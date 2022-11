Un recorrido con causa

Kenneth Anderlitch comenzó un nuevo recorrido el viernes 25 de noviembre: corriendo por todo Texas para ayudar una organización en pro a la vida sobria.

El trayecto comenzó en El Paso y terminará, si todo sale bien, cerca de la frontera con Luisiana. Planea correr 50 millas por día.

PUBLICIDAD

En la carrera de este Día de Acción de Gracias, Aderlitch honrará a su madre, a quien perdió por una sobredosis de drogas el día de su cumpleaños.

El corredor dice que espera recaudar 50 mil dólares para beneficiar a Pay It Forward SA, una organización sin fines de lucro de San Antonio que opera dos programas, brindando acceso sin obstáculos a una vida segura, solidaria y sobria. El dormitorio de vida sobria Pay It Forward opera en el campus de Haven for Hope y brinda atención posterior a la vida sobria para aquellos que han completado el tratamiento por uso de sustancias.

Kenneth Anderlitch empezó a correr hace varios años por capricho. Sólo para alejarse de su teléfono después de una mala ruptura.

“Dejé de fumar cigarrillos apenas una semana o dos antes, y (un amigo y yo) corrimos de SAC a la Torre de las Américas y de regreso, y todo el tiempo pienso: ‘Aquí estoy corriendo, y estoy sin mirar el Facebook de mi novia’”, dijo Anderlitch.

El nativo de San Antonio de 34 años no ha dejado de correr desde entonces. Hace dos años, recorrió 223 millas para apoyar a ChildSafe, una organización local sin fines de lucro que brinda apoyo y servicios a niños sobrevivientes de abuso.

Este año, el 25 de noviembre, asumió un desafío aún más abrumador: recorrer todo el ancho de Texas, comenzando en El Paso y terminando en Logansport, Louisiana, para recaudar fondos para el programa de tratamiento y vida sobria.

“No soy muy bueno en la escuela, pero lo hago”, dijo Anderlitch. “Siento que a veces no siempre soy el mejor en mi trabajo, porque no puedo recordar cosas todo el tiempo. Y cuando se trata de citas, apesto. Pero cuando se trata de correr, eso es algo que sale tan natural”.

A pesar de su afición por correr, Anderlitch entiende que su viaje por el estado de la estrella solitaria será agotador. Planea viajar 50 millas diarias durante tres semanas para completarlo, metiendo hielo en su camisa y pantalones cortos para mantener baja la temperatura de su cuerpo.

“Voy a pasar por el dolor”, dijo. “Es sólo cuestión de, ¿cuánto dolor puedo soportar?”.

Anderlitch ya ha soportado mucho dolor en su vida. Tuvo una infancia turbulenta y comenzó a consumir drogas y alcohol a la edad de 14 años. Cuando tenía 20 años, su madre, que consumía mucho medicamentos recetados cuando era adolescente, murió de una sobredosis.

Cuando regresó a casa después del funeral de su madre, un policía llamó a su puerta, lo arrestó por no pagar una multa y lo llevó a la cárcel. Era una señal de lo que vendría cuando el joven sin timón luchó contra la adicción y la falta de vivienda. Pasó varios años en prisión, tomó 10 sobredosis y se acostumbró a lo que se siente al estar en el tratamiento por abuso de drogas de Narcan: “Como si tuvieras un resfriado”.

Ayuda crítica

Anderlitch quería dejar de consumir, pero luchó por romper el ciclo. Hace seis años, completó un programa de rehabilitación y luego se mudó al espacio sobrio de Pay It Forward.

Encontrar el santuario fue fundamental, dijo, y señaló que el período inmediatamente posterior a la finalización de un programa de rehabilitación puede ser el más desafiante para las personas en recuperación. Muchos no tienen flujos constantes de ingresos, estructura o incluso lugares para vivir.

“Ha habido tratamiento durante mucho tiempo”, dijo el director ejecutivo de Pay It Forward, Hamilton Barton. “Pero, ¿adónde va alguien, especialmente alguien que no tenía hogar antes de recibir ayuda? Ciertamente no estaban trabajando en una nueva casa mientras intentaban salvar su trasero”.

Algunas personas que no tienen un lugar donde vivir regresan con sus familias, pero esos entornos no siempre son propicios para una vida sobria. A veces, las familias ni siquiera quieren dar la bienvenida a una persona en recuperación, dijo el corredor.

“Simplemente (tomemos) a alguien que ha estado drogado con heroína durante cinco, 10 años y luego va a rehabilitación durante dos meses: ¿realmente quieres que esa persona vuelva a tu casa en ese momento, sólo dentro de dos meses?” preguntó. “Con la recuperación, se necesita tiempo, se necesita perseverancia”.

Anderlitch acredita sus meses en Pay It Forward, donde obtuvo una licencia de conducir y un trabajo mientras vivía bajo toque de queda, como críticos en su recuperación.

“Había un compañerismo, porque todos teníamos que hacer eso”, agregó.

Tranquila confianza

La asistencia de Pay It Forward tampoco se detiene inmediatamente después de que las personas se mudan de la instalación de vida sobria. El programa cubre las primeras dos semanas de estadías de los participantes en otras casas de vivienda sobria, brindando a los participantes un puente entre sus servicios y lo que viene después. Según Barton, más del 90% de las personas que reciben una estadía gratuita durante sus primeras dos semanas en una casa sobria siguen en el lugar después de tres meses.

Es un camino que Anderlitch conoce bien. Ahora está en su sexto año trabajando en Haven for Hope, una organización sin fines de lucro para personas sin hogar. Además, recibió su título de asociado y espera comenzar a trabajar para obtener un título en trabajo social en la Universidad Estatal de Texas en los próximos meses.

A lo largo de su viaje, Anderlitch se ha mantenido marcadamente humilde. Se describe a sí mismo como “uno de los atletas más perezosos que podrías encontrar”, alguien a quien no le gusta levantarse temprano y come Hot Cheetos “todo el tiempo”.

Pero Barton dijo que hay más que eso.

“No es ruidoso, no es jactancioso, no es nada de eso”, dijo Barton sobre el corredor. “Él siempre está sentado en la esquina con una sonrisa en su rostro. Pero, como lo he visto crecer seis o siete años, es un tipo que realmente camina”.