Trump: una vida de alterar la realidad y de mentir

The New York Times | Ex presidente enfrenta 4 procesos legales

Al repasar los documentos que acusan al ex presidente Donald Trump de conspirar para anular las elecciones de 2020 persiste un tema constante: es un mentiroso empedernido y conocedor. La acusación formal expuso cómo, en los dos meses posteriores al día de las elecciones, Trump "difundió mentiras" sobre el fraude electoral generalizado a pesar de que "sabía que eran falsas". Trump "hizo caso omiso deliberadamente de la verdad" y la difundió implacablemente de todos modos a un ritmo "prolífico", continuó la acusación, "para hacer que sus afirmaciones a sabiendas falsas parecieran legítimas, crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y erosionar la fe pública en la administración de la elección." Por supuesto, Trump nunca ha sido conocido por su lealtad a la verdad. A lo largo de su carrera en los negocios y la política, ha tratado de adaptar la realidad a sus propias necesidades, con mentiras que van desde las relativamente pequeñas, como afirmar que era de ascendencia sueca y no alemana cuando intentaba alquilarles a inquilinos judíos en la ciudad de Nueva York, hasta proclamando que el presidente Barack Obama no nació en los Estados Unidos. Si repites algo lo suficiente, le ha dicho Trump a sus confidentes a lo largo del tiempo, la gente lo creerá. En general, este rasgo le ha servido bien, ayudándolo a fanfarronear y fanfarronear a través de bancarrotas y luego a la Casa Blanca y a través de crisis una vez que estuvo allí: escándalos personales, dos juicios políticos y la investigación de un fiscal especial cuando estaba en el cargo. Pero ahora debe rendir cuentas como nunca antes, por lo que un nuevo fiscal especial, Jack Smith, afirma que fue una campaña de falsedades que socavó los cimientos de la democracia. Estrategia en marcha Los abogados y aliados de Trump ya están estableciendo las primeras etapas de una estrategia legal para contrarrestar las acusaciones, diciendo que los derechos de la Primera Enmienda de Trump están bajo ataque. Dicen que Trump tenía todo el derecho de expresar puntos de vista sobre el fraude electoral que él creía y sigue creyendo que eran ciertos, y que las acciones que tomó o propuso después de las elecciones se basaron en asesoramiento legal. La acusación y su respuesta inicial establecieron un enfrentamiento entre esas dos afirmaciones de principio opuestas: que lo que los fiscales en este caso llamaron “mentiras generalizadas y desestabilizadoras” del cargo más alto del país pueden ser parte integral de los planes criminales, y que el discurso político disfruta amplias protecciones, especialmente al transmitir lo que los aliados de Trump dicen que son creencias sinceras. Si bien un juez y un jurado decidirán en última instancia cuánto peso darle a cada uno, Trump y sus aliados ya estaban a la ofensiva después de la acusación. “Entonces, la Primera Enmienda protege al presidente Trump de esta manera: después de 2020, vio todas estas irregularidades, obtuvo declaraciones juradas de todo el país, testimonios jurados, vio cómo se cambiaban las reglas en medio del proceso electoral, como presidente, tiene derecho a hablar sobre esos temas”, dijo el miércoles el abogado defensor de Trump en el caso, John Lauro, en una entrevista en CBS. “Lo que el Gobierno tendría que probar en este caso, más allá de una duda razonable, es que el discurso no está protegido por la Primera Enmienda, y nunca podrán hacer eso”, dijo. La representante Elise Stefanik de Nueva York, la republicana número 3 en la Cámara, dijo en un comunicado que Trump tenía “todo el derecho bajo la Primera Enmienda para plantear correctamente las preocupaciones sobre la integridad de las elecciones en 2020”. El representante Gary Palmer de Alabama, presidente del Comité de Política Republicana, calificó la acusación como una “criminalización de la desinformación y la información errónea, lo que genera serias preocupaciones sobre el derecho del público a hablar abiertamente en oposición a las políticas a las que se oponen”. Expertos lo cuestionan Los expertos legales se mostraron escépticos sobre la fuerza de esas afirmaciones como defensa. Señalaron que la acusación decía en su segunda página que todos los estadounidenses tenían derecho a decir lo que quisieran sobre las elecciones, incluso si era falso. Pero, según afirma la acusación, es ilegal utilizar esas afirmaciones falsas para participar en una conducta delictiva, dijeron los expertos. Los derechos de libertad de expresión de un individuo esencialmente terminan tan pronto como esas palabras se convierten en evidencia de criminalidad, dijeron. En el caso de la acusación contra Trump, los fiscales argumentan que Trump usó sus declaraciones para persuadir a otros a participar en conductas delictivas con él, como firmar listas de electores falsas o presionar al vicepresidente Mike Pence para bloquear o retrasar la certificación del Colegio Electoral de Joe Biden. Según la acusación, Trump usó “a sabiendas” “denuncias falsas de fraude electoral” para tratar de “convencer al vicepresidente de que aceptara a los electores fraudulentos del acusado, rechazara los votos electorales legítimos o enviara los votos electorales legítimos a las legislaturas estatales para su revisión en lugar de contarlos”. La acusación continúa diciendo que cuando esos esfuerzos fracasaron, Trump recurrió a la multitud en el mitin en el Ellipse “para presionar al vicepresidente para que alterara de manera fraudulenta los resultados de las elecciones”. Samuel W. Buell, profesor de derecho en la Universidad de Duke y principal fiscal federal en el enjuiciamiento de Enron por parte del Departamento de Justicia, dijo que “no funcionará legalmente, pero tendrá cierto atractivo político, razón por la cual lo impulsa”. “No existe el privilegio de la Primera Enmienda para cometer delitos sólo porque lo hiciste al hablar”, dijo Buell. Refiriéndose a los comentarios públicos y privados, Buell dijo que “no existe el privilegio de la Primera Enmienda para dar instrucciones o sugerencias a otras personas para que participen en actos ilegales”. Refiriéndose al jefe ficticio de la mafia televisiva Tony Soprano, Buell agregó: “Tony Soprano no puede invocar la Primera Enmienda para decirle a su equipo que quiere que alguien sea golpeado”. Famoso por exagerar Durante décadas, la afición de Trump por las falsedades y las exageraciones fue bien conocida en la ciudad de Nueva York. El alcalde Ed Koch desconfiaba tanto de él en la década de 1980 que uno de sus ayudantes, Alair Townsend, bromeó: “no le creería a Donald Trump si su lengua fuera certificada ante notario”. Trump habló con periodistas por teléfono mientras se hacía pasar por un vocero que se representaba a sí mismo, con el fin de filtrar información sobre su negocio o su vida personal. Afirmó haber salido con mujeres que negaron estar involucradas con él. Detalló que vivía en los pisos 66 a 68 de la Torre Trump, que de hecho tiene sólo 58 pisos. Llegar a la Presidencia no significó un cambio en sus hábitos. El verificador de hechos del Washington Post identificó más de 30 mil afirmaciones falsas o engañosas de él durante sus cuatro años en el cargo, una cifra equivalente a 21 por día. Trump ya intentó invocar la Primera Enmienda en casos civiles relacionados con los ataques al Capitolio el 6 de enero de 2021. En febrero de 2022, un juez federal en Washington dictaminó que las demandas relacionadas con si incitó o no a la multitud que asaltó el Capitolio podrían proceder, en parte, porque la Primera Enmienda no protegió el discurso que pronunció en la Ellipse antes de los disturbios. “Sólo en las circunstancias más extraordinarias podría un tribunal no reconocer que la Primera Enmienda protege el discurso de un presidente”, dictaminó el juez Amit Mehta del Tribunal Federal de Distrito en Washington. “Pero el tribunal cree que este es ese caso. Incluso los presidentes no pueden evitar la responsabilidad por un discurso que queda fuera del alcance expansivo de la Primera Enmienda. 