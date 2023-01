Un análisis de los cárteles y del pandillerismo

Antes de felicitar a los tres niveles del Gobierno de México por el abatimiento de ‘El Neto’ y la captura de Ovidio Guzmán ‘El Chapito’, lo que son excelentes noticias en la víspera de la reunión trilateral entre ‘los tres amigos’, o los presidentes de Canadá, EU y México, analicemos aquí el problema de las pandillas un poco.

Porque triunfalismos aparte, no es echándole toda la culpa a uno o dos actores y demás chivos expiatorios como se resuelven los problemas de violencia generacionales de nuestra sociedad a fondo.

Entendemos de antemano que solucionar un conflicto social tan complicado como el crecimiento del poderío de las pandillas en México, que, históricamente, han sido explotadas tanto por los cárteles como por la Policía y hasta los políticos, no es labor fácil para nadie.

En tiempos de la judicial federal (hace ya algunos lustros) Los Mexicles eran considerados jóvenes pandilleros adictos robacoches, de bajo perfil. En cambio hoy, son una ‘ganga’ organizada con lugarteniente, soldados etc. Tan así que, después de la fuga peliculesca de la que muchas personas fueron víctimas, los separaron del Cereso 3 hacia otras prisiones federales, atinadamente pero tarde, si consideramos los antecedentes violentos ocurridos en Ciudad Juárez.

Es sabido que en los ochentas los cárteles, como el de Juárez, empezaron a utilizar pandilleros como ejecutores de sus políticas de miedo, y entre algunos de ellos surgieron criminales que destacaron por su psicopatía y crueldad.

Pero aquí y en China, como se dice, el problema del pandillerismo empieza desde la niñez, y después de los niveles de junior high, como estudios lo demuestran.

En esos niveles, y luego en high school, líderes mal encaminados que se rezagan en la escuela forman las pandillas de “juniors”. En mis tiempos en Juárez, por ejemplo, las bandas de los Green Boys o Los Malditos (muchas veces hijos de narcotraficantes, políticos o médicos inclusive, y bien detectados por la sociedad) eran los dominantes en Juárez. Al verse en confrontaciones estos acudían a los barrios más bravos de la ciudad y contrataban a pandillas de “cholos” para que los ayudaran a ganar y a dominar a sus grupos rivales, que por una razón u otra se traían ganas. Muchos de esos “juniors” y pandilleros terminaron asesinados, desaparecidos o siendo víctimas de la violencia, la lista es larga; o en su caso, liderando células criminales tiempo después. Otros tantos, la minoría, sobrevivieron y son testigos.

Ahora, en EU, los barrios más pobres y el sistema de educación mismo del país son caldo de cultivo de jóvenes con potencial que terminan delinquiendo como modo de vida y en muchas ocasiones purgando sus condenas en el sistema penitenciario, si es que no acaban muertos, y ya no pueden salir de este.

Existen múltiples estudios académicos que evidencian la inequidad en el nivel de los maestros y en las escuelas públicas entre suburbios de clase alta y media alta en grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Londres y los barrios latinos y afroamericanos de bajos recursos, fenómeno que con el crecimiento de las urbes se ha desplazado rápidamente a geografías como El Paso y Ciudad Juárez.

Las estructuras sociales opresivas existen, son reales y crecen conforme a las manchas urbanas. Existen casos de quienes alcanzan a salir de este sistema capitalista salvaje, que adora el materialismo supremo, tanto de educadores ejemplares como de pandilleros rehabilitados, pero son pocos.

En metrópolis como Los Ángeles, uno de los grupos delictivos más históricos es la EME, por ejemplo, mientras que en El Paso y Ciudad Juárez Los Aztecas, Los Mexicles y otros son bien conocidos por los custodios y policías.

La vil pobreza, la segregación y el racismo de las que miles de mexicoamericanos –y otros latinoamericanos– indocumentados y sus hijos en los Estados Unidos son víctimas, es un caldo de cultivo para la rebeldía y la generación de ‘gangas’ criminales que, al terminar en prisión, por cierto, EU tiene el sistema carcelario más grande de todo el planeta, estas se vuelven verdaderas escuelas de asesinos y crimen organizado y la rehabilitación de sus internos es realmente escasa.

Muchos, al ser detectados, encarcelados y después deportados a México, y luego volver a ser encerrados, continuando el ciclo vicioso, expanden sus redes de corrupción y violencia, influenciando las cárceles y los giros negros de la ciudad desde adentro, con la complicidad de todos aquellos a quienes corrompen.

Aquí cabe hacerse esta pregunta: ¿queremos copiar el modelo del sistema americano de capitalismo salvaje que cuenta con el mayor número de prisioneros del mundo, y donde la mayoría son afroamericanos, mexicoamericanos, latinos o en menor proporción de la radical hermandad Aria?; ¿o es mejor voltear a ver países poco poblados del norte, que realmente rehabilitan a sus prisioneros (aunque de mayoría blanca), como Noruega y Finlandia por ejemplo?

Es muy complicado y la respuesta no es nada sencilla, pero creo que, como sociedad, tenemos que concientizarnos. Sin embargo, sí compete, no sólo al Poder Ejecutivo, sino al Judicial y Legislativo, el actualizar y mejorar el rumbo de nuestro país. A nosotros, los académicos y periodistas, nos toca seguir denunciando constantemente la corrupción y ejerciendo presión para que el mundo en el que nuestros hijos crecen y se desarrollan no sea tan salvaje. De todos nosotros depende si nuestro país evoluciona o retrocede en términos humanitarios.

