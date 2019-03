Trump, a la expectativa por reporte del Rusiagate

Washington— A pesar de todo lo que el presidente Donald Trump ha hecho para intentar desacreditar el trabajo del fiscal especial Robert Mueller, la investigación de la injerencia de Rusia se convirtió, sin embargo, en la siniestra banda sonora de su presidencia: siempre presente, siempre vibrante, invariablemente inquietante.

Los ataques de Trump contra la amplia investigación federal de la interferencia rusa en la contienda presidencial rumbo a la Casa Blanca en 2016, y los posibles vínculos con su equipo de campaña, han sido tan descarados que sus propias acciones se convirtieron en un tema de la investigación.

“Esta ha sido una espada de Damocles sobre la cabeza de Trump desde prácticamente el primer día en la Casa Blanca”, dijo el historiador Douglas Brinkley sobre la indagatoria que comenzó en mayo de 2017. (The Washington Post)

“Nunca hemos podido juzgar su desempeño como presidente de manera efectiva porque ha estado sumido en este escándalo”, agregó Brinkley.

Sin embargo, a pesar del peligro potencial, detrás del escenario, Trump y su equipo habían hecho preparativos limitados en anticipación para el viernes, cuando Mueller finalmente entregó su tan esperado informe al fiscal general William Barr.

No habían coordinado una máquina de respuesta agresiva, como hicieron los asesores del presidente Bill Clinton en anticipación al informe del fiscal independiente Kenneth Starr, en 1998, sobre la relación de Clinton con la pasante de la Casa Blanca, Monica S. Lewinsky. Los sustitutos no fueron movilizados por adelantado. Los puntos de conversación no fueron distribuidos. Se preparó un informe para contrarrestar los hallazgos de Mueller, pero hay un debate interno sobre si se debe publicar.

“Realmente estamos esperando”, dijo Rudolph Giuliani, uno de los abogados personales de Trump, en una entrevista a principios de este mes. “No hay nada más que podamos hacer”.

El viernes, Giuliani dijo que él y el presidente hablaron por la mañana, antes de que Trump partiera para pasar el fin de semana en su club privado de Mar-A-Lago en Florida, para discutir cómo lidiar con los hallazgos del abogado especial.

“Se ha cansado de eso”, dijo Giuliani. “Su opinión es que sucederá un día, y estaremos listos”.

Algunos en la órbita de Trump se quejaron en privado de que la ausencia de un plan detallado era un asunto habitual para una administración que pasa de una crisis a otra. Otros señalaron que los asesores y abogados de Trump estaban operando en desventaja: ellos, como el resto de la nación, no saben lo que dice el informe, y hasta el viernes, no tenían idea de cuándo concluiría.

“Todos están esperando el contenido”, dijo el representante Mark Meadows, republicano de Carolina del Norte, un confidente de Trump. “Es difícil saber qué empujar hacia atrás o qué no empujar hacia atrás”.

Los asesores de Trump dijeron que la Casa Blanca, la campaña de reelección del presidente y el Comité Nacional Republicano han mantenido conversaciones informales sobre cómo responder al informe de Mueller. Están discutiendo los posibles resultados, desde el peor de los casos (el abogado especial describe la conducta criminal del presidente) hasta el mejor escenario de exoneración total.

Pero como en la mayoría de las crisis de este Gobierno, los asesores dijeron que la respuesta será impulsada en gran medida por el presidente, quien, una y otra vez, ha atacado con enojo al fiscal especial.

Trump llamó a la investigación un engaño, lo denunció como una “cacería de brujas” (al menos 183 veces en Twitter) y convirtió la frase “sin colusión” en un mantra desafiante.

“¡La investigación de Mueller es totalmente conflictiva, ilegal y amañada!” tuiteó Trump el mes pasado en un típico post.

Poco después de su nombramiento, Mueller comenzó a examinar si el presidente obstruía la justicia.

Entre los episodios que examinó el equipo de asesores especiales fue el que precipitó el nombramiento de Mueller: el despido de Trump de James Comey como director del FBI en mayo de 2017. En ese momento, los asesores de la Casa Blanca dijeron que había despedido a Comey a instancias de altos funcionarios del Departamento de Justicia. Trump tuiteó que Comey había “perdido la confianza de casi todos en Washington, republicanos y demócratas por igual”.

Pero Comey más tarde le dijo al Congreso que Trump le había pedido que prometiera lealtad al presidente y que abandonara una investigación del ex asesor de seguridad nacional Michael T. Flynn. Trump negó eso, diciendo que no le pidió a Comey que se relajara en su investigación de Flynn.

A los ocho días del despido de Comey, el vicefiscal general Rod J. Rosenstein nombró a Mueller para que se desempeñara como fiscal especial y se hiciera cargo de la investigación del FBI sobre la interferencia de Rusia.