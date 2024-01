Ultimátum a Biden por vigilancia fronteriza

Washington— Los republicanos de la Cámara de Representantes amenazaron el miércoles con privar de fondos a todo el gobierno federal si el presidente Joe Biden y los demócratas no implementan una ofensiva en la frontera entre Estados Unidos y México para asfixiar el flujo de migrantes que ingresan al país.

Las advertencias se produjeron mientras el presidente Mike Johnson encabezaba una visita de más de 60 republicanos de la Cámara de Representantes a Eagle Pass, Texas, para aumentar la presión sobre Biden y los demócratas para que aceptaran nuevas políticas de inmigración estrictas.

En una conferencia de prensa programada para el miércoles por la tarde, se esperaba que Johnson atacara a Biden por el aumento en los cruces de migrantes y le exigiera que tomara medidas drásticas deportando a las personas que intentan ingresar al país ilegalmente y reanudando la construcción de un muro fronterizo.

Cuando comenzó la visita el miércoles, varios de sus colegas de extrema derecha sugirieron que bloquearían por completo la financiación gubernamental a menos que la administración Biden adoptara el enfoque de línea dura de su partido.

“No habrá más dinero para esta burocracia de su gobierno hasta que se haya puesto esta frontera bajo control”, dijo el representante Andy Biggs, republicano por Arizona. “Cerrar la frontera o cerrar el gobierno”.

La visita se produce dos semanas antes del primero de dos plazos para financiar al gobierno. Los republicanos y demócratas del Senado también están luchando por llegar a un acuerdo sobre los cambios en la política fronteriza que el Partido Republicano ha exigido a cambio de apoyar un proyecto de ley de gasto de emergencia separado para acelerar más de 50 mil millones de dólares en asistencia militar a Ucrania.

Las conversaciones se han centrado en hacer más difícil para los inmigrantes solicitar asilo en Estados Unidos, deportar o detener a más de los que cruzan la frontera y mantener a más de ellos fuera del país mientras esperan una decisión sobre si se les permitirá o no. entrar. Biden y los demócratas en el Congreso, reconociendo la responsabilidad política que enfrentan si no abordan la frontera, han mostrado apertura a algunos cambios, pero no los suficientes para satisfacer a los republicanos. Y en la Cámara, los republicanos están presionando para que se adopten medidas aún más severas que es poco probable que los demócratas adopten.

“Esta situación requiere cambios políticos significativos y los republicanos de la Cámara de Representantes seguirán abogando por soluciones reales que realmente aseguren nuestra frontera”, dijo Johnson el martes en una publicación en las redes sociales.

Los republicanos tanto en la Cámara como en el Senado han insistido en que cambios radicales en materia de inmigración deben ser parte de cualquier proyecto de ley para ayudar a Ucrania en luchar contra una invasión rusa, y los senadores republicanos bloquearon el mes pasado un proyecto de ley de gasto en seguridad nacional de 110 mil 500 millones de dólares que repondría el fondo de guerra de Ucrania. Sus demandas llevaron a funcionarios de la administración Biden, incluido Alejandro Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a unirse a conversaciones bipartidistas casi diarias en el Capitolio durante el mes pasado para encontrar un compromiso difícil de alcanzar sobre las políticas de inmigración, un reflejo de la presión política que enfrentan los demócratas para imponer orden en la frontera.

Los senadores reanudaron esas negociaciones en persona el martes por la tarde después de celebrarlas virtualmente durante la última semana con participantes repartidos por todo el país durante las vacaciones.

Los funcionarios de la administración Biden se negaron el martes a discutir los detalles de las conversaciones pero dijeron, hablando bajo condición de anonimato porque las negociaciones son privadas, que estaban avanzando en la dirección correcta.

A fines del mes pasado, el senador James Lankford, republicano por Oklahoma, principal representante del Partido Republicano en las conversaciones, dijo que los negociadores habían logrado “progresos significativos”. El senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, líder de la minoría, dijo en una declaración conjunta con el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, líder de la mayoría, que estaban igualmente “comprometidos a abordar las necesidades en la frontera sur y a ayudar Los aliados y socios enfrentan serias amenazas en Israel, Ucrania y el Indo–Pacífico”.

Pero durante décadas los miembros del Congreso no han logrado ponerse de acuerdo sobre la política de inmigración, uno de los temas más espinosos y políticamente tensos que han enfrentado. Y Johnson ha señalado repetidamente que los republicanos de la Cámara de Representantes sólo aceptarán un acuerdo que refleje su propio proyecto de ley de línea dura, lo que significa que cualquier acuerdo bipartidista alcanzado en el Senado aún podría fracasar en la otra cámara.

“Los demócratas de todo el país están empezando a reconocer la realidad: debe haber un cambio transformador para asegurar la frontera y poner fin a la crisis causada por las políticas del presidente Biden”, escribió Johnson en una publicación en X, antes Twitter, el mes pasado. Envió una carta a Biden condenando a Schumer por disolver el Senado durante el año sin someter a votación en su cámara un proyecto de ley aprobado por la Cámara que reinstituyera las políticas fronterizas de la era Trump.

El miércoles, Schumer y la Casa Blanca acusaron a Johnson de complicar la tarea de los negociadores al buscar sumar puntos políticos en lugar de trabajar para implementar cambios significativos.

“Es muy bueno que tengan un viaje a la frontera, pero la única manera de resolver esto es aquí, trabajando de manera bipartidista con los republicanos del Senado, los demócratas del Senado y los demócratas de la Cámara de Representantes para lograrlo, punto”, dijo Schumer a los periodistas. “Espero que el presidente se dé cuenta de ello si quiere resolver el problema en la frontera”.

Un portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, señaló que Johnson ha rechazado la solicitud de Biden de más dinero para contratar agentes de la Patrulla Fronteriza y oficiales de asilo que podrían ayudar a reducir el número de cruces ilegales.

“Las acciones hablan más que las palabras”, dijo Bates en un comunicado. “El historial de seguridad antifronteriza de los republicanos de la Cámara de Representantes se define por intentar recortar personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), oponerse a la financiación récord para la seguridad fronteriza del presidente Biden y negarse a aceptar la solicitud de financiación suplementaria del presidente”.

El propio Johnson está bajo una intensa presión por parte de la derecha, que ha liderado la acusación contra los esfuerzos de la administración Biden por armar a Ucrania. Y los republicanos han tomado un enfoque draconiano en la seguridad fronteriza, incluida una revisión de las leyes de asilo del país y el regreso a políticas de detención que obligaban a los migrantes a esperar en México antes de presentar su caso ante un juez, una pieza central de su mensaje de campaña para 2024.