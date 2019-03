Un año dando voz a los campesinos

A un año de salir al aire Radio Tierra Fronteriza, KAWU-LP en el 97.1 FM, mantiene su objetivo principal de “dar voz y visibilidad al migrante, especialmente a las y los trabajadores agrícolas de la frontera”, afirmó Carlos Marentes, director fundador del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, y de la radiodifusora que transmite dicho programa desde esta ciudad.

La estación funciona bajo el concepto de “radio comunitaria” y se perfila muy alejado de los conceptos comerciales que abundan en el cuadrante.

“Queremos que Radio Tierra Fronteriza sea un medio de difusión de la cultura, la historia, y de las experiencias de las y los trabajadores agrícolas de la región, al igual del movimiento campesino y otros movimientos sociales”, señaló Marentes.

Desde el año 2006 se iniciaron los trámites para obtener la concesión de la señal ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y tras diferentes dificultades burocráticas y técnicas Radio Tierra Fronteriza pudo ser escuchada por primera vez el 23 de marzo del 2018, pero con diferentes retos que hasta este día buscan superarse.

“Nuestra intención es que aquellos trabajadores que no tienen acceso a la internet nos puedan escuchar, esos que no ven televisión y que en cambio utilizan un radio portátil, pero que también necesitan estar informados de diferentes temas de su interés”, sostuvo Marentes sobre quienes se benefician de dicha señal.

El reto de una radio comunitaria en El Paso no ha sido fácil en gran parte por el costo de mantener una estación de radio que no cuenta con patrocinios comerciales, que no difunde música con fines de promoción artística masiva, y que no transmite espacios publicitarios, pero que por otro lado se mantiene bien enfocada en cuanto a su contenido y alcances.

“Queremos que Radio Tierra Fronteriza sea una estación al servicio de aquellos sectores de la comunidad marginada que no tienen otros medios radiofónicos de comunicación para expresarse”, sostuvo el director de la radiodifusora.

Igualmente agregó que buscan darle una identidad que refleje a los campesinos y el mundo y sin dejar fuera a la clase obrera, el feminismo popular, la resistencia migratoria, los temas de los indígenas y raíces populares, así como temas de firme compromiso con la naturaleza y la Madre Tierra.

Al elevar la señal al aire se cumplió con la primera etapa de su funcionamiento, pero la siguiente fase persigue ampliar la cobertura de dicha señal. “El primer año ha sido nuestra fase de prueba, pero ahora necesitamos instalar nuestra antena en una torre en la montaña Franklin (Comanche Lower Peak) para permitirnos ampliar la cobertura de la señal y entrar de lleno a la fase de operación normal de transmisión y programación”, señaló Marentes.

Para mayor información sobre Radio Tierra Fronteriza los Interesados pueden comunicarse con Carlos Marentes en el correo electrónico: [email protected], o sintonizando el 97.3 de la FM.