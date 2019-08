Un campamento al que no le importa de dónde vienes

Edinburgh, Texas— Los Halcones (Hawks) vestían de azul. Los Zorros (Foxes) estaban en verde. Los equipos se reunieron afuera en el hoyo, a la sombra debajo de una colección de árboles. El polvo pronto voló en un juego de gaga ball: un elemento básico del campamento de verano que es una versión de dodgeball —conocido en México como ‘la quemada’– de ritmo rápido y bajo, y los campistas se estaban divirtiendo demasiado para reflexionar sobre qué pasaría si las cosas fueran diferentes.

En este caso, si el campamento de la Asamblea Presbiteriana Mo-Ranch, con sede en Texas Hill Country, no hubiera viajado cinco horas hacia el sur, estos adolescentes no habrían asistido.

Crecer en el verano de 2019 en la frontera entre Texas y México, a la sombra de los refugios para migrantes y en medio de una conversación nacional sobre inmigración, es crecer con un estigma. Estos adolescentes ven, escuchan y sienten los estereotipos: deben ser pobres. Ellos o sus padres no deben estar en Estados Unidos legalmente.

Pero, al igual que la región fronteriza, son mucho más que un titular de periódico. Muchos de los campistas mayores tienen padres que están en el país legalmente pero que no pueden pagar el campamento de Hill Country o no pueden hacer el viaje debido a sus horarios de trabajo.

Hace varios años, el jefe de la Asamblea Presbiteriana de Mo-Ranch, un popular centro de conferencias cristiano de 500 acres al oeste de Austin y al norte de San Antonio, preguntó a algunos pastores del Valle del Río Grande por qué los niños de esa región nunca asistieron a su campamento de verano..

La respuesta le sorprendió: seguridad fronteriza.

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP) opera puntos de control de tráfico en las principales autopistas del Valle del Río Grande y otras comunidades fronterizas, preguntando a los conductores y ocupantes de vehículos si son ciudadanos estadounidenses. Los residentes en el país ilegalmente se perdieron las graduaciones universitarias y se saltaron las visitas al hospital a Houston, San Antonio y otras ciudades más al norte del estado porque no querían arriesgarse a pasar un punto de control.

Entonces, durante los últimos cuatro veranos, una versión del campamento de verano de Hill Country se ha llevado al sur de Texas. El primer año, se registraron 36 campistas. Este verano, asistieron 62, la mayoría de ellos hispanos, y muchos de ellos hijos de migrantes.

“Como cristianos, creemos que todos, todos, son hijos de Dios y creados a imagen de Dios”, dijo Dick Powell, presidente y director ejecutivo de Mo-Ranch. “No puedo permitir que una barrera artificial separe nuestra misión y ministerio. Puede que no puedan venir al norte, pero podemos ir al sur “.

La versión del campamento del Valle del Río Grande de este año comenzó a fines de julio, una semana después de que la administración Trump comenzó una serie de redadas de inmigración coordinadas en todo el país. Las redadas nunca se convirtieron en la gran muestra de fuerza que muchos esperaban, pero la amenaza generó temor en muchas comunidades de inmigrantes.

Powell y Richard Bombach, director de campamentos de Mo-Ranch, dijeron que las familias de casi 20 campistas cancelaron en el último minuto, y algunos de los padres dijeron que tenían miedo de ser detenidos en las redadas.

Pero durante este campamento, en un rústico centro de retiro de 23 acres en las afueras de Edimburg, una urbe al norte de la ciudad fronteriza de McAllen, el debate de inmigración se sintió como algo muy lejano.

“Nuestras vidas fuera de aquí son un poco estresantes, pero estar aquí es muy diferente”, dijo Mia, de 17 años, que vive en Brownsville, Texas, otra ciudad fronteriza en el valle. “Puedes ser tú mismo”.

Los funcionarios del campamento pidieron que no se publicaran los apellidos de los adolescentes para proteger su privacidad.





Fomentar valores





Vanessa, de 17 años, dijo que a menudo escuchaba helicópteros en lo alto de su casa en Progreso, Texas, donde un puente conecta México con el sur de Texas. “Vivo justo al lado de la frontera”, dijo Vanessa, quien será estudiante de último año este otoño en Progreso High School. Este fue su tercer campamento de Mo-Ranch, y el verano pasado ganó el codiciado premio 5C, llamado así por obtener los mejores puntajes en vida cristiana, creatividad, pensamiento crítico, comunicación y colaboración.

Vanessa quiere servir en el Ejército de Estados Unidos, como su padre. Pero primero, quiere pasar el próximo verano como consejera en los campamentos de Hill Country y Valley Mo-Ranch.

Dijo que hay personas en la vida de Vanessa que está tratando de demostrar que están equivocadas, personas que la menosprecian y le hacen saber.

“Paciencia”, dijo Vanessa de lo único que aprendió este verano. “Aprendí a perdonar a las personas, a pesar de que me dan más dificultades. Ya no puedo odiar más porque este campamento me enseñó mucho “.

El campamento ayudó a Isaac, de 16 años, de muchas maneras: la energía espiritual, las amistades, la afirmación y la confianza de que tiene lo que se necesita para convertirse en dentista. Pero había otro: le dio un descanso del trabajo.

Isaac trabaja en un restaurante Subway en la ciudad fronteriza de Los Fresnos, donde será estudiante de high school en el otoño. Su madre, una empleada de un tribunal local, lo está criando a él y a su hermana. “Honestamente, ha sido genial poder no tener que concentrarme en el trabajo”, dijo Isaac. “Solo tengo mi mente en relajarme y poder conectarme con Dios”.

Llegar a ser alguien

Clara, de 17 años, vive en Brownsville y sueña con ser enfermera quirúrgica. Ella dijo que había sentido el estigma asociado con crecer a lo largo de la frontera. “Mucha gente cree como: Oh, eres del Valle. Tus padres son mexicanos. Probablemente no vas a ir a la universidad. Probablemente no lo lograrás”.

Pero ella dijo “tienes que seguir avanzando y decir: Oh, no, soy diferente. Voy a llegar a la universidad. Voy a ser alguien en la vida”.

Este verano, tomó a algunos de los niños más pequeños bajo su protección y en ocasiones actuó más como una consejera que como un campista, se sentó con ellos en las comidas y se aseguró de que se sintieran incluidos. Bombach estaba tan impresionado que le dio su pin de director de campamento. Ella lo portaba con orgullo.

Madeline Stanford, de 21 años, consejera, dijo que los campistas del Mo-Ranch en Hill Country a menudo dan por sentada la experiencia. “La diferencia es que aquí, estos niños se levantarán y harán cosas sin siquiera preguntar”, dijo. “Tienen este deseo de estar aquí”.

Un adolescente dijo que sus padres vendían platillos de pollo para recaudar dinero para el campamento. Los zapatos de otro campista eran tan viejos que tenía problemas con los pies, por lo que el personal le compró un par de tenis nuevos.

A nivel nacional, las tarifas promedio para asistir a los llamados campamentos residenciales varían de 630 a más de 2 mil dólares por semana, según la American Camp Association. El Valle del Río Grande, de cuatro condados, es una de las regiones más pobres de la nación. En el Condado de Hidalgo, que incluye a Edinburg, el 31.8% de la población vive por debajo del nivel de pobreza, una tasa peor que el Condado de Cook de Chicago (15.9%), el Condado de Los Ángeles (17%) y el Condado de Bronx de Nueva York (29.7%).

El campamento Mo-Ranch en el Valle tiene un costo deliberadamente bajo: la tarifa por campista es de 25 dólares. El campamento de una semana le cuesta a Mo-Ranch alrededor de 51 mil dólares. Powell recauda el dinero de los donantes, la mayoría de los cuales son presbiterianos de Texas, dijo.

En un servicio de adoración en la última noche, campistas y consejeros se reunieron para rezar y cantar. Un grupo de campistas mayores formó dos líneas y se enfrentaron. Uno por uno, mientras se tomaban de las manos, decían algo que apreciaban de la otra persona.

Hubo un torrente de emoción: una especie de afirmación pública de su valor como campistas, consejeros y humanos. “Nos das una razón para ser felices”, le dijo Caleb a Stanford.

En cuestión de minutos, Clara estaba llorando. Su mejor amiga, Mia, y su hermana Isabel, de 17 años, estaban con ella, pero en este último día, se sentía tan cerca de muchos otros, algunos de los cuales acababa de conocer en el campamento.

“Sé que los conozco desde hace una semana, pero siento que son como mi familia”, dijo Clara. “Se siente como mucho tiempo debido a la confianza y el vínculo que tienes y que creas con estas personas”.









Tras detectar que los jóvenes al sur de Texas no asistían por temor a que ellos o sus padres fueran deportados, decidieron llevar la experiencia de verano a donde estaban los adolescentes