Antonio, Uvalde ha tenido durante mucho tiempo una escasez de médicos especialistas, incluidos pediatras y psiquiatras. Los consejeros de duelo, terapeutas y otros cuidadores llegaron a la ciudad inmediatamente después del tiroteo, pero en muchos casos, los residentes traumatizados no estaban listos para hacer uso de esos servicios. Mata-Rubio dijo que no se sentía lista para ver a un consejero, y dijo que no necesitaba un experto que le dijera cuán “rota” se siente.

Citando las experiencias de otras comunidades que han experimentado tiroteos masivos, los oradores en el evento de Tribune dijeron que nadie debería esperar un camino universal hacia la curación. Ese es particularmente el caso de los niños, que necesitan espacio y tiempo para procesar y expresar sus sentimientos.

Marian Sokol, directora ejecutiva de Children’s Bereavement Center, una organización sin fines de lucro con sede en San Antonio, ha sido parte de un esfuerzo continuo para brindar apoyo terapéutico a los niños en Uvalde desde el tiroteo.

El nuevo centro de duelo de la organización en Uvalde ofrece asesoramiento individual, terapia de juego y sesiones de arte expresivo que ayudan a los sobrevivientes del tiroteo y a otros niños de la comunidad a lidiar con sus emociones complejas después de la tragedia. Sokol y sus compañeros panelistas agregaron que si bien los niños son resistentes y parecen estar bien, eso no significa que se hayan recuperado por completo.

“Un disparador no es igual para todos”, dijo Jaclyn Gonzales, una consejera profesional licenciada en Uvalde. “Puede ser muy complejo”.

Gonzales agregó que es posible que los niños quieran aislarse y que el instinto de los padres es darles espacio. Pero deben estar conectados con terapeutas en los que confíen y con quienes se sientan escuchados.

“Lo que un padre puede hacer por un niño es simplemente ser sincero con él”, agregó Gonzales, diciendo que si eres honesto acerca de tus propias luchas, entonces se sentirán menos solos.

Caminos distintos

Los líderes religiosos y los defensores de la comunidad en el evento del sábado reiteraron la importancia de comprender que el camino hacia la curación no es el mismo para todos y no puede encajar en un cronograma específico.

El reverendo Michael K. Marsh, rector de la iglesia episcopal de St. Philip en Uvalde desde 2005, dijo que la justicia es esencial para el proceso de curación, citando no sólo la falta de rendición de cuentas en torno al tiroteo masivo, sino también las décadas de desigualdades y disparidades que han existido en Uvalde. Agregó, con optimismo, que la esperanza viene de la oscuridad.

“En medio de la oscuridad, cuando no puedes ver el camino a seguir, cuando parece que todo duele y todo se ha derrumbado, la esperanza es real cuando te levantas de la cama esa mañana”, dijo Marsh. “La esperanza es real cuando das el primer paso y no pensaste que podrías hacerlo. La esperanza es real cuando sales de la casa y no querías”.

La hermana Dolores Avilés, una monja católica romana del Proyecto Familiar San Enrique De Osso en Uvalde, dijo que, a nivel comunitario, poder escuchar a los demás y ser vulnerable fueron claves para el proceso de curación.

“Cuando sabes que te han escuchado, no juzgado… puedes llorar, puedes estar enojado y estás bien en presencia de esa persona, y te sientes amado. Una vez que eso sucede, es casi como si ese vaso roto que eres, de repente comienza a unirse. Comienza a volverse completo de nuevo”.

Para Mata-Rubio y Mata, las amistades entre padres forjadas a partir de la tragedia han sido vitales para encontrar un espacio donde se comprenda, se comparta y no se juzgue su dolor.

“Es un salvavidas, una zona libre de juicios”, dijo Mata-Rubio. “Les digo cosas que no le diría a nadie más. Cuando estamos juntos, es un poco de alivio”.

Al tratar de crear un camino de apoyo para la comunidad, Marsh dijo: “Necesitamos estar en contacto con nuestra humanidad común”.

“Nos necesitamos unos a otros”, dijo Marsh sobre la necesidad de unir a la comunidad. “Tiene que empezar en alguna parte. Comenzar con las preguntas más difíciles probablemente no sea lo mejor”.

Indagatoria no satisface

El tiroteo de Uvalde ya ha sido objeto de investigaciones por parte de un centro de capacitación policial en la Universidad Estatal de Texas en San Marcos y por un comité especial de la Cámara de Representantes de Texas, pero muchos familiares de las víctimas no están satisfechos. Pidieron al Gobierno de la ciudad y al Distrito Escolar de Uvalde, que tiene su propia fuerza policial que no tomó el mando de la respuesta al tiroteo, que encarguen una investigación separada e independiente sobre lo sucedido.

La fiscal de Distrito de Uvalde, Christina Mitchell, ha declarado que el pistolero era la única persona detrás del tiroteo masivo y que está muerto. No obstante, mantuvo abierta una investigación criminal activa y bloqueó la publicación de los registros de investigación compilados por las agencias de aplicación de la ley. En diciembre, la Ciudad, encabezada por el alcalde Don McLaughlin, demandó a Mitchell y exigió la publicación de los archivos. Mitchell ha buscado que se desestime la demanda y ha notado que ha mantenido a las familias al tanto de los desarrollos en la investigación.

Mata-Rubio sugirió que la respuesta fallida al tiroteo podría haber sido negligencia criminal.

“Quiero que se presenten cargos”, dijo Mata-Rubio. No sé si puedo hablar ni con quién sin tener la investigación frente a mí. Espero que nuestra fiscal de Distrito tome la decisión correcta”.

Mata-Rubio y Mata también dijeron que continuarían presionando por una prohibición federal de las armas de asalto, como la que estuvo vigente de 1994 a 2004, y una legislación estatal que aumentaría la edad mínima a la que alguien puede comprar un rifle de asalto en Texas de 18 a 21 años. La legislación para “elevar la edad” casi ha fracasado en esta sesión, aunque dos republicanos de la Cámara se opusieron a su partido al votar por ella.

“Nunca vamos a parar”, dijo Mata-Rubio. “Me aseguraré de que el legado de Lexi sea el cambio”.