Trump asegura que economía caerá si no lo reeligen

Washington– Los mercados financieros señalaron la posibilidad de una recesión en Estados Unidos esta semana, lo que provocó una sacudida de ansiedad en los inversores, las empresas y los consumidores.

En tanto, el presidente Donald Trump advirtió durante un mitin político que habrá un colapso económico si pierde la reelección, informó el periódico Debate.

Dijo que incluso los votantes a quienes personalmente no les gusta deberían basar sus votos en el fuerte crecimiento de la nación y la baja tasa de desempleo.

“No tienes más remedio que votar por mí porque tu 401 (k), todo va a pasar desapercibido”, dijo el presidente en un mitin el jueves en New Hampshire. “Ya sea que me ames o me odies, tienes que votar por mí”.

Aunque una recesión preelectoral aquí está lejos de ser segura, una recesión sería un golpe devastador para el presidente, quien ha hecho de una economía fuerte su argumento central para un segundo mandato. Los asesores de Trump temen que una economía debilitada lo lastime con votantes moderados republicanos e independientes que han estado dispuestos a darle un paso sobre algunas de sus políticas incendiarias y su retórica. Y los asesores económicos de la Casa Blanca ven pocas opciones para revertir el curso si la economía comienza a caer.

Trump ha comenzado a culpar a otros por los temores de recesión, principalmente a la Reserva Federal, que está presionando para que se reduzcan más las tasas de interés. Sin embargo, gran parte de la incertidumbre en los mercados proviene de su propia escalada de una guerra comercial con China, así como de economías debilitadas en países clave de todo el mundo.

Esta semana se dio la noticia de que las economías de Reino Unido y Alemania se están reduciendo.